El sector de renovables pedirá un proyecto de ley de transición energética

"Por ejemplo, en el NOA ya no hay capacidad para más proyectos", aseveró, al tiempo que planteó que lejos de tratarse de un problema exclusivamente local, "es un inconveniente mundial", que atribuyó a "la falta de coordinación entre el desarrollo de renovables y de la red eléctrica", que por lo general demanda más tiempo para su ejecución.

Por su parte, Martín Dapelo (ON Networking), admitió que en el sector aún están "a la expectativa" de definiciones sobre quiénes integrarán el equipo de trabajo de Rodríguez Chirillo en la Secretaría de Energía.

"Todo es muy reciente, ya tuvimos antes de las elecciones una reunión muy productiva con él, estamos a la espera de definiciones para poder evaluarlas", señaló respecto de las políticas a aplicar por Rodríguez Chirillo, quien no es un desconocido en el ambiente, ya que proviene de la compañía española Iberdrola, uno de los principales líderes mundiales en energías renovables.

El presidente de Cader, Santiago Sajaroff, recordó que "antes de todo el proceso de elecciones" la entidad tuvo un "intercambio de ideas" con Rodríguez Chirillo, en el marco de una ronda de conversaciones con representantes de las principales fuerzas políticas que compitieron en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Estamos con expectativas para trabajar, atentos y dispuestos a poder colaborar desde la Cámara", manifestó a Télam, en declaraciones en las que hizo hincapié en la elaboración de un proyecto de ley de Transición Energética.

En esa iniciativa, Cader apunta a "enmarcar en un solo proyecto de ley todos los diferentes aspectos, desde la generación de energía eléctrica basada en fuentes renovables hasta la eficiencia energética, para que estén todos bajo un mismo paraguas", explicó.

"Es un trabajo que estamos haciendo en el que invitamos a diferentes sectores, porque creemos en la multiplicidad de voces y de actores para poder tener un proyecto que en definitiva refleje lo que la industria necesita", completó.

En otro orden, Dapelo sostuvo que "habrá que acomodar algunas variables de la economía interna para no perder el tren de la región", en alusión a los avances registrados en materia de energías renovables en países como Brasil o Colombia.

Asimismo, Juan Córdoba (Bioeléctrica) advirtió sobre la importancia de las bioenergías "bioetanol, biogás, biomasa y "pequeños indicios" de biometano, por su carácter "federal" y de generación de mano de obra, además de ser "una gran atracción de inversiones".

"Hay cuestiones ambientales que no se están monetizando y habrá que estudiar cómo se monetizan", planteó Córdoba, en coincidencia con Dapelo, quien puntualizó que "no se debe considerar sólo la competencia por precio", ya que "las renovables tienen externalidades positivas que no se pueden dejar fuera de la cuenta".