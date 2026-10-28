YPF ganó cerca de u$s1.200 millones en el tercer trimestre, mientras prepara 3 proyectos por u$s44.000 millones para el RIGI

La petrolera aumentó un 84% interanual su EBITDA ajustado y redujo su ratio de endeudamiento al menor nivel en una década. Además, anticipó inversiones junto a sus socios para desarrollar cinco áreas de Vaca Muerta durante los próximos 26 años.

Las inversiones de YPF totalizaron u$s1.287 millones, un 26% más que en el tercer trimestre de 2025. De ese monto, el 70% se destinó a la actividad no convencional, que concentró la mayor parte de los desembolsos.

YPF cerró el tercer trimestre de 2026 con una ganancia neta cercana a los u$s1.200 millones , el tercer resultado más alto de su historia, y un EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de u$s2.503 millones , que representó un salto del 84% frente al mismo período del año pasado .

En paralelo, la petrolera anticipó que solicitará la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de tres nuevos proyectos en Vaca Muerta , con inversiones previstas junto a sus socios por u$s44.000 millones en 26 años .

El crecimiento de la producción no convencional, la reducción de los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento en sus refinerías y la dinámica alcista de precios impulsaron los resultados, según informó la compañía.

El EBITDA ajustado -ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, con ajustes- fue el segundo más elevado de la petrolera, solo superado por el récord del trimestre anterior. A ese desempeño se sumó un flujo de caja libre positivo de u$s900 millones , también el segundo más alto de su historia, que permitió reducir el ratio de endeudamiento neto a 0,8 veces, el menor nivel de la última década .

Las inversiones totalizaron u$s1.287 millones , un 26% más que en el tercer trimestre de 2025. De ese monto, el 70% se destinó a la actividad no convencional , que concentró la mayor parte de los desembolsos.

Vaca Muerta: tres proyectos por u$s44.000 millones para el RIGI

La expansión en el norte de Vaca Muerta ocupa un lugar central en los planes de la compañía. YPF prevé presentar en las próximas semanas la solicitud de adhesión al RIGI de tres proyectos que abarcan cinco áreas: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza.

Los desarrollos, operados por YPF y en los que la petrolera tiene una participación cercana al 40% en el conjunto, contemplan inversiones estimadas por u$s44.000 millones durante los próximos 26 años. El programa prevé la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima estimada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

El monto corresponde a la inversión total prevista entre los socios a lo largo de todo el período de desarrollo. La iniciativa apunta a ampliar la producción no convencional y fortalecer la presencia de la compañía en el norte de la formación neuquina.

Durante el tercer trimestre, la producción de petróleo shale de YPF promedió 224.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 32%. Según precisó la empresa, al momento de presentar los resultados ese volumen ya alcanzaba los 245.000 barriles diarios, cerca de la meta de 250.000 barriles para fin de año.

Refinación: mayor procesamiento y abastecimiento sin importar combustibles

En el negocio de refinación, las plantas de YPF procesaron 344.000 barriles diarios, un 5% más que en el tercer trimestre de 2025. La compañía informó que volvió a abastecer la demanda local sin importar combustibles y, al mismo tiempo, incrementó sus exportaciones de esos productos.

También alcanzó un récord de producción de naftas premium, en un trimestre en el que el mayor procesamiento contribuyó a la mejora de los resultados.

En infraestructura, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) superó el 85% de ejecución de obra al cierre de septiembre. La inauguración está prevista para fines de 2026, mientras que el inicio de las operaciones de exportación de petróleo se proyecta para el primer trimestre de 2027.

La compra de YPF Luz y el financiamiento internacional

Después del cierre del trimestre, YPF anunció la compra del 25% de YPF Luz por u$s430 millones, con la que alcanzó el 100% de su capital. La empresa de generación eléctrica pasará a consolidarse integralmente en los estados financieros de la petrolera a partir del cuarto trimestre.

Según señaló la compañía, la operación apunta a capturar oportunidades de crecimiento de largo plazo tanto en generación térmica eficiente como en energías renovables.

En el frente financiero, YPF volvió en septiembre al mercado internacional con una emisión de obligaciones negociables por u$s1.200 millones a nueve años. Los títulos se colocaron con un cupón del 7,55% y un rendimiento del 7,85%.

El diferencial de rendimiento frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue de 300 puntos básicos, el más bajo registrado por YPF en su historia, según destacó la empresa.