Las grandes petroleras obtuvieron ganancias de u$s56.000 millones por las guerras en Medio Oriente y Ucrania

La fuerte suba de los precios de los combustibles, exacerbada por las guerras en Medio Oriente y Ucrania, disparó las ganancias de las grandes petroleras a niveles sin precedentes en el tercer trimestre.

Las 5 grandes petroleras ganan multimillonarias por los conflictos en Europa y Medio Oriente.

Las grandes petroleras obtuvieron más de u$s50.000 millones en ganancias extraordinarias , a medida que los conflictos en Medio Oriente y Rusia agitaron los mercados energéticos e impulsaron los resultados de las principales refinerías de crudo a niveles récord.

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ExxonMobil, Chevron, BP, Shell y TotalEnergies superaron las expectativas del tercer trimestre con utilidades netas ajustadas combinadas de u$s56.300 millones , impulsadas por una crisis sin precedentes en el suministro de combustible que llevó los precios a niveles récord.

El fuerte aumento de los márgenes de refinación elevó las ganancias de sus negocios de producción de combustible —que suelen generar utilidades más modestas— hasta rivalizar con los segmentos de exploración y producción.

De hecho, Exxon , el mayor productor de petróleo de EEUU por capitalización bursátil, obtuvo más ganancias de la refinería que de sus operaciones de exploración y perforación por primera vez en al menos seis años.

Las ganancias del sector "downstream" de Chevron en el tercer trimestre también alcanzaron su nivel más alto en ese mismo período.

Estos resultados coronaron un nuevo trimestre excepcional para las grandes petroleras, ya que la guerra de Estados Unidos contra Irán y el conflicto entre Rusia y Ucrania golpearon a los mercados energéticos mundiales durante meses.

Medio Oriente y Ucrania: El motor de las ganancias petroleras. Depositphotos

Aumento del suministro de combustibles

Exxon está invirtiendo más en sus refinerías, incluido su complejo de Baytown en Texas, para aumentar la producción de combustible, adelantó el director financiero Neil Hansen en una entrevista citada por Reuters.

"Es importante reconocer que estos precios más altos del combustible ejercen una presión real sobre las familias y las empresas", dijo.

"La respuesta más significativa que podemos ofrecer como empresa es hacer uso de todos los recursos a nuestro alcance para aumentar el suministro", agregó.

La producción de destilados en EEUU crecerá en otros 100.000 barriles por día gracias a las inversiones en refinerías, informó la empresa, sin dar un plazo específico.

El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, dijo en una conferencia sobre los resultados financieros que la empresa está buscando más formas de ampliar sus instalaciones de refinería existentes, además de modernizarlas para producir más combustibles o materias primas químicas.

Chevron tiene oportunidades para aumentar la eficiencia en sus refinerías del Golfo de Estados Unidos y podría incrementar la capacidad en un 7% en su refinería en Misisipi, para finales de la década, según declaró la directora financiera, Eimear Bonner, a Reuters en una entrevista.