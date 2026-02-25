Vaca Muerta: shale oil salta 35,5% y el shale gas afianza crecimiento con suba del 6,4%

El incremento estuvo acompañado por nuevas conexiones de pozos y el liderazgo sostenido de los principales bloques de Vaca Muerta.

Con los resultados de enero, el inicio de 2026 confirma la consolidación del no convencional como motor del crecimiento hidrocarburífero argentino.

La producción de hidrocarburos no convencionales comenzó 2026 con números positivos, de acuerdo con el último informe semanal de la consulora Economía y Energía al 24 de febrero. El shale oil alcanzó en enero los 600 kbbl/d , lo que representa una suba del 1,7% respecto de diciembre y un salto del 35,5% interanual , consolidando la tendencia expansiva de Vaca Muerta . En paralelo, el shale gas promedió 73 MMm³/d , con una variación mensual prácticamente estable ( +0,2% ) pero con un crecimiento del 6,4% frente a enero de 2025 , reflejando una dinámica más moderada aunque sostenida.

En términos de actividad, durante enero se conectaron 28 pozos en total: 15 de shale oil y 13 de shale gas , mostrando un nivel de incorporación de nuevos desarrollos en línea con el ritmo de expansión de los últimos meses.

Los datos relevados por la firma de Nicolás Arceo al 24 de febrero indican que este flujo de pozos mantiene el soporte operativo necesario para sostener la curva ascendente de producción, especialmente en petróleo , donde la productividad por pozo continúa mejorando.

El ranking de bloques productores de shale oil evidenció incrementos generalizados. Loma Campana , operado por YPF, lideró con 104 kbbl/d , seguido por La Amarga Chica (también de YPF) con 84,0 kbbl/d y Bajada del Palo de Vista con 61,6 kbbl/d .

En conjunto, el total de shale oil pasó de 442,6 kbbl/d en enero de 2025 a 599,5 kbbl/d en enero de 2026, lo que implica un aumento de 157 kbbl/d.

Producción de gas: Fortín de Piedra sigue al frente

En gas no convencional, Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol, se mantuvo como principal bloque con 14,5 MMm³/d, seguido por La Calera de Pluspetrol con 9,1 MMm³/d.

También se destacaron Aguada Pichana Este (TotalEnergies, 8,8 MMm³/d), Aguada Pichana Oeste de Pan American Energy con 7,2 MMm³/d, y Sierra Chata de Pampa Energía con 5,3 MMm³/d.

El total de shale gas trepó de 68,4 a 72,7 MMm³/d, una mejora de 4,3 MMm³/d interanual.

Nuevas conexiones por bloque

El detalle de pozos conectados muestra que Fortín de Piedra concentró 9 pozos gasíferos, mientras que La Calera y Sierra Chata sumaron 2 cada uno.

En petróleo, los desarrollos se distribuyeron entre Bajada del Palo Oeste (5), La Amarga Chica (4), Mata Mora Norte (4), Rincón de Aranda (1) y La Angostura Sur II (1), completando los 28 pozos incorporados en el mes.

Con estos resultados, el inicio de 2026 confirma la consolidación del no convencional como motor del crecimiento hidrocarburífero argentino, con el petróleo liderando la expansión y el gas sosteniendo su aporte en niveles elevados, en un contexto de mayor eficiencia operativa y continuidad de inversiones en los principales bloques de Vaca Muerta.