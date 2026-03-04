Harvey Weinstein será llevado a juicio nuevamente por una caso de violación + Seguir en









El cargo es violación en tercer grado, un delito grave de clase E en Nueva York que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.

Podría sumar una pena de cuatro años.

Un nuevo juicio contra Harvey Weinstein por un cargo de violación está programado para comenzar el 14 de abril.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En junio, un jurado de 12 personas en Manhattan declaró a Weinstein culpable de un cargo de acto sexual delictivo en primer grado contra Miriam Haley y lo absolvió de otro cargo contra la exmodelo Kaja Sokola. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre el tercer cargo de violación, relacionado con la aspirante a actriz Jessica Mann. Este cargo resultó en juicio nulo, ya que el presidente del jurado se negó a regresar a deliberar, alegando que enfrentaba amenazas de otros jurados.

Los fiscales prometieron volver a juzgar el cargo de violación, y Mann también expresó su apoyo a un nuevo juicio. Weinstein pareció estar considerando declararse culpable del cargo en las últimas semanas, pero no ha avanzado. La selección del jurado para el nuevo juicio está programada para el 14 de abril, con el nuevo equipo legal de Weinstein a cargo del juicio.

Harvey Weinstein contrató al abogado de Luigi Mangione y los abogados de Sean "Diddy" Combs Weinstein cambió de abogado la semana pasada, incorporando a Jacob Kaplan, quien representa a Luigi Mangione en su caso estatal de asesinato, así como a Marc Agnifilo y Teny Geragos, quienes recientemente defendieron a Sean "Diddy" Combs en su juicio por tráfico sexual y crimen organizado. Kaplan compareció ante el tribunal el miércoles, junto con Agniflio y Geragos.

Arthur Aidala, su anterior abogado, se quedará para trabajar en la apelación del veredicto de culpabilidad de Weinstein en el juicio de junio. Aidala afirmó que se analizarán los "graves errores" en la reciente condena. Anteriormente solicitó al juez la desestimación alegando intimidación del jurado, pero se le denegó.

El cargo es violación en tercer grado, un delito grave de clase E en Nueva York que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión. Weinstein fue condenado por este cargo en 2020, pero la condena fue revocada en abril de 2024. Aidala había expresado previamente su frustración por el hecho de que el cargo de violación se llevara a juicio por tercera vez, en lugar de llegar a una resolución con la fiscalía. Señaló la edad de Weinstein, de 73 años, y sus problemas de salud, así como la condena de 16 años que aún enfrenta en California.