Revelan que las criptomonedas permitieron lavar u$s82.000 millones durante 2025

Blockchains registran públicamente las direcciones involucradas en cada transacción de criptoactivos, pero identificar a las personas reales detrás de las operaciones es complejo.

Un informe privado reveló que el lavado de dinero con criptomonedas alcanzó al menos u$s82.000 millones en 2025 , una cifra que representa un aumento drástico con respecto a los aproximadamente u$s10.000 millones estimados en 2020.

Este salto sitúa el fenómeno de las transacciones ilícitas en criptoactivos como una preocupación creciente para autoridades y reguladores financieros globales.

Según un reporte reciente de la firma de análisis blockchain Chainalysis , el incremento no es solo cuantitativo sino también cualitativo . Las blockchains registran públicamente las direcciones involucradas en cada transacción, pero identificar a las personas reales detrás de esas direcciones es complejo, lo que dificulta la supervisión y la investigación.

A pesar de que la tecnología blockchain proporciona trazabilidad técnica, los métodos sofisticados empleados por redes criminales complican la identificación de actores ilícitos.

Una de las tendencias más destacadas del informe es el crecimiento explosivo de las redes de lavado de dinero en idioma chino (“Chinese language money laundering networks”).

Estas organizaciones, que comenzaron a consolidarse durante la pandemia, procesaron alrededor de u$s16.100 millones en 2025 a través de casi 1.800 billeteras activas, lo que equivale a cerca de u$s44 millones diarios en fondos ilícitos. Las redes representan aproximadamente el 20% del volumen total de lavado de cripto identificado en ese año.

token cripto blockchain.jpg Un informe de Chainalysis reveló que en 2025 las criptomonedas permitieron lavar u$s85.000 millones freepik.es

El crecimiento observado en estas redes fue extraordinario. Según algunos análisis, los flujos hacia CMLN aumentaron miles de veces más rápido que otros canales de lavado tradicionales basados en exchanges centralizados o finanzas descentralizadas.

Técnicas y evasión de controles

Estas redes utilizan diversas técnicas para eludir la detección. Entre ellas se destacan las llamadas “plataformas de garantía”, que funcionan como servicios de escrow (custodia temporal de fondos) y permiten a los blanqueadores ofertar o encontrar servicios de lavado con mayor facilidad y cierto grado de anonimato.

A través de estos sistemas, los criminales pueden fragmentar, mover y convertir fondos ilícitos en múltiples etapas, dificultando los procesos de seguimiento por parte de autoridades.

Aunque países como China prohibieron el comercio de criptomonedas y persiguieron penalmente a miles de personas vinculadas al lavado de cripto, estas redes persisten y evolucionan, adaptándose a las acciones regulatorias y migrando a canales alternativos cuando se enfrentan a bloqueos o controles.

La naturaleza global de las criptomonedas, sumada a la falta de regulación uniforme a nivel internacional, complica los esfuerzos de supervisión y control.