Grupo Albanesi ultima detalles de su nueva propuesta de reestructuración de deuda

Generación Mediterránea (GEMSA) avanza en la definición de la oferta para sus acreedores mientras sostiene la operación plena de sus centrales y consolida acuerdos clave con inversores.

El grupo Albanesi se aproxima a los 2.000 MW de capacidad instalada a través de 10 centrales equipadas con tecnología de última generación.

Generación Mediterránea (GEMSA) , la principal empresa operativa del Grupo Albanesi , avanza en los tramos finales de la nueva propuesta de reestructuración de deuda que presentará a los tenedores de sus obligaciones negociables garantizadas y no garantizadas aún pendientes. La compañía espera dar a conocer la oferta en las próximas semanas, en el marco del proceso de ordenamiento financiero integral que puso en marcha en mayo del año pasado.

Mientras se ultiman los detalles técnicos y legales de la propuesta, GEMSA logró sostener la operación de todas sus centrales de generación, que hoy trabajan al máximo de su disponibilidad de despacho para abastecer al Sistema Argentino de Interconexión . Se trata de un punto clave dentro del proceso de reordenamiento, ya que la empresa continúa aportando energía al sistema mientras avanza en las negociaciones con sus acreedores.

GEMSA -una de las firmas centrales del histórico Grupo Albanesi- opera centrales térmicas en General Roca (Río Negro), La Rioja, Río Cuarto (Córdoba), San Miguel de Tucumán, Bahía Blanca (Buenos Aires), Frías (Santiago del Estero), Ezeiza (Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe) .

El grupo liderado por la familia Loson cuenta con más de una decena de centrales térmicas y una capacidad instalada de 1.604 MW , lo que representa aproximadamente el 5,9% de la capacidad térmica instalada del país y el 3,4% de la capacidad total. Este posicionamiento lo ubica entre los principales generadores privados de la Argentina, con capacidad para abastecer a más de tres millones de hogares.

Un paso relevante dentro del proceso se dio el 10 de diciembre de 2025, cuando GEMSA informó haber alcanzado un principio de acuerdo sobre los términos comerciales de la reestructuración de las obligaciones negociables garantizadas Clase XXXIX con vencimiento en 2031 (ONs 2031). El entendimiento fue logrado con un grupo de inversores -organizados en un Grupo AdHoc- que concentra más del 50% del capital pendiente de pago de esos títulos.

Actualmente, la compañía trabaja junto a ese grupo en la suscripción de un “restructuring support agreement” (acuerdo de apoyo a la reestructuración). Una vez finalizado ese paso, GEMSA comunicará formalmente su celebración y los términos definitivos de la reestructuración de las ONs 2031, para luego completar la documentación necesaria y lanzar la propuesta al conjunto de los inversores.

En paralelo, durante diciembre también se difundieron los términos y condiciones indicativos de una propuesta preliminar revisada dirigida a las distintas clases de obligaciones negociables no garantizadas, tanto locales como internacionales. Esa versión ya incorporó mejoras respecto de la presentada en octubre pasado.

Desde la compañía explicaron que se encuentran trabajando intensamente en la documentación y en las condiciones restantes para poder lanzar formalmente ambas ofertas a la totalidad de los tenedores en el menor plazo posible. A pedido de grupos relevantes de inversores, GEMSA prevé presentar públicamente las propuestas para las ONs 2031 y para las ONs no garantizadas de manera simultánea o con una diferencia temporal mínima, con el objetivo de que el mercado cuente con una visión consolidada sobre las perspectivas financieras de la empresa.

Cabe recordar que durante 2025 la compañía ya implementó con éxito modificaciones en los términos y condiciones de distintas clases de obligaciones negociables emitidas para financiar proyectos, que representaban cerca del 30% de su deuda consolidada. Esa reestructuración inicial obtuvo el respaldo de tenedores que concentraban el 96,35% del capital total involucrado y marcó el primer hito del proceso de reordenamiento financiero integral.

En ese contexto, Generación Mediterránea volvió a agradecer el acompañamiento y la comprensión de sus acreedores y ratificó su compromiso de avanzar con todas las medidas necesarias para regularizar su situación financiera a la mayor brevedad.

Préstamo sindicado por u$s59 millones para ordenar pasivos de corto plazo

Como parte de esta estrategia financiera, Albanesi también anunció recientemente la toma de un préstamo sindicado local por u$s59 millones, monto que podría ampliarse hasta u$s80 millones con la incorporación de nuevas entidades. El crédito tiene un plazo de dos años y una tasa del 8,75% anual.

La operación contó con la participación del Banco Hipotecario, Banco de Galicia, Banco Supervielle, Banco Santander Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones y Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Según precisó el grupo, los fondos estarán destinados a cancelar obligaciones financieras en pesos de corto plazo, lo que permitirá extender vencimientos y mejorar el costo financiero mediante la migración de deuda en moneda local a dólares.

Un actor clave del mercado energético

Albanesi es un grupo empresario argentino de capitales privados con 112 años de trayectoria en el país, enfocado principalmente en la generación de energía eléctrica y la provisión de gas natural. Es, además, el principal comercializador de gas natural de la Argentina.

El holding se aproxima a los 2.000 MW de capacidad instalada a través de 10 centrales equipadas con tecnología de última generación: Ezeiza (Carlos Spegazzini) y Solalban (Bahía Blanca) en la provincia de Buenos Aires; Modesto Maranzana en Río Cuarto (Córdoba); Central Térmica Riojana (La Rioja); General Roca (Río Negro); Arroyo Seco y Timbúes (Santa Fe); Frías (Santiago del Estero); Independencia (Tucumán); y, fuera del país, una central de cogeneración en Talara, al norte de Perú.

Con este entramado operativo y financiero, el Grupo Albanesi busca cerrar una etapa clave de su reordenamiento y encarar 2026 con una estructura de deuda más sostenible, mientras mantiene su rol estratégico dentro del sistema energético argentino.