La Autoridad Regulatoria Nuclear habilita cursos híbridos y remotos para formar personal de instalaciones radiactivas

La medida alcanza a los contenidos teóricos de las carreras y capacitaciones en protección radiológica. Las prácticas deberán seguir siendo presenciales.

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) reconoció la admisibilidad de las modalidades híbrida y remota para el dictado de los contenidos teóricos de las carreras y cursos de formación en protección radiológica que se exigen para licenciar al personal que se desempeña en instalaciones radiactivas o nucleares. Así lo dispuso a través de la Resolución 332/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La norma establece que las actividades prácticas deberán continuar desarrollándose en forma presencial , de acuerdo con la carga horaria, los objetivos de aprendizaje y los criterios de reconocimiento aprobados por el organismo.

Además, autoriza a las instituciones cuyos cursos o carreras ya habían sido reconocidos por la ARN en modalidad presencial a implementar los nuevos formatos. Para hacerlo, deberán comunicar el cambio antes del inicio del dictado.

Las entidades responsables de las capacitaciones también deberán acreditar ante la ARN el cumplimiento de los requisitos académicos, los mecanismos de evaluación implementados y la efectiva participación de los alumnos en las actividades desarrolladas de manera híbrida o remota.

En tanto, la resolución instruye a la Gerencia de Licenciamiento y Control de Instalaciones Radiactivas y Prácticas a adecuar los procedimientos, criterios y formularios aplicables al reconocimiento de cursos.

En los fundamentos, el organismo señaló que en los últimos años se registró un aumento en las solicitudes de reconocimiento de temarios de carreras y cursos vinculados a la protección radiológica, presentados por universidades, centros académicos y entidades especializadas. Recordó que hasta ahora la presencialidad era la modalidad predominante.

Según el texto, la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 permitió consolidar modalidades virtuales de enseñanza que demostraron su aptitud para cumplir los objetivos de capacitación exigidos. La ARN agregó que, tras la emergencia sanitaria, numerosas instituciones educativas, organismos públicos y entidades de formación incorporaron de manera permanente esquemas híbridos y remotos para los contenidos teóricos.

El organismo sostuvo que el cambio contribuye a ampliar las oportunidades de capacitación y facilitar el acceso a la formación especializada en todo el territorio nacional, sin afectar los estándares de calidad y exigencia requeridos para el licenciamiento. La medida fue aprobada por el Directorio de la ARN en su reunión del 11 de agosto y lleva la firma de Emiliano Manuel Luaces Rudyj.

En la misma edición del Boletín Oficial, la ARN publicó la Resolución 322/2026, por la que otorgó licencias individuales, autorizaciones específicas y renovaciones de autorizaciones para personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que se desempeña en instalaciones Clase I. Según la norma, la CNEA adeuda el pago de la tasa regulatoria prevista en el artículo 26 de la Ley 24.804. Aun así, la ARN decidió dar curso a los trámites "por razones de interés público", en excepción a ese artículo, y autorizó que el pago se realice con posterioridad, con la aplicación de los intereses punitorios correspondientes.