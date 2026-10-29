Cuenta regresiva para una obra clave: el VMOS se prepara para llevar el petróleo de Vaca Muerta al mundo

Ámbito participó de una visita al predio donde se construye la terminal de oleoducto, desde donde el petróleo de Vaca Muerta se cargará en buques para su exportación. Los números de una megaobra que promete cambiar la matriz energética de la Argentina.

El ambicioso proyecto que lidera YPF y comparten Vista Energy, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell Argentina, Tecpetrol (Grupo Techint), Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), requirió una inversión de casi u$s3.000 millones, y en menos de dos años está avanzado en un 85%.

Una gran expectativa crece en el sector energético. La Argentina está cada vez más cerca de concluir una obra que será clave para la ecuación de las empresas y del Gobierno, pensando en la entrada de dólares vía exportación de petróleo . Se trata del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que de no haber contratiempos estará listo en los primeros días de 2027 para recibir, almacenar y cargar en buques la producción de la cuenca neuquina. De allí, al mundo.

Ámbito Financiero / Energy Report participó de una visita a la megaobra ubicada en Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, donde pudo recorrer la terminal, que será una de las más grandes del planeta, desde el campamento hasta las estaciones de bombeo, pasando por las salas de monitoreo asistidas por inteligencia artificial, las cañerías que atraviesan el país desde la Cordillera hasta la costa, y los tanques de almacenamiento. Se encuentra en su última etapa y se prepara para ser la salida del petróleo al mundo.

Recorrer el predio impacta. Entrando por la ciudad de Sierra Grande –antes notoria por la mina de hierro HIPASAM que ya no opera- varios kilómetros de valle semidesértico alojan a los seis tanques gigantes que cortan el horizonte. Imponentes, cada uno tiene la capacidad de contener 120.000 metros cúbicos de petróleo.

El crudo no convencional llega allí a través el oleoducto que inicia desde Allen, en Vaca Muerta, hasta Punta Colorada, tras recorrer bajo tierra casi 500 kilómetros de cañerías. Cada uno de esos tanques tiene unos 83 metros de diámetro y 30 de alto, coronados por una cúpula de aluminio. Su superficie es casi tan grande como la de una cancha de fútbol 11, y de hecho podría contener 22 millones de pelotas. Si se prefiere otra medida comparativa, sería como 50 piletas olímpicas.

El ambicioso proyecto que lidera YPF y comparten Vista Energy, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell Argentina, Tecpetrol (Grupo Techint), Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) , requirió una inversión de casi u$s3.000 millones, y en menos de dos años está avanzado en un 85%.

El crudo no convencional llega allí a través el oleoducto que inicia desde Allen, en Vaca Muerta, hasta Punta Colorada, tras recorrer bajo tierra casi 500 kilómetros de cañerías.

En esta primera etapa tendrá una capacidad de recibir 185.000 barriles diarios, para luego avanzar en fases incrementales hasta los 390.000, 550.000, y 750.000 para 2028. Hay una meta más alta aún: alcanzar los 1.000.000 a medida que aumente el caudal proveniente de Vaca Muerta.

En esta primera etapa tendrá una capacidad de recibir 185.000 barriles diarios, para luego avanzar en fases incrementales hasta los 390.000, 550.000, y 750.000 para 2028.

Una vez llegado el petróleo a la terminal del VMOS, pasa por procesos de filtrado, luego es almacenado en los tanques, desde donde circulará los últimos kilómetros por cañerías hasta las dos monoboyas instaladas en el mar, desde donde bombearán hacia las bodegas de los buques que se llevarán el crudo hacia otras latitudes. Trabajando a pleno los "súperpetroleros" (Very Large Crude Carrier, VLCC), tienen capacidad para el equivalente a 2 millones de barriles y llenarán de su carga completa en 40 horas.

Las razones detrás de la ubicación de la terminal del VMOS

Cabe recordar que Punta Colorada se erigió como puerto de cabecera para la actividad de exportación de hidrocarburos pese a que en un principio todas las miradas estaban puestas en Bahía Blanca. Pero se impuso la alternativa de Río Negro por varios factores, entre ellos el mayor calado en el Golfo de San Matías. Además, las aguas en esa zona del mar argentino son más calmas.

Los responsables del VMOS apuntan a que el oil in –el primer llenado del oleoducto desde Vaca Muerta- se produzca en enero de 2027. Dos meses después ya debería estar en condiciones de descargar el producto proveniente de las entrañas neuquinas en los busques para su exportación. En un mundo sediento de hidrocarburos y otras fuentes de energía, la Argentina tiene una oportunidad de oro para cambiar la ecuación de su balanza comercial. Los dólares antes venían de la superficie de la tierra, por el campo, pero ahora pueden florecer desde profundidades mayores, del petróleo, el gas y la minería.

Los responsables del VMOS apuntan a que el oil in –el primer llenado del oleoducto desde Vaca Muerta- se produzca en enero de 2027.

Monetizar Vaca Muerta

Durante la recorrida, el vicepresidente de Infraestructura de YPF y presidente del consorcio de VMOS, Gustavo Gallino, sostuvo que “esta es la posibilidad de monetizar el crudo de Vaca Muerta” y “cambiar la matriz energética de la Argentina". Cuestionó las opiniones respecto a que la actividad extractiva no derrama beneficios al resto de las actividades. En es sentido, destacó que la construcción de la terminal del VMOS demanda cerca de 2.000 empleos directos, de los cuales más del 60% son rionegrinos, mientras que se contrataron servicios y proveedores locales por más de u$s400 millones. “Cuando dicen que no derrama…”, ironizó. “Los inversores están dispuestos a invertir cuando hay estabilidad económica y jurídica”, agregó ante la consulta de este medio.

El petróleo será cargado en los buques a varios kilómetros de la costa gracias a las cañerías y monoboyas que llevarán el crudo desde la terminal.

El VMOS se constituye como una obra clave para profundizar el cambio en la matriz productiva del país y convertir a la Argentina en un jugador de peso en el escenario energético global. En el sector se estima que los ingresos por exportaciones de energía alcanzarían los u$s30.000 millones para 2030. Y además para la llegada de capitales gracias al Régimen de Inventivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que sigue cosechando anuncios.

YPF comunicó otros tres por un monto de u$s44.000 millones, que se suman a otros como Argentina LNG, LLL Oil, o el de licuefacción con Southern Energy, y que suman un monto cercano a los u$s140.000 millones. Según datos oficiales, el conjunto de los proyectos anunciados en el marco del RIGI –unos 27 entre aprobados y en evaluación- tanto en el sector de energía, minería, y automotriz, supera los u$s 76.000 millones.