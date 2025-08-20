Viaje al interior de una mina subterránea: cómo es un refugio minero por dentro

Energy Report visitó las profundidades de la Mina Gualcamayo y conoció uno de sus refugios mineros. ¿Qué pasa en caso de derrumbe o incendio? ¿Qué herramientas tiene los mineros en circunstancias de peligro extremo?

Refugios mineros. Las probabilidades reales de usarlos son muy bajas porque la minería tiene estándares de seguridad muy altos, pero siempre deben estar siempre listos.

La probabilidad de que suceda un accidente o incidente en una mina subterránea es muy baja. Sin embargo, la minería no es una actividad exenta de riesgos, como los incendios, desmoronamientos o caída de rocas. A 250 metros bajo tierra y luego de un recorrido de más de 7 kilómetros, Energy Report conoció uno de los cuatro refugios de la mina Gualcamayo que, en situaciones extremas, podría salvar la vida de los operarios.

El yacimiento Gualcamayo es una explotación de oro ubicada en el Departamento Jáchal, al norte de San Juan . Está emplazado a una altitud de entre 1.500 y 2.000 m.s.n.m.., y luego de casi 20 años de actividad, ahora tiene la posibilidad de volver a operar con una nueva mina .

En ese marco, este medio fue a conocer cuál es el proyecto a futuro. Y para ello, fue necesario " viajar al centro de la Tierra".

El recorrido se realiza en camionetas 4x4 equipadas para mina subterránea, conducidas por choferes profesionales y bajo un estricto cumplimiento de los famosos "EPP": Elementos de Protección Personal. En este caso, todos los que participaron de la travesía debieron llevar obligatoriamente:

El auto-rescatador es un equipo vital para ingresar a una mina subterránea, porque permite a cualquier persona escapar de un siniestro o atravesar una cortina de humo. Se trata de un dispositivo para respirar, que convierte el monóxido de carbono en monóxido respirable, bajo una reacción química de las sales que contienen para este fin.

Mina subterránea Gualcamayo

En Gualmayo se construyeron unos 36 kilómetros de túneles, que cuentan con un sistema de ventilación y en su gran mayoría están iluminados. Todas las paredes están reforzadas con mallas metálicas soldadas, hormigón proyectado (shotcrete), pernos o remaches de hasta 6 metros de largo y otras técnicas de fortificación subterránea de última tecnología.

Este nivel de seguridad en la construcción de la mina les permite afirmar que "nunca" tuvieron derrumbes y que la mina es muy segura para trabajar.

Refugio Minero

Qué tipo de peligros hay en una mina subterránea

Gualcamayo es una mina con certificación de normas ISO 45001 que garantiza el seguimiento de altos estándares en materia de seguridad y salud en el trabajo. La preparación para eventuales contingencias es un capítulo importante para el control de los riesgos.

Un incendio, el derrumbe de una roca o un accidente con la maquinaria: cualquier acontecimiento puede generar un evento completamente disruptivo en las profundidades de una mina.

Ernesto Fernández, superintendente de operaciones e ingeniero de la empresa Minas Argentinas S.A, propiedad del grupo español AISA Group, asegura que en la mina nunca sucedió ningún tipo de accidente que justificara el uso de los autorescatadores ni de los refugios mineros.

Pero Fernández sabe que no existe actividad libre de riesgo. Por eso en las minas se instalan infraestructuras que no solo funcionan como resguardo, sino que pueden salvar vidas en situaciones extremas: los refugios mineros.

Refugio Minero minería Dentro del refugio minero todos permanecen sentados. Adentro, hay un equipo de aire acondicionado y una unidad depuradora de aire (amarilla), que permite respirar oxígeno.

Cómo son los refugios mineros

En una parada del recorrido de más de 40 minutos en camioneta que permitió conocer tareas de exploración en busca de más oro en una nueva mina llamada Carbonatos Profundos, Energy Report tuvo la posibilidad de ingresar a uno de los tres salvaguardas móviles ubicados en Gualcamayo.

El recorrido se dio en el marco de una guía preparada para un equipo de periodistas, por lo cual ingresó al refugio una cantidad que se aproximaba a 16 personas, la capacidad máxima que permite el lugar, en caso de tener que utilizarlo.

No todos los refugios están preparados para albergar a la misma cantidad de operarios. El segundo, por ejemplo, ubicado a poco más de 500 metros de distancia, podría recibir hasta 21 trabajadores. En cambio, el único refugio fijo de Gualcamayo presenta espacio para 24 mineros.

La distribución de cada uno está pensada estratégicamente de modo que, ante cualquier circunstancia, nadie se vea impedido de ingresar a estos espacios de protección.

Los refugios, comprados en Chile entre 2012 y 2014, pero fabricados por una empresa canadiense, no funcionan como lugares de descanso. Al contrario: solo se deben utilizar en situaciones excepcionales que ponen la vida en riesgo.

Operativo supervivencia: el paso a paso de los mineros en el refugio

¿Qué acontecimientos podrían trastocar gravemente el trabajo diario? Según Fernández, los mayores riesgos que existen en minas subterráneas “vienen de la mano de un incendio, una caída de roca o alguna condición particular que obligue a evacuar el personal a los puntos de encuentro, pero mayormente por un incendio”, explicó a este medio.

Bajo cada una de estas circunstancias, el procedimiento sería el siguiente: se producirá la activación de emergencia y los operarios decidirán según una cartilla de evacuación que llevan consigo y el protocolo de emergencias, si las condiciones ameritan esperar en su sector la llegada de la brigada o bien resguardarse en el refugio.

De producirse la necesidad de protegerse en el compartimento subterráneo, los mineros caminarán hasta alcanzarlo. Se ubicarán en una estructura móvil iluminada, blanca, de acero común revestido con pintura epóxica, uno al lado del otro, dieciséis personas en un asiento extenso y acolchonado.

Refugio Minero minería En la mina Gualcamayo hay capacitaciones, entrenamientos y simulacros permanentes para todos los mineros. Cada seis meses renuevan los productos del refugio.

Qué pasa con el oxígeno

Una vez en el refugio, podrán cerrar su exclusa, para volver a la estanqueidad del mismo y quitarse la mascarilla protectora, porque en su interior contarán con aire comprimido suministrado del exterior, tubos de oxígeno y una máquina depuradora encargada de filtrar el monóxido para inhalar oxígeno respirable. Si el trabajo de esta unidad no es suficiente, el minero no deberá desesperar, porque también contará con una candela de purificación.

Es clave el ambiente bien oxigenado, por eso cuentan con medidores de monóxido de carbono (CO) externo e interno. Un trabajador puede soportar hasta ocho horas de trabajo bajo 25 partes por millón (PPM) de este gas carbonoso.

Si el detector marca una cantidad superior, debe realizarse una regresión. Por ser altamente tóxico, el máximo de tolerancia es de 100 PPM solo por media hora. La supervivencia, entonces, pasará centralmente por mantener oxígeno respirable.

Luego de acomodarse, un operario se comunicará con la garita principal: “Somos diez personas en el refugio del nivel 1.850”, le dirá, por ejemplo, al personal que instantáneamente abrirá paso al operativo rescate.

Es ahí cuando el reloj de arena se dará vuelta. Cada minuto que pasa es uno menos para alcanzar las 72 horas (en caso de contaminación de la atmosfera de mina, porque en caso de derrumbe o caída de roca podrían estar durante semanas hasta que se acaben los suministros), el tiempo máximo de permanencia dentro del refugio.

“El refugio cuenta con varios elementos que hacen que la persona pueda estar las 72 horas protegida ante cualquier cosa. Gases, humos negros, polvo en suspensión, lo que sea. Son estructuras que están totalmente probadas”, aclara Fernández.

Refugio Minero minería Instrucciones para que toda persona que ingresa al refugio minero pueda utilizar las herraminetas y equipos de superviviencia, como la unidad depuradora que permite tener oxígeno.

En una mina como Gualcamayo, difícilmente un operativo de rescate pueda demorar tanto tiempo. Es que el yacimiento subterráneo cuenta con múltiples galerías de entrada y salida de la montaña, intercomunicadas entre sí. Incluso, dispone de una chimenea desde la cual puede descender un aparato similar a un ascensor en el que se podrían evacuar hasta 6 personas a la vez.

¿Quién manda en situaciones límite?

Sin embargo, hay una premisa que es insoslayable: todos los recursos con los que cuenta el refugio no son más que para sobrevivir. Entonces tiene que haber alguien, un trabajador dentro del lugar, que pueda organizar a la tropa recluida y administrar el uso de cualquier elemento vital a disposición.

Sobre quién realizará esa tarea, la respuesta de Fernández es contundente: “El que esté más tranquilo para liderar o tenga más conocimiento sobre situaciones de emergencia”.

Para todos los mineros que trabajan en la profundidad de la mina Gualcamayo hay capacitaciones, entrenamientos y simulacros. La importancia de que todo el personal conozca el protocolo de emergencia radica en evitar estados de pánico que lleven a la inacción.

Sin embargo, cuando las papas queman, se respetan los rangos. “Si en el momento se encuentra un supervisor, él tomará el rol de líder y hará toda la manipulación”, ejemplifica el superintendente de operaciones.

Qué hay de comer dentro del refugio minero

Es así que el minero al mando deberá cuidar el uso del aire, pero también de todo tipo de alimentos como enlatados y conservas (paté, ensalada rusa, choclo, carbonara, atún, duraznos en almíbar), galletitas saldas y botellas de agua, distribuidas debajo de los asientos. Todo está calculado según la cantidad de personas y el tiempo posible de permanencia. Cada seis meses, todos los productos se renuevan.

Refugio Minero comida Los alimentos son no perecederos, como por ejemplo los enlatados.

No es lo único. El refugio, además, guarda un kit psicológico (caja de plástico mediana, cerrada con una tapa azul). Pegada en su superficie, una sencilla lista de todo lo que posee: juegos de naipes, reloj de minutero para contarlas, manuales del aire acondicionado y excusado, una cortina para simular privacidad en ese momento, regulador para cilindros de O2, alicates, guantes especiales y hasta la “Biblia de América”, por si alguna persona de fe quiere refugiarse en las sagradas escrituras.

Las instrucciones para optimizar el tiempo de supervivencia ya son conocidas por los trabajadores, pero la parte superior del refugio presenta todo tipo de carteles, medianos y pequeños, con más detalles que no dejan lugar a dudas.

Refugio Minero minería Ernesto Fernández, superintendente de las operaciones e ingeniero de la empresa Minas Argentinas S.A.

Así, cómo se utiliza la unidad depuradora, en qué cantidad se distribuye el oxígeno según cantidad de operarios y un resumen del procedimiento operacional son los conocimientos más importantes que aparecen explicados en el compartimento, para no realizar ni un paso en falso.

“Todo está totalmente probado y certificado, lo cual garantiza que, si la persona que ingresa sigue los pasos establecidos que están dentro del refugio, sobrevivirá hasta que sea rescatado”, enfatiza Fernández a este medio.

“Estamos bien los 33”: el rescate histórico que demuestra cuánto importan los refugios

La probabilidad de que los operarios deban acudir a un refugio minero es baja, pero existe. Las chances de tener que utilizarlo más de 72 horas es menor aún, pero existen también.

En tal caso, la pregunta final: ¿Qué sucedería con los mineros si pasaran los tres días de autonomía que soporta el refugio y todavía no pudieran salir?

La pregunta hace alusión a un hecho traumático de la historia reciente: el 5 de agosto de 2010, 33 mineros quedaron atrapados en la mina San José, cerca de Copiapó, Chile, tras un derrumbe. Estuvieron sepultados a 700 metros de profundidad durante 69 días. El exitoso rescate, que mantuvo al mundo en vilo, se produjo el 13 de octubre, sin víctimas fatales y con un posterior juicio ganado contra el Estado chileno por más de casi u$s1,5 millones.

“Si pasaran más de 72 horas, es porque se trataría de un evento de complejidad absolutamente inusual”, reflexiona el integrante de Minas Argentinas S.A.

Es ahí cuando se pondría en juego el último recurso: una candela, que realiza un trabajo similar al de la unidad depuradora y permite la permanencia en el refugio 12 horas más. Entonces, en total los operarios podrían estar en las profundidades de Gualcamayo hasta tres días y medio.

“La situación de los mineros chilenos era distinta porque estaban en un nivel donde no contaban con un refugio, pero podían movilizarse”, explica Fernández, de todos modos.

A su vez, también razona que sería más esperable un incendio, que podría apagarse en menos de 12 horas, que la caída de una roca, que igualmente podría ser resuelto por la brigada en menos de 72, según el especialista. “Yo trabajo hace 14 años y la parte de sostenimiento y ventilación se evalúa constantemente. No hay razón para permanecer más de tres días allí. Es una mina muy segura”, asegura Fernández.

Esto es así por los estándares de trabajo que la empresa sostiene, entre ellos, la prohibición de trabajar bajo techo no fortificado sin un sensor de gases (bajo 25 PPM el trabajador debe retirarse) o sin la ventilación adecuada, entre otras indicaciones. “Y si hay una falla en el sistema de ventilación, se para todo el trabajo hasta que se soluciona el problema”, concluye el ingeniero de la empresa.

Protegerse bajo tierra: historia del refugio minero

Matías Baglietto, secretario de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, y dueño de Pirca, fabricante de insumos para refugios subterráneos, explica que estos salvaguardas comenzaron a utilizarse en las minas de carbón de Estados Unidos en las décadas del ’70 y ’80, principalmente como respuesta a los incendios provocados por el gas grisú. “El fuego consumía todo el oxígeno y liberaba monóxido de carbono, que es letal, igual que cuando alguien se intoxica con una estufa”, señala.

image

Con el tiempo, su uso se extendió a otros contextos de la minería. “El accidente de Chile en 2010 ratificó que también sirven frente a derrumbes”, agrega el empresario. En ese sentido, indicó que los refugios que fabrican en su planta de Malvinas, provincia de Buenos Aires, “soportan derrumbes de hasta 30 toneladas” y cuentan con sistemas de presión positiva para evitar la entrada de gases tóxicos.

image

Baglietto aclaró que, aunque las probabilidades reales de usarlos son bajas porque “la minería tiene estándares de seguridad muy altos”, deben estar siempre listos. Para ello, los equipos que incluyen insumos y pertrechos tienen vencimientos largos, de entre 5 y 10 años. Un refugio estándar para 20 personas cuesta alrededor de u$s 70.000. “Exportamos a Chile, a la mina El Teniente, y estamos trabajando para ampliar la capacidad exportadora”, concluyó.