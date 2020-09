Daniel Gerold: "No volveremos a ver el petróleo en u$s100"

Periodista: ¿Cuál es el panorama de los hidrocarburos a nivel global?

Daniel Gerold: La reducción extraordinaria de inversiones en el mundo va a llevar a una menor oferta general, aunque no va a ser inmediato, y dependerá del grado de cohesión de la OPEP en la regulación de su propia oferta para mantener o no los precios del petróleo. Hay una disminución mundial en la demanda, esto está claro.

P.: ¿Y los precios internacionales?

D.G.: Soy moderadamente optimista de los precios futuros del petróleo. No creo que vayan a caer mucho más, y por el contrario, creo que se van a ir recuperando en los próximos años. Aunque no creo que volvamos a ver el barril de petróleo en 100 dólares en ningún momento próximo.

P.: ¿Y eso cómo afecta a la Argentina?

D.G.: Se le potencia. El país tiene precios locales muy difícil de prever y completamente disociados de mundo siempre. Por breve períodos que da repente por arriba en un plazo muy breve, y por efecto de la devaluación hace que quedan por debajo, como están ahora, aun cuando los precios en el mundo son bajísimos. Es muy difícil saber qué va a pasar con la inversión petrolera, y también con el gas, que dependen de las decisiones internas.

P.: ¿El sector puede sentir de inmediato los cambios en la compra de dólares?

D. G.: La situación es gravísima para las empresas. Las energéticas tienen que financiarse en el exterior. Acá no hay capital que pueda financiar al sector, y como no lo hay, las empresas buscan afuera. Pero ahora se les dice que tiene que reestructurar el 40% de sus deudas en dólares, y no conozco a ninguna petrolera del mundo que haya defaulteado su deuda y continuó existiendo. Sus activos habrán sido comprados por otras empresas, pero no hay petroleras en el mercado con deuda en default.

P.: ¿Y en qué las perjudica?

D.G.: No van a tener inversiones para hacer. Por la característica del negocio no convencional, como Vaca Muerta, eso requiera financiamiento e inversión. Hay que invertir todos los años. En el mundo petrolero si no se invierte, se cae la producción, y no hay abastecimiento para el país. Se requiere un flujo continuo de inversiones y hoy eso está cortado.

P.: ¿Ayudaría ajustar los precios de los combustibles?

D.G.: Se necesita algo más macro. Los precios son imprescindibles, pero no se cuestión de una suba este mes, otra el mes que viene, sino una regla para saber con qué se va a lidiar. Este año cae la producción de petróleo 12% o 13% interanual y si se repite el año que viene, habrá un agüero y no se podrá abastecer el mercado local. Respecto del gas algunos dicen que debe ser más caro, otros más barato, pero a estos precios no invierte nadie.

P.: ¿Recomendaría armar una amplia mesa de diálogo con representantes de todos los sectores?

D.G.: Eso no sirve para nada, acá las cosas son claras y la inversión petrolera es igual en todo el mundo. ¿Para qué me voy a sentar con una asociación de productores de kerosone? En el mundo no es así, por qué acá vamos a encontrar un sistema de inversión único en el mundo.

P.: ¿Y Vaca Muerta no puede ser una salvación?

D.G.: En Argentina tenemos yacimientos de baja productividad, hay un enorme error en la difusión de lo que es Vaca Muerta.

P.: ¿Y qué es Vaca muerta?

D.G.: La posibilidad de tener un recurso importante e inversión. Pero si el país no quiere que haya inversión, no vale nada. Lo del barril criollo es ridículo. Si los precios los combustibles no suben, quién lo va a pagar, y si encima es superior al precio internacional. Las refinerías son como un supermercado, venden más caro que lo que compran. Si tiene que vender más barato que lo que compra, cierra

P.: ¿Qué opina del Plan Gas 4?

D.G.: Lo mismo. Dicen que no quieren pagar subsidios, y entonces tienen que subir las tarifas, pero no quieren subirlas, y entonces no vamos a tener gas, porque a estos precios no hay inversión. Algunos dicen que es porque no se conocen los costos, pero esos datos son públicos.

P.: ¿Una nueva Ley de Hidrocarburos serviría como puntapié para ordenar el sector?

D.G.: Ya hay una ley, pero no se cumple. La inversión no puede prosperar en un ambiente así, lamentablemente. Hay que modificar la aproximación al sector para atraer inversiones. Si fuésemos otro país, no sería tan complicado.