Detuvieron a un enfermero en Mar del Plata por maltratar a adultas mayores: quedó filmado y luego fue liberado + Agregar ámbito en









El trabajador, de 37 años, fue denunciado por agresiones físicas y verbales contra residentes. La Justicia lo imputó por lesiones leves y recuperó la libertad mientras sigue la investigación.

El enfermero fue imputado por lesiones leves

Un enfermero de 37 años fue aprehendido en Mar del Plata tras ser denunciado por agresiones físicas y verbales contra adultas mayores en un geriátrico. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y derivó en la apertura de una causa judicial.

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El acusado, identificado como Nicolás Cichero, trabajaba en una residencia ubicada en el barrio San Juan. La denuncia fue impulsada por las propias autoridades del lugar, que aportaron el material audiovisual y colaboraron con la investigación.

Las agresiones quedaron registradas en video El episodio se descubrió cuando una de las residentes manifestó dolores y lesiones visibles, lo que motivó la revisión de las grabaciones internas. Según consta en la causa, la mujer presentaba escoriaciones en el rostro, especialmente en la zona de la boca.

Las imágenes resultaron determinantes: se observa cómo el enfermero intenta alimentar a dos pacientes al mismo tiempo y, ante la resistencia de una de ellas, la obliga a comer por la fuerza y la golpea con una cuchara. Luego, cuando la víctima intenta defenderse, el hombre la zamarrea y la traslada en su silla de ruedas hacia otra habitación.

Si bien el enfermero fue inicialmente aprehendido, la Justicia dispuso su liberación tras notificarlo de la imputación por lesiones leves, delito por el cual continuará siendo investigado. El maltrato continuó en el dormitorio, donde el acusado la manipula con violencia para acostarla. Durante ese episodio, según quedó registrado, le dirige insultos y expresiones de extrema gravedad, entre ellas: “por qué no te morís de una vez”.

El caso generó fuerte conmoción en la ciudad tras la difusión de los videos. Incluso, un grupo de personas se acercó al domicilio del acusado con intenciones de increparlo, aunque no lograron encontrarlo. En paralelo, efectivos de la Policía Científica realizaron peritajes en el geriátrico y recolectaron pruebas para la causa, que quedó en manos de la Fiscalía N.º 7. Si bien el enfermero fue inicialmente aprehendido, la Justicia dispuso su liberación tras notificarlo de la imputación por lesiones leves, delito por el cual continuará siendo investigado. Además, las autoridades avanzan en la revisión de las condiciones de funcionamiento del establecimiento, sin descartar posibles sanciones administrativas si se detectan irregularidades.