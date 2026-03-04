La Unidad Minera de Grupo Petersen participa en la PDAC 2026 y se consolida como aliado estratégico del sector + Seguir en









Una delegación de la compañía viajó a Canadá para participar del evento más importante del rubro. Durante los tres primeros días mantuvieron encuentros con empresas, entidades financieras internacionales y proveedores estratégicos. El evento finaliza esta jornada.

La delegación está encabezada por Alberto Rositano, gerente corporativo de minería de Grupo Petersen y Laura Ropolo, asesora de la Unidad Minera GP.

La Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, junto a los bancos San Juan y Santa Cruz, participan en una nueva edición de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2026), el evento minero más relevante a nivel mundial que se desarrolla en Toronto, Canadá, donde reafirman su compromiso con el desarrollo del sector y su posicionamiento como socio estratégico de empresas, gobiernos y mercados de capitales.

La delegación está integrada por Alberto Rositano, gerente corporativo de minería de Grupo Petersen y Laura Ropolo, asesora de la Unidad Minera GP, quienes llevan adelante una agenda institucional que combina participación en espacios públicos y una intensa serie de reuniones privadas con actores clave de la industria minera nacional e internacional.

Durante la misión mantuvieron encuentros con empresas mineras, entidades financieras internacionales, proveedores estratégicos y representantes de mercados de capitales como el grupo TMX. Asimismo, desarrollaron reuniones con autoridades y equipos de los gobiernos provinciales de San Juan, Santa Cruz, Mendoza, Catamarca y Río Negro, entre otros.

unidad minera de servicios financieros grupo petersen en pdac 2026 La agenda comenzó el pasado sábado con la participación en el Metal Investor Forum, acompañando a prospectos argentinos en instancias de vinculación con inversores. El domingo, en el marco de la inauguración oficial de la feria, se mantuvieron intercambios con compañías interesadas en invertir en provincias como San Juan y Santa Cruz.

El lunes estuvieron presentes en la inauguración del stand de Fomicruz. Durante el 3 de marzo se enfocaron en promover el financiamiento de proyectos mineros a través del mercado de capitales, además de participar en mesas de trabajo con ministros provinciales e inversores internacionales.

Este 4 de marzo -último día del evento- continuarán con las acciones orientadas a la promoción del financiamiento del sector. En ese contexto, también acompañan como patrocinador del encuentro organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Comprometida con el propósito de ser un socio estratégico para el crecimiento sostenible del sector, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, Banco San Juan y Banco Santa Cruz, dicen presentes en PDAC 2026 y en cada espacio donde se impulsen oportunidades para fortalecer el desarrollo minero argentino en articulación con el financiamiento global.