San Juan: Minas Argentinas evalúa ampliar el RIGI de Gualcamayo a u$s1.500 millones

AISA Group, del empresario Juan José Retamero, analiza presentar un segundo proyecto al RIGI para expandir exploración, recursos y producción de oro en Gualcamayo.

Minas Argentinas busca convertir Gualcamayo en un distrito minero de largo plazo con nuevas inversiones, exploración y generación de empleo en San Juan.

La empresa Minas Argentinas , integrante de AISA Group , evalúa presentar un nuevo proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por hasta u$s1.500 millones con el objetivo de transformar al yacimiento Gualcamayo, en San Juan , en una plataforma de exploración, reposición de reservas y crecimiento minero de largo plazo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa fue anunciada por Juan José Retamero, CEO y propietario de AISA Group , durante un encuentro realizado en Madrid con el presidente Javier Milei y empresarios e inversores españoles, en una reunión organizada por la Embajada Argentina en España.

El nuevo desarrollo, denominado Programa G50 , complementaría el RIGI ya aprobado para el proyecto Carbonatos Profundos (DCP) , que contempla una inversión inicial de u$s665 millones y exportaciones estimadas en u$s26.500 millones entre 2030 y 2055 .

La segunda presentación ante el régimen busca llevar el proyecto a una escala mayor, con una estrategia sostenida de exploración distrital para ampliar el inventario de recursos, fortalecer el horizonte productivo de la mina y aprovechar el potencial geológico de las 38.000 hectáreas de concesiones mineras que posee Gualcamayo.

Actualmente, la operación en Gualcamayo cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas de oro en reservas.

“ Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad ”, explicó Nicolás Bareta, Head of Mining de AISA Group .

Y agregó: “Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas para que haya más minería en las próximas décadas; ese es el sentido estratégico del Programa G50, aprovechando los incentivos adecuados para la reinversión”.

Una nueva etapa para Gualcamayo

El Programa G50 contempla una asignación progresiva de capital para exploración, desarrollo y producción durante las próximas décadas. En una primera fase, la compañía apunta a acelerar la evaluación de recursos remanentes en un período de 24 a 36 meses, con el objetivo de sumar nuevas onzas al perfil productivo de corto plazo.

Además, avanzará sobre nuevas zonas del distrito con potencial aurífero y de metales industriales, buscando sostener la vida útil del proyecto y consolidar una plataforma minera de largo plazo.

El primer RIGI aprobado para Gualcamayo está vinculado al desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas áreas productivas del yacimiento, junto con la construcción y puesta en marcha de una nueva planta de tratamiento.

Actualmente, la operación cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas de oro en reservas, certificadas bajo los estándares internacionales NI 43-101 y Código JORC.

“Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. El primer RIGI nos permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos; este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan”, afirmó Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas.

AISA apuesta a la minería argentina

Desde su llegada a Gualcamayo en 2023, AISA Group impulsó un proceso de continuidad operativa, saneamiento financiero, actualización de recursos y reservas y reactivación de la exploración.

Para Retamero, el régimen de incentivos es una herramienta central para atraer capital al sector. “El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo”, sostuvo.

Mina Gualcamayo

El empresario madrileño destacó que Gualcamayo demuestra que una operación madura puede iniciar una nueva etapa si existen condiciones adecuadas para invertir. “Una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir”, afirmó.

Con este nuevo proyecto, AISA Group busca reforzar su estrategia de crecimiento en Argentina, basada en inversión privada, empleo local, estándares internacionales y desarrollo productivo en territorio sanjuanino.