La Unión Europea amenaza con cerrar su mercado al biodiésel argentino y pone en riesgo exportaciones por u$s350 millones

La Comisión Europea clasificó a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental”. La medida dejaría fuera de competencia al biodiésel argentino en su principal y casi único mercado externo.

La Unión Europea dejaría de importar biodiésel de soja y aceite de soja destinado a biocombustibles, excluyendo de hecho al producto argentino del mercado comunitario.

Una decisión de la Comisión Europea (CE) encendió las alarmas en la agroindustria argentina y amenaza con generar un fuerte impacto económico, industrial y laboral. Según advirtió la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) junto con el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) , una nueva clasificación ambiental impulsada por Bruselas podría provocar pérdidas anuales estimadas en u$s350 millones y el virtual cierre del negocio exportador de biodiésel de soja.

El foco del conflicto es un documento técnico publicado por la Comisión Europea, en el que se revisan los criterios vinculados al ILUC (Indirect Land Use Change o cambio indirecto del uso del suelo) , una metodología que evalúa el impacto ambiental de los cultivos destinados a biocombustibles. En ese informe, la soja fue incorporada por primera vez a la categoría de “alto riesgo ILUC” , quedando equiparada al aceite de palma, históricamente cuestionado por su impacto ambiental.

De avanzar esta clasificación y ser adoptada formalmente a lo largo de 2025 , la consecuencia sería directa y de alto impacto: la Unión Europea dejaría de importar biodiésel de soja y aceite de soja destinado a biocombustibles , excluyendo de hecho al producto argentino del mercado comunitario.

En la práctica, el nuevo esquema dejaría habilitado casi exclusivamente al aceite de colza , producido mayoritariamente dentro del propio bloque europeo. Para la Argentina, esto implica un golpe crítico: la UE es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel argentino , luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros destinos.

“La exclusión del mercado europeo significaría no solo una pérdida comercial directa de alrededor de u$s350 millones por año, sino también el cierre de plantas industriales, pérdida de puestos de trabajo y un impacto negativo en toda la cadena agroindustrial”, advirtieron desde CIARA-CEC.

Acusaciones de proteccionismo encubierto

Desde el sector empresario no dudaron en calificar la iniciativa europea como una barrera comercial encubierta. El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, fue contundente al cuestionar la medida.

“La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado que tenemos”, afirmó.

Idígoras también puso en duda el sustento técnico del informe elaborado por la Comisión Europea. Según explicó, los datos productivos argentinos contradicen las conclusiones del estudio.

“Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina no crece; de hecho, viene bajando desde hace más de una década. Tampoco se pierde reserva de carbono en el suelo”, señaló.

Desde la industria remarcan que el biodiésel argentino cumple con estándares ambientales exigentes y que el país cuenta con sistemas de trazabilidad y control que garantizan una producción sustentable, muy lejos de los procesos que motivaron las restricciones al aceite de palma en el sudeste asiático.

Un trasfondo político y el acuerdo UE–Mercosur

Más allá de la discusión técnica, en el sector agroexportador argentino interpretan que la decisión tiene un trasfondo político vinculado a las tensiones internas dentro de la Unión Europea y al demorado acuerdo comercial con el Mercosur.

“No es un debate científico sino político, porque la UE busca compensar a los países que se oponen al acuerdo con el Mercosur cerrando el mercado a productos competitivos de la Argentina”, advirtió Idígoras.

En este sentido, la clasificación de la soja como insumo de alto riesgo ambiental aparece como una herramienta para proteger a los productores europeos y limitar el ingreso de biocombustibles más competitivos en precio y escala, como los argentinos.

Estrategia de defensa y posible conflicto internacional

Ante este escenario, CIARA-CEC ya comenzó a trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional para definir una estrategia de defensa comercial y diplomática. Según anticiparon, el tema ya está siendo abordado junto a la Cancillería y el Ministerio de Economía.

Entre las opciones en análisis se encuentran acciones legales y comerciales a nivel internacional, que podrían escalar rápidamente.

“Estamos en conversaciones para llevar este tema hasta las últimas consecuencias, que podrían incluir un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y una denuncia en el marco del acuerdo birregional firmado en diciembre pasado”, explicó Idígoras.

El conflicto se suma a un contexto delicado para la agroindustria argentina, que enfrenta márgenes ajustados, alta presión fiscal y la necesidad de sostener exportaciones para el ingreso de divisas. Una eventual pérdida del mercado europeo del biodiésel no solo afectaría al complejo sojero, sino también a la balanza comercial y al nivel de actividad industrial en varias provincias.

Mientras la Comisión Europea avanza con su agenda ambiental, en la Argentina crece la preocupación por una decisión que, bajo el argumento de la sustentabilidad, podría convertirse en uno de los golpes comerciales más duros para el sector agroindustrial en los últimos años.