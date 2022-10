Expertos debatieron el desarrollo de la energía nuclear en la provincia de Buenos Aires

La actividad contó con un público de 80 participantes, entre ellos, funcionarios municipales, provinciales y nacionales, estudiantes de la UNLP, organizaciones gremiales, trabajadores y trabajadoras del sector, entre otros.

Durante la apertura, Nicolás Malinovsky, destacó que el objetivo de la actividad fue “dar a conocer el desarrollo del sector nuclear en la provincia de Bs. As., y cuáles son los nuevos proyectos en desarrollo, en relación al sector energético y medicina nuclear principalmente”.

Además, agregó que la Argentina cuenta con una historia de más de 72 años de desarrollo nuclear, que se da inicio en 1950 con la creación de la CNEA. "Se está planteando una transición energética a nivel mundial y la energía nuclear y la tecnología nuclear, pasan a ser un factor fundamental en ese contexto, donde hoy la energía nuclear en el mundo representa un 10%, en Argentina un 7,2%, que de ese 7,2% el 63% aproximadamente está en la provincia, de ahí la importancia de las centrales nucleares en esta provincia”, subrayó.

Por su parte, Diego Hurtado, remarcó: “La inversión en I+D en la provincia de Bs As representa el 33% de la inversión a nivel nacional, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) cuenta con 1.700 trabajadores e investigadores en la provincia”. En relación a los proyectos nucleares de CNEA, mencionó el reactor multipropósito RA-10: “Su ejecución genera 1500 puestos de trabajo directo, 26 mil millones de pesos de inversión, el proyecto se encuentra en un 80% de grado de avance, el 90% es de participación nacional, la puesta en marcha se estima en diciembre de 2024 y el inicio de las operaciones en el 2025. Alrededor de 60 empresas nacionales trabajan en este proyecto en forma directa e indirecta”.

Además, sobre el prototipo CAREM-25 aclaró que “va a aportar 32 MW de potencia a la red, es el primer reactor diseñado y fabricado en Argentina, alcanza el 70% de integración nacional, realmente es un hito en un reactor de potencia, cuando uno realmente piensa es un premio mayor de lo que se inicia en 1950 con la semilla que es la CNEA”.

En el mismo sentido, Alejandro Estévez Beines, indicó que la dotación del personal de NASA son 3126 personas de manera directa "Si contemplamos de manera indirecta este número se duplica”, dijo, y añadió que unas 2.000 personas trabajan en la provincia de Buenos Aires.

El director de NA-SA también destacó el proyecto de extensión de vida de la central nuclear de Embalse: “Nos permitió generar capacidades para exportar servicios afuera y a las empresas que participaron en los proyectos, generar productos para exportar”. “Nucleoeléctrica hoy le vende servicios a Brasil para sus generadores de vapor y hasta le hemos vendido servicios a Canadá, le estamos vendiendo Know how al que nos vendió reactores literalmente; y en China también estamos vendiendo para proyectos de extensión de vida”.

Por su lado, Liliana Mairal realizó una cronología sobre la trayectoria de la medicina nuclear en Argentina y América Latina, y cuáles fueron los logros y retos que tenemos por delante. En ese sentido, remarcó que la tecnología nuclear “no es un desarrollo vertical, sino que nos atraviesa a todos y todas, desde todos los sectores y no como la idea de interacción de ‘compartimentos estancos’, sino generando sinergia entre las distintas áreas del sector”. Además, destacó la importancia de la formación de recursos humanos especializados en el área y el tiempo que ello demanda.

Seguidamente, Gastón Ghioni, realizó una historización sobre los desafíos de nuestra región vinculados a la transición energética, resaltando que “hoy en día la agenda internacional nos está mostrando que se están revirtiendo las decisiones de muchos países, tienen que revisar sus metas de emisión cero y replanteando la política nuclear; y creo que Argentina tiene mucho por delante en ese sentido.” Seguidamente, planteó que “Argentina se tiene que dar su discusión a partir de sus propias necesidades” y que además “como provincia de buenos aires, nos parece clave porque creo que acá está la provincia que queremos en términos de desarrollo productivo y en términos de generación de empleo de calidad para todos los bonaerenses, y el sector nuclear es fundamental para este desarrollo”.

Durante los comentarios de cierre y en relación a la agenda presente y futura, Hurtado señaló: “Terminemos con esto de ciencia básica o si tecnología, lo que necesitamos hoy es generar políticas con agendas de ciencia y tecnología que respondan a las demandas que plantea un proyecto de país, preocupémonos por consolidar ese proyecto”.

El director del OECYT, Nicolás Malinovsky, estuvo a cargo del cierre de la actividad y con sus palabras hizo foco en parte del discurso que dió Cristina Fernández de Kirchner el 18 de febrero de 2015 en el acto de inauguración de la Central Nuclear “Néstor Kirchner” Atucha II, y en relación a los contratos firmados con China en ese año: "Nosotros no somos [un país] aislado, vivimos en un mundo que está cruzado por profundos intereses geopolíticos y estratégicos, que fueron los que obturaron y clausuraron el proyecto nuclear en la Argentina en los años 90 porque no les interesaba, y por eso se nos iban los pibes de las facultades afuera, porque no tenían oportunidad de desarrollar los conocimientos que la universidad nacional pública y gratuita les había dado y se iban afuera. Les pido que abran bien los ojos, no estoy hablando de conspiraciones, no es un mundo de conspiraciones, es un mundo de intereses, de intereses que quieren que unos estén subordinados y los otros mandarnos, y se enfrentan con gobiernos como este que no permiten que nadie le marque la cancha. Este es el problema”.

El evento contó con la adhesión y participación de Carlos Gil, secretario de IPP; Marisa Duarte, presidenta del IDE; Mariano Lovelli, director general de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación; Nahuel Chancel, secretario general de SUPEH Ensenada; Yanina Lamberti, presidenta del Bloque de Concejales del Frente de Todos la Plata; Roberto Daoud, presidente del OCEBA; Nicolás Rendtorff, secretario de Ciencia y Técnica UNLP; Sebastián Palma, secretario de Extensión UNLP; Pablo Palleiro, secretario de política energética FATLyF; Oscar Rivada, secretario general de Luz y Fuerza Luján; Guido Mastrantonio, prosecretario de Ciencia y Técnica UNLP; Juan Francisco Soto, de la Asociación del Personal Argentino de Yacyretá FETIA-CTA-T; Franco Ferrari, presidente de APUAYE seccional Centro; Cristian Vander, secretario General de SOEESIT (Telefonicos); Matias Feito, CICSO; Sergio Vergara, Luz y Fuerza seccional zona Paraná; Juan Manuel Miranda, director de Fundaluz21; Diego Nuccitelli, Luz y Fuerza seccional zona La Plata, Berisso, Ensenada; Martín Noya, geólogo Y-Tec; Paula Soldis, CEPPIS; Carlos Rey, ex vicepresidente de CNEA; Fernando Aguirre, relaciones Públicas CNEA.