Horacio Marín: "En enero arrancamos la construcción del Vaca Muerta Sur"

El presidente y CEO de YPF, En el marco de la inauguración de la Oil & Gas 2024 en la provincia del Neuquén, señaló que el proyecto permitirá incrementar la producción no convencional de petróleo y tendrá un impacto en la plataforma exportadora del país.

Además, Marín indicó que "Vaca Muerta Sur es una obra estratégica para el sector y el país que permitirá incrementar la producción no convencional de petróleo y tendrá un impacto en la plataforma exportadora de energía de la Argentina, sin dudas, generará un cambio en la matriz productiva del país con un polo similar al agro, pero sin sus riesgos climáticos".

Argentina LNG

El presidente de YPF destaco nuevamente el interés que hay en el mundo por el proyecto de Argentina LNG “varios de los países nos vinieron a buscar. Tomamos 12 aviones en 12 días. Es muy reconfortante trabajar para algo tan grande”.

“Si no desarrollamos el LNG no hicimos el trabajo. El gas de Vaca Muerta lo desarrollamos ahora o no lo desarrollamos", afirmó.

Marín comento que si el proyecto se logra “vamos a hacer el gasoducto más grande de la Argentina”. El proyecto de Argentina LNG es el proyecto más grande del país y posiciona a la Argentina como el quinto exportador del mundo, para abastecer al mercado de varios países del mundo.