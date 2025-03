Jorge Brito, de Genneia: "Como como generadores de energía, con la minería hay una oportunidad de negocio"

Además, recalcó que el potencial minero y energético argentinos en los mismos ambientes generan una oportunidad de negocios y reveló que analizan presentarse al RIGI con algún proyecto. Según pudo saber Energy Report, una de las alternativas es avanzar con la construcción de una línea de alta tensión minera en el NOA.

Periodista: Genneia inauguró su primer parque solar en Mendoza en Malargüe, ¿ya piensan en ampliarlo?

Jorge Brito: Estamos convencidos que el recurso solar es muy bueno, es el apropiado. Ampliarlo es un tema básicamente de conectividad, con lo cual seguramente en la medida que se pueda ampliar la conectividad, lo haremos. Tenemos la gimnasia y la dinámica para poder generar la demanda, porque hay demanda insatisfecha hoy en el país y tenemos el recurso. Hoy pasa principalmente por la transmisión, la capacidad de poder ampliar o hacer otro parque aquí in situ. Pero también tiene que ver con la seguridad jurídica y el ámbito de inversión que hoy nos puede dar afortunadamente la provincia de Mendoza, con Alfredo Cornejo a la cabeza.

Periodista: ¿Cree que estas inversiones en energía potencian las inversiones en minería?

Jorge Brito: Realmente es algo que marca un antes y un después en la Argentina, porque si bien la Argentina tiene minería hace muchísimos años, nunca fue un país minero, y hoy tenemos inversiones de decenas de millones de dólares en litio en la provincia de Catamarca, en Salta, en Jujuy, y también hay proyectos muy importantes, mucho más grandes aún individualmente en Mendoza y San Juan, y eso requiere un replanteo de todo el sistema de transmisión eléctrica. Y nosotros lo vemos también, lo estamos haciendo coordinado con Nación, con las distintas provincias, y también con las distribuidoras porque tiene mucho que ver el tema del interconectado, pero claramente ahí nosotros estamos viendo como generador de energía hay una oportunidad de negocio, y para eso claramente el hecho de que haya el recurso minero en ambientes donde hay potencial energético y renovable creo que eso es también saludable para todos.

Periodista: ¿Cómo observa la macroeconomía a nivel nacional?

Jorge Brito: Con el gobierno de Javier Milei se viene recuperando la confianza necesaria para que haya inversión, y no lo digo yo, es lo que indica la prima de riesgo que tiene Argentina, el riesgo país, ha bajado sustancialmente por múltiples factores, pero basados principalmente en la confianza en el país. También se ha mejorado el índice de inflación, que es un tema muy complejo en la Argentina, basado en una baja fuerte del déficit fiscal, generando un superávit y eso hoy es muy importante para nosotros en una empresa como Genneia, en la cual el principal costo que tenemos es el costo financiero. Con lo cual, en la medida que bajan los costos de financiamiento, eso se va directamente a los costos de generación, y eso es muy bueno para nosotros.

Malargüe 3.jpeg La inauguración del parque solar Malargüe I contó con la presencia Jorge Brito; César Rossi, presidente de Genneia; Bernardo Andrews, CEO de la empresa; Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado; el intendente de la localidad, Celso Jaque, y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Periodista: ¿Continuarán con su política de colocación de deuda con ON a tasas bajas?

Jorge Brito: Es también muy importante y hemos demostrado que el sector es, yo diría, muy robusto desde ese punto de vista, ya que los principales contratos que tiene Genneia, lo que están dentro de Renovar 1.5 tienen avales del Tesoro y eso es lo que, en definitiva, es la prueba del default. Si el Estado no llegara a pagar esos contratos, entraría en un default con organismos. No por este momento, pero en algún momento crítico a la Argentina se pensó que estos contratos se podían pasificar. Esto no ocurrió y esto hace que hoy la compañía sea aún más robusta que antes, porque, digamos de alguna manera, tuvo un estrés en términos reales. Desde ese punto de vista, nosotros nos sentimos muy confiados en que nosotros vamos a poder seguir consiguiendo capital a tasas inferiores al mercado.

Periodista: ¿La tensión que hubo con el presidente el año pasado quedó atrás? ¿Piensan ingresar al RIGI con algún proyecto?

Jorge Brito: No hay ninguna tensión con el gobierno. Para mí es un tema del pasado.

2. Proyecto Parque Solar Malargüe.jpeg El parque solar Malargüe I tiene 90 MW de potencia instalada y una producción anual estimada de 263.500 MWh, equivalente al consumo de 65.875 hogares. Desde su puesta en marcha se estima que ahorrará más de 127.000 toneladas de CO2 en la atmósfera.

Periodista: ¿Tienen pensado listar a Genneia en la Bolsa?

Jorge Brito: Es un tema que no lo descartamos y volvemos siempre al mismo punto, en la medida que nosotros creamos que eso genera valor para la compañía. La compañía hoy invierte mucho más de lo que genera, o sea, le requiere mucho más capital de lo que le genera, por eso los accionistas hemos hecho múltiples aportes de capital en el pasado, es un tema que lo analizaremos en el momento que la compañía requiere de capital, que no es este momento. Si hay un ambiente de negocio y el capital se puede adquirir de mercado a niveles, a tasas razonables o a precios múltiplos razonables, sin lugar a dudas lo haremos. Nuestras compañías tienen oferta pública, el Banco Macro tal vez la más notoria y todo el resto de mis socios son de mercado de capitales, con lo cual lo comprenden, y cuando llegue el momento lo analizaremos.

Periodista: ¿Genneia tiene previsto realizar inversiones fuera de la Argentina, por ejemplo, en la región?

Jorge Brito: No lo descartamos, y lo hemos analizado en algún momento, pero nunca seriamente. Nos parece que en la Argentina todavía la oportunidad de crecimiento es inmensa. Ir a un país vecino en el cual el recurso es menor, en el cual no conocemos, no es un tema, por lo menos que a mí, como accionista, me quite el sueño salir del país. Si llegara a haber oportunidades que fueran sustancialmente más atractivas, lo podremos analizar, pero no es algo que tengamos en carpeta salir de Argentina.