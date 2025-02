Genneia inauguró su primer parque solar en Mendoza y anunció otra inversión de u$s150 millones

Los tecnólogos eligieron el lugar por la capacidad de evacuación de la red eléctrica e irradiación global horizontal de un valor considerable, dos condiciones indispensables para la construcción de un proyecto de este tipo. La energía generada la utilizarán grandes usuarios industriales, en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables. En el pico de obra se emplearon a 280 personas.

El Malargüe I tiene 90 MW de potencia instalada y una producciñon anual estimada de 263.500 MWh, equivalente al consumo de 65.875 hogares. El factor de capacidad, medida utilizada para medir el aprovechamiento del sol, es del 27%. Desde su puesta en marcha se estima que ahorrará más de 127.000 toneladas de CO2 en la atmósfera.

Durante la ceremonia -de la que participó Energy Report-, Genneia también anunció el desarrollo de un nuevo parque solar en la localidad de San Rafael, con una capacidad de 150 MW y una inversión de u$s150 millones. Este proyecto se sumará al Parque Solar Anchoris (180 MW), actualmente en construcción en Luján de Cuyo.

Con estas tres iniciativas, la compañía proyecta alcanzar una inversión total de u$s400 millones en Mendoza para 2026.

Qué dijo Jorge Brito en la inauguración del parque solar

Jorge Brito, accionista de Genneia, se mostró "orgulloso" de inaugurar el nuevo parque. "Estamos invirtiendo 400 millones de dólares en Mendoza para la construcción de tres parques solares, sumando 420 MW de capacidad instalada al sistema. Y en 2026 habremos superado los 1.400 millones de dólares en capacidad instalada renovable, con ocho parques eólicos y seis solares en operación en cinco provincias", enfatizó.

Además, Brito remarcó que la minería "será uno de nuestros principales clientes, y en ese camino acompañamos a Mendoza, otras provincias y a la Argentina en su objetivo de una transición energética que impulse su desarrollo”. Desde hace tiempo que Genneia tiene su propio proyecto de construir una lìnea de alta tensión para abastecer de energía limpia a proyectos de litio y cobre.

Qué dijo el gobernador Alfredo Cornejo durante la inauguración

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que la inauguración del parque solar "refleja el potencial de Mendoza para convertirse en un polo estratégico de energías renovables en Argentina" y aseguró que desde su provincia apuestan "por la diversificación energética como motor de crecimiento y desarrollo sostenible".

El mandatario aseguró que la inversión de Genneia "es un claro ejemplo de cómo el sector privado y el Estado pueden trabajar juntos para impulsar el futuro de la provincia".

Qué características tienen los paneles solares del parque Malargüe I

Los 161.472 paneles fotovoltaicos son de tecnología bifacial que toma la energía directa del sol y además absorbe el reflejo del suelo, lo que permite incrementar la generación de energía hasta un 10%.

Panales Malargüe.jpeg Los 161.472 paneles fotovoltaicos son de tecnología bifacial.

Además, están montados sobre seguidores que permiten un mejor aprovechamiento del recurso solar. Se trata de estructura móvil de un eje orientado Norte-Sur, que permitirá el seguimiento de los rayos solares en el sentido Este–Oeste para las diferentes horas del día. Así, los panales se mueven automáticamente para buscar la mejor radiación.

En materia de seguridad, cuenta con un sistema inteligente de inclinación vertical cuando los sensores de clima detectan inminente caída de granizo, y de movimientos horizontales si se registran vientos fuertes.

Bernardo Andrews dijo que en este proyecto "se encontró la conjuncion del clima de Malargüe por el sol y el clima de negocios que la provincia permite. Es un círculo virtuoso que vamos llevar a otros parques".

El CEO destacó la tarea de montaje de los 160.000 paneles, que se inició un día de nevada y terminó un día de 35 grados. "Esto es una solución de energía eficiente de largo plazo lo que vemos hoy acá no es el futuro, sino el presente más competitivo para nuestros clientes industriales. Malargüe abastece energía rápido, sustentable y a largo plazo", remarcó.

El intendente Celso Jaque aseguró que es una inversion destacada para la comunidad de Malargüe. "Tuvimos que aprender mucho con la provincia para aprender a dar condiciones y eliminar burocracias. Esto va a seguir generando trabajo porque hay que mantener el parque y tenemos personas capacitadas para hacerlo", afirmó el ex gobernador.

De qué se trata el proyecto de parque solar Anchoris

El proyecto solar Anchoris estará ubicado en el departamento de Luján de Cuyo y su desarrollo requerirá una inversión de más de u$s160 millones. En el pico de obra empleará a más de 380 personas.

Este parque tendrá 358.856 paneles fotovoltaicos, con 180 MW potencia instalada y una producción anual de 320.680 MWh, equivalente al abastecimiento de 80.170 hogares. Anchoris tendrá un factor de capacidad del 26%.

El centro fotovoltaico se emplazará en un terreno de 395 hectáreas sobre la Ruta Nacional 40, en la localidad de Carrizal. También generà energía para cubrir la demanda de grandes usuarios industriales, MATER. Los paneles son los mismos que se instalaron en Malargüe, de origen chino. Actualmente el país asiático fabrica el 95% de los paneles del mundo.

Genneia busca más financiamiento para sus proyectos de energías renovables

Genneia, líder en generación de energías renovables en Argentina, anuncia una mejora en su calificación crediticia y el lanzamiento de su 16° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto inicial de hasta US$ 20 millones, ampliable hasta US$ 60 millones. Estas acciones demuestran el compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible en el país y la solidez financiera y operativa de la compañía.

Genneia.jpeg El nuevo parque solar fue construido en un terreno de 312 hectáreas.

La licitación de este nuevo instrumento financiero se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, y los fondos obtenidos se destinarán al desarrollo de nuevos proyectos solares en la región de Cuyo, reforzando el compromiso de la compañía con la transición energética y la sustentabilidad.

La agencia calificadora de riesgo Moody’s Local AR ha elevado la calificación crediticia de Genneia, la cual se encuentra fundamentada por el crecimiento en la generación de EBITDA esperado para 2025 y 2026 producto de los proyectos en cartera que le permitirán continuar consolidando su posición como líder en renovables. Asimismo, la calificación también incorpora las sólidas métricas crediticias que la compañía mantiene en un contexto de fuertes inversiones y el buen desempeño operativo demostrado en el desarrollo de los nuevos parques.

Con respecto a la nueva Obligación Negociable (Clase XLVIII), cuenta con las siguientes características: (i) denominada y pagadera en dólares estadounidenses, (ii) tasa de interés fija anual (a licitar) con pagos semestrales y (iii) un plazo de 36 meses. Además, este nuevo instrumento de deuda se integrará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, reafirmando a Genneia como el principal emisor de instrumentos verdes en el mercado de capitales argentino.

Con más de US$ 850 millones emitidos en el mercado de capitales local e internacional, Genneia sigue consolidando su liderazgo en finanzas sostenibles.

Cuánta energía renovables produce Genneia

Desde hace 13 años, Genneia es el principal referente en energías limpias, y fue la primera en Argentina en alcanzar 1.000 MW de capacidad instalada. Hoy llegan entre eólica y solar a más de 1.250 MW, de un total del sistema argentino de 5.900 MW.

La firma posee un 19% del total de la potencia instalada del país, alcanzando el 21% de la generación de energía eólica y el 12% de la solar.

En 2024, según datos de CAMMESA, Genneia generó 3.898.993 MWh de energía solar y eólica, equivalente al consumo de casi un millón de hogares, evitando la emisión de más de 1,73 millones de toneladas de CO.

Cuáles son los parques eólicos y solares de Genneia

Los parques Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita, Genneia cuenta con una capacidad total de 944 MW en energía eólica.

Con los parques Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, en San Juan, y el Malargüe I de Mendoza, suman 310 MW en energía solar.

Cuando se finalice la construcción del parque solar Anchoris, de Luján de Cuyo, sumará 180 MW adicionales, con el recientemente anunciado parque de San Rafael agregará 150 MW más de energía limpia, alcanzando los 1.584 MW de capacidad instalada en 2026.