La minería pone el foco en Salta: llega la mayor cumbre de negocios del sector + Agregar ámbito en









Salta volverá a convertirse en el principal punto de encuentro para las inversiones, los negocios y el desarrollo de proyectos en Argentina.

Con más del 80% de la exposición comercializada, la convención en Salta reunirá en septiembre a más de 3.500 referentes de la industria minera.

En un momento en que la minería argentina atraviesa uno de los escenarios más favorables de las últimas décadas, Argentina Mining celebrará sus 30 años de trayectoria con una edición que promete marcar un nuevo récord de participación y negocios. Del 2 al 4 de septiembre, el Centro de Convenciones de Salta será sede de Argentina Mining Norte 2026, la XIX Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, considerada el principal encuentro de negocios del sector en el país.

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La expectativa que genera esta edición ya se refleja en los números previos al evento. A menos de dos meses de su realización, desde la organización revelaron a Energy Report que más del 80% de la superficie de exposición ya fue comercializada, un indicador que confirma el fuerte interés de empresas, proveedores e inversores por participar de un escenario que vuelve a reunir a los principales actores de la minería nacional e internacional.

La organización espera la presencia de más de 3.500 visitantes, entre ejecutivos de compañías mineras, empresas proveedoras, organismos públicos, inversores y especialistas provenientes de distintos países. Como ocurre en cada edición, el perfil del encuentro estará marcado por una fuerte impronta ejecutiva: más del 50% de los asistentes ocupan cargos de decisión, entre CEOs, presidentes, vicepresidentes, directores y gerentes, lo que convierte a la convención en uno de los espacios de networking y generación de negocios más relevantes de la industria.

Durante tres jornadas se desarrollará una intensa agenda que combinará conferencias técnicas y estratégicas, exposición comercial, rondas de networking y reuniones de negocios, con la participación de las principales compañías mineras que operan en Argentina y de empresas que buscan incorporarse a la cadena de valor del sector.

En 2025 Mendoza volvió a ser sede de Argentina Mining Cuyo, lo que marcó el regreso de las exposiciones mineras a esa provincia. Tres décadas acompañando el crecimiento de la minería argentina La edición de este año tendrá además un valor simbólico especial. Argentina Mining cumple 30 años organizando los principales encuentros de negocios de la minería argentina. La primera edición se realizó en 1996 y, desde entonces, la convención fue acompañando cada una de las etapas de crecimiento de la actividad, consolidándose como el principal ámbito de encuentro entre compañías mineras, proveedores, gobiernos e inversores.

A lo largo de estas tres décadas, el evento se transformó en una referencia para el sector, no solo por la calidad técnica de sus conferencias, sino también por ser el lugar donde habitualmente comienzan a gestarse alianzas estratégicas, acuerdos comerciales y nuevas inversiones que luego terminan materializándose en los principales proyectos del país. Un contexto que potencia las oportunidades La edición 2026 llega además en un contexto especialmente favorable para la minería argentina. La implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la mayor estabilidad macroeconómica, el creciente interés de inversores internacionales y el avance de proyectos de cobre, litio, oro y plata configuran un escenario que posiciona al sector como uno de los principales motores de inversión y generación de divisas para el país. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participaron de la apertura de Argentina Mining Cuyo. Sebastián D. Penelli En ese marco, Argentina Mining volverá a funcionar como el ámbito donde confluyen quienes toman las decisiones de inversión, contratación y desarrollo de nuevos proyectos. La presencia de ejecutivos de las principales compañías mineras, junto con proveedores especializados y autoridades nacionales y provinciales, permitirá anticipar buena parte de la agenda que marcará el rumbo de la minería argentina durante los próximos años. Después de tres décadas de trayectoria, la expo que lidera Javier Rojas no solo refleja la evolución que experimentó la actividad minera en el país. También continúa consolidándose como uno de los escenarios donde comienzan a definirse muchas de las inversiones, asociaciones estratégicas y oportunidades de negocios que impulsan el crecimiento de una industria llamada a desempeñar un papel central en el desarrollo económico argentino.





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