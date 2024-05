Horacio Marín, de YPF: "Sin RIGI no hay GNL y no se van a exportar u$s30.000 millones, es un error garrafal"

En esa línea, Horacio Marín agregó que para alcanzar los 30.000 millones de dólares en exportaciones se necesitará desarrollar al menos ocho Fortín de Piedra, el bloque de gas que él desarrolló desde Tecpetrol , y que van a representar otros u$s18.400 millones. “Estamos hablando de 50.000 millones de dólares, es mucha plata. No me voy a equivocar en decir que sería el proyecto más grande de infraestructura y de producción de la historia argentina, y para eso tiene que ser rentable a bajos precios, y la única forma que se logra es con el RIGI. Sin RIGI no hay proyecto GNL Argentina” , remarcó.

Pero el titular de YPF alertó que además del marco normativo se necesitará mucha mano de obra calificada. “En mi experiencia, cuando hicimos Fortín de Piedra, se atrasó un mes porque no había operarios para poder desarrollar la infraestructura, tuvimos que buscar por toda la Argentina y ya no se encontraban. Acá, repito, se necesitan ocho proyectos como Fortín de Piedra simultáneos. Ni me imagino el trabajo que va a hacer. Ese es uno de los mayores problemas que puede tener el desarrollo del GNL, es la mano de obra”, subrayó.

Marín recordó además que solo para desarrollar Fortín de Piedra se utilizaron unas 1.000 pymes. “Imagínate lo que va a hacer esto. O sea, cuando se discute de que las pymes nos van a tener trabajo (están equivocados), esto va a explotar, esto es extraordinario”, afirmó, y agregó otra variable más para desarrollar el megaproyecto. “Que a precios normales el GNL sea competitivo, hoy están alrededor de los 8 dólares, pero no hay que olvidar que Argentina compite por el GNL con los Estados Unidos. Tenemos que ser más eficientes que ellos, y la única forma de hacerlo es que sea competitivo a esos valores. Rin RIGI, no hay GNL”, evaluó.

El ex directivo de Techint rechazó las críticas sobre el RIGI, que advierten por una “entrega” de los recursos naturales y un industricidio, que no va a beneficiar a las pymes. “Sin el RIGI no se va a exportar 30.000 millones de dólares, y es un error garrafal. El GNL tiene que ser una política de Estado, es algo necesario. Esto va a ser un trabajo extraordinario, y después hay que mantenerlo. Mantenerlo también va a requerir inversiones multimillonarias todos los años”, indicó.

Para el presidente de YPF, es fundamental que el Senado apruebe el RIGI. “De esa forma va a existir el GNL, si no va a ser muy difícil conseguir capital. Se dan cuenta que 50.000 millones de dólares ninguna de las empresas argentinas las tenemos. Ninguna”, enfatizó.

Vaca Muerta, la Texas de América Latina

Marín aprovechó para destacar el potencial de hidrocarburos no convencionales de la Argentina. “Vaca Muerta es como la Texas de América Latina. Tenemos 16 billones de barriles, eso es siete veces las reservas actuales de la Argentina, y si se realiza el GNL tenemos para producción casi 150 TCF, que eso es alrededor de 75 veces la reserva de lo que consume la Argentina hoy. Es La Texas de América Latina sin ninguna duda. Hemos estudiado todas las cuencas y Argentina en América Latina es privilegiada, es la única que tiene seis cuencas: una es Vaca Muerta, pero en dos meses vamos a saber si Palermo Aike, en Santa Cruz, es otra Vaca Muerta. Y después tenemos el offshore, eso es tremendo, porque en Namibia está encontrando muchísimo petróleo y hace 175 millones de años era el mismo mar. Así se encontró en Brasil y en todo lo que es el Atlántico de Sudamérica. Así que debería encontrarse, pero eso será para la siguiente década”, recalcó.

En este marco, abogó por contar con seguridad jurídica durante los próximos 30 años para que lleguen las inversiones. “Se necesita todo lo que tiene el RIGI, se necesita la estabilidad jurídica, la estabilidad fiscal y los incentivos para tener bajos precios de financiamiento. La energía tiene todo para bajar la cantidad de pobres en el país, para que haya mucho menos pobreza, y todos tenemos que entenderlo, porque puede ser otro campo, sin dudas”, concluyó.

El juicio por YPF en Nueva York

Marín también aclaró cuál es la posición de la empresa frente al juicio que se sigue en Nueva York por la reestatización de las acciones. “Hay que aclarar YPF es una sociedad anónima, en primera instancia del juicio la jueza (Loretta Preska) dijo que YPF no tenía nada que ver, pero ha apelado el fondo Buford y ahora estaríamos en lo que llaman el Second Circuit, pero (este juicio) es contra el Estado nacional, nosotros no estamos en tema. De cualquier manera, hablando fuera de ser funcionario de YPF, como un argentino, creo que es impracticable lo que llaman las acciones pasadas (traspasar acciones de la compañía a los fondos litigantes), porque tiene que ser aprobado por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y es una decisión soberana de la Argentina. Pero de YPF nosotros no opinamos en ese tema”, aclaró.