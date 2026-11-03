Científico del MIT llega a la región para explicar los avances de la fusión nuclear y el futuro de la energía

Pablo Rodríguez-Fernández, investigador principal del Plasma Science and Fusion Center del Instituto Tecnológico de Massachusetts, será uno de los invitados especiales de Los Andes Energético. El encuentro binacional se realizará el 16 de noviembre en Chile y reunirá a referentes de Argentina y Chile para debatir sobre integración energética, Vaca Muerta, tecnología y descarbonización.

En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Pablo Rodríguez-Fernández se desempeña como investigador principal y responsable científico del área de Modelado Integral.

La fusión nuclear , una de las tecnologías que concentra mayores expectativas para el futuro de la generación de energía, tendrá un lugar destacado en un encuentro internacional que reunirá a referentes del sector energético de Argentina y Chile. El investigador español Pablo Rodríguez-Fernández , científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y especialista en el desarrollo de modelos para dispositivos de fusión, llegará a la región para participar de Los Andes Energético , donde expondrá sobre los avances científicos y los plazos que podrían acercar esta tecnología a una aplicación comercial.

La cita será el lunes 16 de noviembre, de 14:30 a 18 , en el Palacio Las Majadas, ubicado en Pirque, Chile. Bajo el lema “La energía que integra la región”, el encuentro buscará reunir a autoridades, empresarios y especialistas de ambos países alrededor de una agenda común que incluye integración energética, gas, petróleo, electromovilidad, centros de datos, inteligencia artificial, energías renovables y descarbonización. El evento es organiado por la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) y FAROandes.

El desafío del encuentro es concreto: cómo lograr que Estados y sector privado de ambos lados de la cordillera trabajen juntos. Por el lado argentino, el motor es el petróleo y el gas, con Vaca Muerta a la cabeza . Por el lado chileno, el potencial es su salida al Asia-Pacífico. Al mismo tiempo, la tecnología, la ciencia y las necesidades del planeta exigen avanzar en sustentabilidad, con la fusión como posible acelerador de la transición energética.

Esa reconversión incluye electromovilidad, datacenters y edge, una integración energética real entre ambos países y una descarbonización gradual. Es un único camino en el que conviven lo que sostiene el sistema y lo que viene. “La Bolsa de Comercio de Mendoza es un hub de negocios, y un hub existe para que los sectores se encuentren. Argentina y Chile comparten una cordillera, una matriz productiva que se complementa y una oportunidad energética enorme. Lo que hace falta son más espacios donde Estados, empresas, instituciones y científicos trabajen juntos. Para las empresas mendocinas, estar en esta conversación es sumarse a la agenda que va a definir inversiones y oportunidades de largo plazo en toda la región”, destacó Santiago Pérez Araujo , director de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Marcelo Boldrini , presidente de FAROandes: “La visita de Pablo es una oportunidad para generar lazos y amplificar la cooperación, para estar cada vez más cerca de la frontera del conocimiento. Estamos dispuestos a seguir contribuyendo y generando estos puntos de encuentro”.

La participación de Rodríguez-Fernández será uno de los principales atractivos de la jornada. El investigador es científico principal y director científico de Modelado Integral en el Plasma Science and Fusion Center del MIT, donde lidera trabajos orientados a predecir y optimizar el desempeño de dispositivos de fusión nuclear. Su presentación se titulará “La energía del futuro: ¿Qué tan cerca estamos?” y abordará los avances de una tecnología que busca obtener energía mediante la unión de núcleos atómicos, el mismo proceso que alimenta a las estrellas.

El científico del MIT que trabaja en el desarrollo de la fusión nuclear

Rodríguez-Fernández tiene un papel relevante en el desarrollo científico del proyecto SPARC, un reactor experimental de fusión de tipo tokamak impulsado por Commonwealth Fusion Systems (CFS) y el MIT. Su trabajo incluyó liderar las predicciones sobre el comportamiento del núcleo del dispositivo, que busca demostrar la posibilidad de alcanzar una ganancia neta de energía mediante fusión.

SPARC utiliza confinamiento magnético para mantener el plasma a temperaturas extremadamente elevadas y permitir que se produzcan las reacciones de fusión. El objetivo del proyecto es demostrar que un dispositivo compacto de alto campo magnético puede alcanzar condiciones de plasma capaces de generar más energía de fusión que la energía necesaria para calentar el plasma. Se trata de uno de los desarrollos privados que buscan acelerar el camino hacia futuras centrales de generación eléctrica basadas en esta tecnología.

En el MIT, Rodríguez-Fernández se desempeña como investigador principal y responsable científico del área de Modelado Integral. Su especialidad combina simulaciones de turbulencia basadas en primeros principios, modelos integrados y herramientas de optimización apoyadas en aprendizaje automático para anticipar y diseñar el rendimiento de dispositivos de fusión por confinamiento magnético.

También desarrolló herramientas de código abierto como PORTALS y MAESTRO, utilizadas para modelar el comportamiento de plasmas. Es doctor en Ciencia e Ingeniería Nuclear por el MIT, título que obtuvo en 2019, y cuenta con dos maestrías: una en Ingeniería Mecánica por Drexel University y otra en Ingeniería Energética por la Universidad Politécnica de Madrid. Es autor de más de 80 publicaciones científicas y fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en Ciencia en 2021.

El trabajo de Rodríguez-Fernández incluyó predicciones sobre el comportamiento del núcleo del dispositivo, que busca demostrar la posibilidad de alcanzar una ganancia neta de energía mediante fusión.

Vaca Muerta, integración energética y nuevas tecnologías

Más allá de la fusión nuclear, Los Andes Energético pondrá el foco en las oportunidades que ofrece una mayor integración entre Argentina y Chile. La agenda contempla el desarrollo de la infraestructura para exportar gas de Vaca Muerta hacia los mercados del Asia-Pacífico, el intercambio de hidrocarburos, la electromovilidad y los desafíos que plantea el crecimiento de la demanda eléctrica.

En particular, el encuentro abordará el impacto que tendrán los centros de datos, la inteligencia artificial y la computación cuántica sobre los sistemas energéticos. La expansión de estas tecnologías requiere cada vez más electricidad y plantea nuevos desafíos para la planificación de la generación, el transporte y la disponibilidad de fuentes de energía confiables y competitivas.

La convocatoria también incluye el debate sobre energías renovables, descarbonización y energía nuclear, con el objetivo de acercar a la región conocimientos científicos y tecnológicos de frontera y promover vínculos entre especialistas, empresas y autoridades de ambos países. La organización anticipó que los cupos serán limitados y que las inscripciones todavía no se encuentran abiertas.

La propuesta apunta a consolidar un espacio de diálogo regional en un momento en el que la energía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica y geopolítica. Desde la expansión de Vaca Muerta y las posibilidades de exportación de gas hasta las tecnologías que podrían modificar la matriz energética global, el desafío será conectar los recursos disponibles en la región con la innovación, la infraestructura y los mercados internacionales.

La agenda sigue en Buenos Aires

Tras la jornada en Chile, FAROandes y Techint continuarán la agenda en Argentina con una serie de encuentros en Buenos Aires, abiertos a referentes de energía, finanzas, política, ciencia e industria. El espíritu será el mismo que en Pirque: un diálogo sin barreras donde cada uno aporte lo suyo.

La apuesta, a ambos lados de la frontera, es menos ruido y más trabajo conjunto, con la ciencia como lenguaje común y la cooperación como método.