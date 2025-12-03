Si tenés dudas comunicate

3 de diciembre 2025 - 13:31

YPF adjudicó a DLS Archer el mayor contrato de perforación en Vaca Muerta

YPF acordó con DLS Archer un contrato de 5 años que contempla la provisión y operación de siete equipos de perforación de última generación.

El nuevo contrato refuerza la alianza estratégica de DLS Archer e YPF en Vaca Muerta.

El nuevo contrato refuerza la alianza estratégica de DLS Archer e YPF en Vaca Muerta. 

Este contrato refuerza la alianza estratégica de DLS Archer e YPF, combinando experiencia global y liderazgo, impulsando la eficiencia, seguridad y la innovación.

Con una vigencia de cinco años, el acuerdo contempla la provisión y operación de siete equipos de perforación de última generación dotados con tecnología de punta e integrando servicios de Perforación Controlada por Presión (MPD). Además, incorpora mejoras sustanciales en las condiciones actuales, reflejando el compromiso de ambas compañías con la excelencia operativa.

Este logro reafirma la estrategia de crecimiento de DLS Archer iniciada en 2024 con la adquisición de ADA, subsidiaria de Air Drilling Associates Inc., diversificando su portafolio y consolidando su posición como líder en soluciones integradas para desarrollos no convencionales.

Vaca Muerta

Sector energético en expansión

El sector de petróleo y gas en Argentina continúa experimentando un crecimiento sostenido. Este nuevo contrato fortalece notablemente nuestro posicionamiento en el mercado y la rentabilidad de nuestras operaciones locales. Estamos convencidos de que esto se traducirá en nuevas oportunidades de crecimiento en el corto y mediano plazo”, sostuvo Dag Skindlo, CEO de Archer.

Por su parte, Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling, DLS Archer, agregó: “YPF es el actor principal en la industria y la firma de este nuevo contrato nos enorgullece, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con la excelencia en todos los aspectos de nuestras operaciones. Nos entusiasma la posibilidad de seguir trabajando con YPF consolidando una relación estratégica que seguirá transformando la industria. Esta alianza entre DLS Archer e YPF marca un paso decisivo hacia un futuro más competitivo, innovador y sostenible para el sector energético argentino".

