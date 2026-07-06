YMAD: la minera estatal emplea a 600 personas, produce oro y plata, genera superávit y reparte utilidades

YMAD, la empresa minera estatal de Catamarca actualizó su estatuto, consolidó un nuevo esquema de gobernanza y exhibe un modelo de gestión con balances positivos, generación de empleo local, distribución de utilidades y proyectos para extender su producción de oro y plata.

YMAD. Más del 93% de los trabajadores son catamarqueños y ocho de cada diez pertenecen a las comunidades cercanas al yacimiento.

En un contexto donde suele debatirse el rol de las empresas públicas, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) se presenta como uno de los casos más singulares de la minería argentina. La compañía estatal de Catamarca , dedicada a la producción de oro y plata , no solo logró revertir años de déficits operativos, sino que hoy exhibe balances con superávit, distribuye utilidades, sostiene más de 600 puestos de trabajo directos y acaba de completar una profunda actualización de su marco institucional para consolidar su funcionamiento hacia el futuro.

La empresa, cuya actividad productiva se concentra en la mina subterránea Farallón Negro , en el departamento Belén, representa un modelo poco frecuente dentro del sector: una minera de participación estatal que combina producción, rentabilidad, exploración e inversiones con un fuerte impacto económico en la provincia.

Uno de los hitos más importantes del año fue la firma del nuevo Estatuto de YMAD , rubricado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , y la vicerrectora subrogante de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) , Cristina Grunauer de Falú .

El nuevo estatuto fortalece la gobernanza de YMAD y consolida un modelo de gestión con reglas claras y autonomía institucional.

La reforma dio cumplimiento al proceso de adecuación institucional iniciado en 2024 tras el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional que impulsó la redefinición del funcionamiento de la empresa. Con este paso, YMAD pasa a operar con un esquema donde el Estado nacional deja de intervenir directamente en su conducción.

El nuevo estatuto establece con mayor precisión las facultades del Directorio, los mecanismos de control, los procedimientos para la toma de decisiones estratégicas y las responsabilidades de cada órgano de gobierno, otorgando mayor previsibilidad institucional para la compañía.

Actualmente, el directorio está integrado por Fernando Jalil, como presidente; Marcelo Murúa (ex ministro de Minería provincial) y Marcos Denett, por Catamarca; y Domingo Marchese y José Roberto Toledo, en representación de la Universidad Nacional de Tucumán.

Catamarca asumió el control de YMAD tras la salida del Estado nacional

Otro de los cambios más relevantes para el futuro de la compañía se produjo a comienzos de 2026, cuando el Gobierno nacional oficializó su retiro definitivo de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) mediante el Decreto 2/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida formalizó la salida del Estado nacional de la empresa creada en 1958 y transfirió el control pleno a la Provincia de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que desde entonces pasaron a ser los únicos socios de la minera estatal.

Con la nueva estructura societaria, Catamarca quedó con el 60% de participación y la UNT con el 40% restante, mientras que el directorio pasó a ser presidido por un representante de la provincia, acompañado por cuatro vocales: dos designados por el Gobierno catamarqueño y dos por la universidad. Según los fundamentos del decreto, la decisión respondió a criterios de eficiencia administrativa y fiscal, ya que el Estado nacional no ejercía control operativo sobre la empresa ni obtenía beneficios económicos de su participación.

El nuevo esquema quedó sustentado en el Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro, firmado entre Catamarca y la UNT en diciembre de 2025, consolidando a YMAD como una empresa íntegramente gestionada por instituciones provinciales y académicas.

La Asociación Obrera Minera Argentina Catamarca e YMAD alcanzaron un nuevo acuerdo salarial acumulado superior al 18% para el primer cuatrimestre de 2026 en la operación de Mina Farallón Negro. YMAD

De empresa deficitaria a una minera con superávit

Farallón Negro opera desde finales de la década de 1970 mediante explotación subterránea y procesamiento por lixiviación para obtener oro y plata equivalentes.

Durante muchos años la operación registró resultados económicos negativos. Sin embargo, la actual administración logró revertir esa situación hasta alcanzar balances superavitarios, permitiendo sostener inversiones, financiar nuevos trabajos de exploración y distribuir dividendos provenientes de la actividad minera.

Actualmente la mina produce más de 60 kilogramos mensuales de oro y plata equivalentes y, gracias a las campañas exploratorias desarrolladas en los últimos años, consiguió extender su vida útil por al menos 13 años, mientras continúan los trabajos para incorporar nuevas reservas minerales.

La empresa también desarrolla proyectos de exploración dentro del distrito Agua de Dionisio, entre ellos Los Viscos, Agua Tapada, Rincón Grande, Macho Muerto, Las Pampitas y El Espanto, que buscan ampliar los recursos minerales disponibles y garantizar la continuidad productiva del complejo.

Una empresa con fuerte impacto en Catamarca

Más allá de los indicadores productivos, uno de los principales ejes de gestión de YMAD es el desarrollo del empleo y de la cadena de proveedores locales.

La empresa genera actualmente más de 600 puestos de trabajo, de los cuales más del 93% corresponde a trabajadores catamarqueños, mientras que ocho de cada diez empleados pertenecen al área de influencia directa del yacimiento, fortaleciendo el arraigo y el desarrollo de las comunidades cercanas.

Además, YMAD prioriza la contratación de empresas provinciales para la provisión de bienes y servicios, impulsando el crecimiento del entramado productivo minero local. "Estamos convencidos de que el desarrollo producido por la minería tiene que quedar en Catamarca, tanto en el recurso humano como en los proveedores", afirmó el presidente de YMAD, Fernando Jalil, en declaraciones al programa televisivo Minería Federal.

El directivo explicó que ese criterio busca maximizar el impacto económico de la actividad sobre la provincia y fortalecer las capacidades empresariales locales.

Profesionalización y desarrollo de capital humano

Otro de los cambios impulsados por la conducción actual está vinculado con la profesionalización de los recursos humanos. "Por primera vez la superintendencia de la mina está a cargo de un profesional nacido en Belén", destacó el hermano del gobernador Jalil durante su entrevista con Minería Federal, al explicar el proceso de fortalecimiento de los cuadros técnicos locales.

Según explicó, cuando asumió la conducción de la empresa muchas áreas estratégicas estaban ocupadas por profesionales provenientes de otras provincias. Desde entonces, la política de la compañía apunta a consolidar equipos técnicos catamarqueños en posiciones de responsabilidad.

Para Jalil, ese proceso forma parte de una visión de largo plazo que busca que el conocimiento generado por la minería permanezca en la provincia y fortalezca el capital humano local.

Farallón Negro produce más de 60 kilos mensuales de oro y plata equivalentes y extendió su vida útil por al menos 13 años. YMAD

Más de 50 años de historia minera

YMAD nació en 1958 mediante la Ley 14.771 con el objetivo de explorar y explotar el distrito minero Agua de Dionisio, ubicado en Hualfín, departamento Belén, sobre una superficie cercana a 344 kilómetros cuadrados.

A lo largo de más de cinco décadas desarrolló actividades de exploración, explotación, refinación y comercialización de minerales, convirtiéndose en uno de los principales actores históricos de la minería argentina.

Actualmente opera el complejo Farallón Negro, produce además unas ocho toneladas anuales de rodocrosita y mantiene un amplio programa de exploración para incrementar recursos de oro y plata.

En paralelo, impulsa programas permanentes de monitoreo ambiental, biodiversidad, reutilización de efluentes, reciclado de residuos, compostaje, exploración diamantina y planificación del cierre progresivo de mina, en línea con la normativa ambiental vigente en Catamarca.

Un modelo que distribuye utilidades y financia obras

La consolidación económica de YMAD también permitió que la empresa vuelva a distribuir utilidades entre sus socios y contribuya al financiamiento de obras estratégicas para Catamarca.

En los últimos años la compañía realizó aportes millonarios destinados a infraestructura, hospitales, rutas provinciales, viviendas sociales y proyectos de desarrollo regional, además de transferir dividendos tanto al Gobierno provincial como a la Universidad Nacional de Tucumán, sus dos principales accionistas.

Con una producción consolidada, exploraciones en marcha, un nuevo marco institucional y una gestión enfocada en el desarrollo local, YMAD busca consolidarse como un ejemplo de minería pública sustentable, donde la rentabilidad económica convive con la generación de empleo, la inversión productiva y el fortalecimiento de las comunidades catamarqueñas.