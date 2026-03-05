La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) permite que jubilados y pensionados designen a una persona para que realice trámites o perciba prestaciones en su nombre. La designación de un apoderado no modifica el monto, ni la titularidad del beneficio, pero habilita a un tercero a actuar ante el organismo y entidades de pago. La medida apunta a resolver situaciones de movilidad reducida, internaciones o residencia fuera del país.
Apoderado ANSES: guía completa para designar quién cobra o gestiona tu jubilación
Claves oficiales para nombrar un representante y asegurar la continuidad del haber previsional.
El organismo -que depende del Ministerio de Capital Humano- también contempla la figura de representante especial por tiempo determinado. Una alternativa que puede utilizarse cuando el titular no puede trasladarse de manera temporal y necesita garantizar la gestión o el cobro mensual. La gestión exige cumplir condiciones formales y presentar documentación respaldatoria, según el vínculo con el beneficiario.
¿Quiénes pueden ser designados como apoderados ante ANSES?
Cualquier persona mayor de 18 años puede asumir el rol, siempre que cumpla los requisitos establecidos. La normativa habilita tanto a familiares como a terceros, incluidas instituciones públicas y profesionales con poder certificado.
Las opciones admitidas son:
Familiares directos registrados en ANSES.
Entidades públicas nacionales, provinciales o municipales.
Mutuales e instituciones de asistencia social.
Abogados y procuradores con poder certificado ante escribano.
Directores o administradores de establecimientos de internación.
En caso de residencia en el exterior, el poder puede otorgarse a bancos habilitados para giro internacional. Las entidades autorizadas por ANSES para percibir jubilaciones y pensiones desde el extranjero son seis bancos específicos.
Listado de bancos habilitados:
Banco de la Nación Argentina.
Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Banco Patagonia S.A.
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.
Banco Piano S.A.
Banco Comafi S.A.
Requisitos y documentación necesaria para el trámite
El procedimiento varía según el perfil del apoderado. Cuando se trata de un familiar directo, ANSES no exige turno previo, aunque recomienda verificar previamente los datos en la plataforma mi ANSES. La actualización de información reduce observaciones al momento de la presentación presencial.
Para completar la gestión se debe presentar:
DNI original del titular.
DNI original del apoderado.
Documentación que acredite el vínculo familiar, si corresponde.
Poder certificado ante escribano, en caso de abogados o terceros sin parentesco.
Constancia institucional si se trata de una entidad pública o establecimiento asistencial.
La ausencia de alguno de estos documentos puede impedir la registración del poder y obligar a iniciar nuevamente el trámite.
Paso a paso: cómo nombrar a un apoderado para cobrar o realizar trámites
Para poder realizar el trámite hay que ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Es fundamental corroborar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados, antes de concurrir a la oficina. Luego los siguientes pasos:
El titular y el apoderado deben presentarse en la delegación más cercana al domicilio con la documentación exigida.
Formalizar la designación y registrar el poder en el sistema.
Una vez validado, el apoderado queda habilitado para gestionar expedientes y percibir haberes mensuales en nombre del beneficiario.
¿Es necesario sacar turno para designar a un familiar?
En los casos en que el apoderado sea un familiar directo, no se requiere turno previo. ANSES confirmó que la gestión puede realizarse de manera presencial sin cita, siempre que la documentación esté completa.
Si el representante es un tercero sin vínculo familiar o un profesional, puede requerirse turno y poder certificado. La diferencia en el procedimiento depende del tipo de relación acreditada y del instrumento legal presentado ante el organismo.
