Aumentó la producción de petróleo de la OPEP: está al 90% del nivel anterior a la guerra

La producción de crudo de los 11 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó en 1,38 millones de barriles por día con respecto al mes anterior, a 22,87 millones de bpd.

Aumentó la producción de petróleo de la OPEP durante octubre.

La producción de petróleo de la ‌ OPEP aumentó ‌en octubre, impulsada por el incremento registrado en Arabia Saudita, Kuwait e Irak, a pesar de las continuas restricciones a las exportaciones debidas al conflicto de Irán y al ‌bloqueo estadounidense sobre los envíos iraníes.

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La producción de crudo de los 11 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó en 1,38 millones de barriles por día con respecto al mes anterior, a 22,87 millones de bpd.

Siete miembros del grupo de la OPEP+, que incluye a aliados como Rusia, ‌acordaron mantener estable la producción en octubre tras haber aumentado las cuotas cada mes desde abril, pero el conflicto de Oriente Medio impidió cumplir con los compromisos de aumento del bombeo.

No obstante, la cifra ‌de octubre representa el 90% de los 25,48 millones de bpd que los 11 miembros produjeron ‌en febrero , el último mes antes de que el conflicto de Irán interrumpiera las exportaciones y la producción de Oriente Medio , según la encuesta de Reuters.

La alianza OPEP+ decidió mantener sin modificaciones sus objetivos de producción de petróleo para diciembre, en una señal de cautela frente a la incertidumbre que atraviesa el mercado energético internacional.

La resolución fue adoptada este domingo durante una reunión virtual de siete de sus principales integrantes: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán.

Los países acordaron sostener para diciembre los niveles de producción establecidos para septiembre de 2026. La decisión confirma la continuidad de la estrategia aplicada en los últimos meses y deja para más adelante cualquier modificación de las cuotas.

Según informó la organización, los productores ratificaron además su compromiso con la estabilidad del mercado y el cumplimiento de los acuerdos vigentes.