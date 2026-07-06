La minería acelera la inclusión: crean un sello para certificar buenas prácticas en empresas y proveedores

Women in Mining Argentina presentó el programa Califica BP WIM, un sistema que certificará buenas prácticas en equidad de género para empresas mineras y proveedoras. La jornada reunió a referentes del sector para debatir sobre ESG, gobernanza, diversidad y competitividad

El encuentro "Voces en Red" de WIM Argentina reunió a referentes de la minería nacional en el SUM del Banco San Juan, en Puerto Madero.

La minería argentina dio un nuevo paso en la construcción de una industria más diversa e inclusiva. En el marco del encuentro "Voces en Red" , organizado por Women in Mining (WIM) Argentina para celebrar el Día Internacional de la Mujer en la Minería y el sexto aniversario de la organización, se presentó oficialmente el programa "Califica Buenas Prácticas (BP) WIM Argentina" , un sistema que permitirá certificar a empresas mineras, proveedores e instituciones que implementen políticas de equidad de género e inclusión.

La jornada, realizada en el SUM del Banco San Juan , en Puerto Madero, contó con la presencia de Energy Report y reunió a ejecutivos, representantes de cámaras empresarias, funcionarios, universidades y especialistas de distintas provincias para debatir sobre uno de los desafíos centrales de la minería moderna: cómo convertir la diversidad, la gobernanza y los criterios ESG en herramientas concretas para mejorar la competitividad y garantizar el acceso a inversiones internacionales.

Uno de los momentos centrales fue la firma del compromiso institucional mediante el cual adhirieron al programa la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) , las cámaras mineras de San Juan, Salta, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy y La Rioja , además de YCRT , universidades, cámaras de proveedores y organizaciones vinculadas con la industria.

La iniciativa apunta a acompañar a las organizaciones en la implementación de Sistemas de Gestión de Equidad de Género (SGEG) , promoviendo ámbitos laborales más inclusivos, transparentes y alineados con los estándares internacionales que hoy exigen los mercados financieros.

El programa Califica BP WIM Argentina representa una de las principales novedades institucionales del año para la industria minera.

La minería apuesta a la diversidad: crean un sello para certificar buenas prácticas en toda la cadena de valor.

No se trata solamente de una declaración de principios. El objetivo es que empresas operadoras, proveedoras e instituciones puedan implementar un sistema de gestión que posteriormente sea evaluado y obtenga un sello de certificación WIM, validando la incorporación de buenas prácticas en materia de equidad, diversidad e inclusión.

La propuesta busca además extender esos estándares a toda la cadena de valor minera, considerando que actualmente los grandes proyectos exigen cada vez más información vinculada con gobernanza, sostenibilidad y desempeño social antes incluso de evaluar las propuestas económicas de sus proveedores.

Roberto Cacciola: "La minería necesita sistemas de gestión con transparencia, compromiso y generosidad"

Durante la firma del convenio, el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, sostuvo que la industria atraviesa un momento histórico y consideró que el desafío ahora pasa por consolidar procesos permanentes de mejora. "Hoy estamos celebrando acuerdos vinculados con un sistema de gestión de equidad de género. Y hay dos palabras que me parecen fundamentales: sistema de gestión. Porque la minería cambió muchísimo en muy poco tiempo y necesitamos consolidar esos cambios", afirmó.

Roberto Cacciola destacó la importancia de avanzar en sistemas de gestión que impulsen mejoras concretas dentro de las organizaciones.

Tras la adhesión de CAEM al acuerdo por "buenas prácticas", Cacciola destacó que la minería viene registrando avances concretos en materia de inclusión femenina, aunque reconoció que todavía queda camino por recorrer. "La minería y la inserción de la mujer han venido evolucionando. Tal vez no al ritmo que todos deseáramos, pero hay un avance concreto de la participación de las mujeres en tareas que antes eran impensadas", afirmó desde el atril.

Para el dirigente, ese proceso está íntimamente ligado a la profesionalización de la industria y a la incorporación de sistemas de gestión. "Hoy estamos naturalizando cosas que hace algunos años nunca pensábamos que iban a llegar", sostuvo, al remarcar que la consolidación de estos cambios responde a una transformación cultural y organizacional del sector.

El titular de CAEM destacó que hace apenas unos años era impensado el escenario actual de inversiones, impulsado por una mayor estabilidad macroeconómica, el RIGI y los cambios regulatorios que fortalecieron la confianza de los inversores.

Para Cacciola, el éxito de cualquier sistema de gestión debe apoyarse sobre tres pilares. "La transparencia fortalece la gestión individual y colectiva. El compromiso implica trabajo, esfuerzo y estrategia. Y el tercer elemento es la generosidad, porque si queremos que la minería sea sostenible necesitamos que su crecimiento tenga un efecto expansivo sobre toda la sociedad", expresó.

ESG: el costo de no adaptarse es quedar afuera de la minería

Uno de los paneles más técnicos estuvo dedicado a los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), donde la directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan, Sandra Barceló, explicó cómo evolucionaron las exigencias internacionales. "El costo de no aplicar criterios ESG es quedar fuera del sistema de minería", afirmó ante las consultas y moderación de Ernesto Cussianovich, consultor en minería de Poliarquía.

Ernesto Cussianovich (consultor Poliarquía), Sandra Barceló (Cámara Minera de San Juan), Karina Viñas (Velazco Group y Comité GDI en WIM Argentina) y Mora Scarpino (Comité GDI en WIM Argentina).

La especialista explicó que los grandes estándares internacionales ya no sólo alcanzan a las compañías operadoras. "Hoy el foco dejó de estar exclusivamente en la mina. Los estándares llegaron a toda la cadena de proveedores", aseveró la ejecutiva.

Barceló señaló que actualmente muchas licitaciones internacionales analizan primero el desempeño ESG de una empresa antes de abrir su propuesta económica. "Ya existen licitaciones donde primero se evalúan los estándares ESG. Si no cumplen, directamente no se abre el sobre económico."

También sostuvo que la competitividad futura dependerá de la relación entre operadoras y proveedores. "No pueden verse como actores separados. La resiliencia de una minera depende también de la resiliencia de sus proveedores", recalcó.

Las buenas prácticas como una estrategia de gobernanza

La abogada Mora Scarpino, asesora del Comité de Género, Diversidad e Inclusión de WIM Argentina, explicó que el nuevo programa fue diseñado sobre normas internacionales de gestión. "Estas buenas prácticas no son un sello más. Son una apuesta al futuro", remarcó en el panel compartido.

Según detalló, el sistema toma como base la IRAM 57001, vinculada a gestión de equidad de género, y la ISO 53800, orientada a lineamientos internacionales sobre igualdad. "No copiamos modelos. Estas buenas prácticas surgieron del trabajo territorial, de escuchar comunidades, empresas y organizaciones", analizó.

Scarpino sostuvo que el desafío consiste en integrar la equidad de género a toda la organización. "Un sistema de gestión funciona cuando atraviesa toda la empresa y toda la cadena de valor, más allá de quién ocupe un cargo directivo", evaluó.

También vinculó directamente estos estándares con el acceso a mercados internacionales. "Hoy el comercio internacional ya no evalúa solamente rentabilidad. También analiza sostenibilidad, transparencia, compliance y equidad de género", manifestó.

Karina Viñas: "No es un programa de Recursos Humanos; es un programa estratégico de gobernanza"

Por su parte, Karina Viñas, directora de Velazco Group y líder del Comité GDI de WIM Argentina, explicó que el programa busca generar un cambio estructural en la industria. "Califica Buenas Prácticas es un llamado a la acción. No es un programa para Recursos Humanos. Es un programa estratégico de gobernanza", comentó a su turno.

Viñas destacó que la propuesta fue diseñada pensando especialmente en las realidades del interior minero argentino. "Lo que se vive en los territorios es muy distinto a lo que vemos en Buenos Aires. Por eso estas herramientas nacieron desde el trabajo territorial", sostuvo durante el panel moderado por Cussianovich.

El programa contempla un proceso de doce semanas que comienza con un diagnóstico organizacional y continúa con la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar que también las pequeñas empresas proveedoras puedan cumplir los estándares internacionales. "Necesitamos darle herramientas al proveedor del interior para que pueda estar a la altura de las grandes compañías que reportan bajo estándares internacionales", indicó.

Además, la abogada y médica riojana remarcó que el liderazgo constituye uno de los principales ejes de transformación. "El liderazgo empieza siendo personal para generar un cambio colectivo", sentenció.

Representantes de cámaras mineras, empresas, universidades y especialistas analizaron el vínculo entre diversidad, ESG y competitividad.

Una agenda que ya forma parte de la competitividad minera

Más allá del eje de género, el encuentro dejó un mensaje compartido por todos los expositores: la inclusión ya no constituye únicamente una cuestión social, sino también una condición para acceder a financiamiento, integrarse a las cadenas globales de suministro y responder a las exigencias de inversores internacionales.

En el marco del encuentro también se presentó oficialmente WIM Academy, la nueva plataforma de formación para el sector. La iniciativa está orientada a empresas mineras, contratistas y proveedores que buscan fortalecer sus estándares en equidad de género, criterios ESG, gobernanza y transformación tecnológica, mediante una capacitación que combina contenidos de autoaprendizaje con clases semanales en vivo dictadas por especialistas.



Según explicaron en WIM, el programa está dirigido a profesionales de áreas como ingeniería, geología, recursos humanos, sustentabilidad, HSE, legales y operaciones, y busca acompañar la implementación de buenas prácticas que contribuyan a una minería más competitiva, inclusiva y alineada con los estándares internacionales.

Con el lanzamiento de WIM Academy y Califica BP WIM Argentina, Women in Mining busca que esa transformación deje de depender de iniciativas aisladas y pase a convertirse en un estándar verificable para toda la industria minera argentina, incorporando criterios de gobernanza, diversidad y sostenibilidad como parte de la competitividad del sector.