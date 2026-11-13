Telemedicina en sitios remotos: la tecnología que puede salvar vidas en la minería y Vaca Muerta

Un minero sufrió una arritmia en plena Puna y la telemedicina permitió asistirlo a distancia, estabilizarlo y evacuarlo a tiempo. Augusto Ittig, ex presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital, cuenta cómo esta tecnología puede salvar vidas en la minería y el petróleo.

Hay lugares donde una consulta médica no queda a cinco minutos en taxi ni donde una ambulancia puede llegar en pocos minutos. En la Puna , en un campamento minero rodeado de salares, en una plataforma petrolera offshore o en un buque que lleva semanas en alta mar, una emergencia de salud puede convertirse rápidamente en una situación crítica. La distancia, la falta de profesionales y las dificultades de conectividad forman parte de la vida cotidiana de esos entornos. Allí, la telemedicina dejó de ser una alternativa tecnológica para convertirse en una herramienta concreta de atención, diagnóstico y, en determinadas circunstancias, supervivencia.

Augusto Ittig conoce ese escenario desde dos lugares distintos: el de quien atendió emergencias durante décadas y el de quien aprendió a utilizar la tecnología para acercar especialistas a pacientes que están lejos de los centros médicos . Médico con 40 años de trayectoria, ex cirujano general y emergentista, dedicó los primeros 27 años de su carrera a la atención presencial y al entrenamiento de personal sanitario, especialmente equipos de ambulancias, en distintos países de América Latina y también en África . Con el afán de "evangelizar" en telemedicina recorrió casi 50 países y visitó 450 ciudadaes. En los últimos 16 años orientó su trabajo hacia la salud digital, primero con proyectos vinculados a la minería de litio en la Puna salteña y catamarqueña y luego con redes de atención para operaciones industriales distribuidas por todo el país.

La experiencia más contundente que recuerda ocurrió hace unos 15 años, cuando recién comenzaban a implementar un servicio de telemedicina en una planta minera de la Puna. No había médicos en el lugar. La atención sanitaria estaba a cargo de cuatro enfermeros que se turnaban para cubrir el campamento y que habían sido entrenados por Ittig en Jujuy. Un día, uno de ellos recibió la consulta de un trabajador que sentía palpitaciones y no se encontraba bien.

En otro contexto, el episodio podría haberse interpretado como una molestia pasajera: descansar, tranquilizarse y recibir oxígeno. Pero el enfermero decidió conectar al paciente a un monitor multiparamétrico, un equipo que permite observar distintos parámetros vitales y registrar la actividad cardíaca. La información podía verse desde el otro extremo de la conexión. Lo que apareció en pantalla encendió las alarmas : el trabajador tenía una taquicardia supraventricular, una arritmia que podía complicarse y derivar en un cuadro potencialmente mortal.

Augusto Ittig, médico con 40 años de trayectoria y ex presidente de la Red Iberoamericana de Salud Digital, trabajó en redes de telemedicina para minería, petróleo y gas, represas hidroeléctricas y buques pesqueros.

Ittig, que por entonces estaba conectado desde otro lugar, decidió sumar a un cardiólogo para confirmar la evaluación. Así, un paciente aislado en un salar quedó bajo la observación simultánea de un enfermero en el campamento, un cirujano a distancia y un especialista en cardiología. Entre los profesionales evaluaron el registro, indicaron la medicación correspondiente y dispusieron la evacuación. El trabajador llegó estable al centro asistencial.

“Ese paciente hoy está con vida”, recuerda Ittig. Y reconstruye por qué aquella intervención fue posible incluso con los recursos tecnológicos disponibles entonces: “Con un Internet de hace 16 años atrás, en una planta minera con señal débil, pero que se podía ver todo esto y que lo pude yo compartir con un cardiólogo”.

Para el médico, el desenlace no dependió de un único factor, sino de la combinación de un enfermero entrenado, un equipo capaz de transmitir información clínica y la posibilidad de sumar especialistas en tiempo real. Sin ese soporte, sostiene, el destino del trabajador probablemente habría sido otro.

En los puestos sanitarios de operaciones remotas, los equipos pueden transmitir en tiempo real los registros de monitores multiparamétricos, ecógrafos y otros dispositivos para que especialistas ubicados a distancia acompañen la atención.

Una red médica para minas, yacimientos, represas y buques en alta mar

Aquella experiencia fue parte de un recorrido mucho más amplio. Durante aproximadamente diez años, Ittig integró un equipo que organizó una red nacional de telemedicina para una compañía global de seguros médicos. El servicio funcionaba desde una central médica en Buenos Aires, con cobertura las 24 horas, los siete días de la semana, para asistir a trabajadores en instalaciones remotas.

El alcance fue creciendo con el tiempo. Al comienzo, la red atendía operaciones de minería de litio en la Puna; después incorporó minas de oro y plata, instalaciones de petróleo y gas tanto onshore como offshore, operaciones en el Estrecho de Magallanes y puestos de trabajo en Añelo, en pleno desarrollo de Vaca Muerta. También brindó soporte a represas hidroeléctricas, entre ellas Yacyretá y Salto Grande, y a buques factoría que permanecen entre 30 y 40 días en alta mar.

En esos barcos, la atención médica tiene una particularidad adicional: la tripulación trabaja lejos de cualquier puerto mientras se desarrollan las tareas de pesca, procesamiento, corte y congelamiento de los productos. Una enfermedad o un accidente puede ocurrir a cientos de kilómetros de tierra firme, cuando la posibilidad de desembarcar a un trabajador no es inmediata. En esos casos, contar con un equipo sanitario a bordo y una central médica que pueda acompañar la evaluación permite tomar decisiones con mayor información.

La dinámica también se repite en las instalaciones petroleras y mineras. En general, el primer contacto se produce en un puesto médico o sanitario de la compañía, donde puede haber un médico, un enfermero o un equipo reducido. Ese personal realiza la primera evaluación y, cuando necesita una segunda opinión o enfrenta un cuadro que excede su capacidad de resolución, activa una videoconsulta con especialistas ubicados en otra ciudad.

La diferencia con una videollamada convencional es que el profesional remoto no se limita a conversar con el paciente. Puede acompañar la anamnesis, orientar el examen físico y analizar en simultáneo los datos que transmiten los equipos disponibles en el lugar. Según la infraestructura, eso puede incluir imágenes de un ecógrafo, registros de un monitor multiparamétrico, radiología, resultados de laboratorio, información de un estetoscopio con conexión Bluetooth y la historia clínica digital.

La trayectoria de Ittig también está vinculada con la Red Iberoamericana de Salud Digital (RISAD), una organización que reúne a profesionales y equipos que trabajan en telemedicina y otras áreas de salud digital.

Ittig destaca, además, la posibilidad de ampliar el equipo de consulta. El médico que está en el campamento puede recibir asistencia de un colega y, si el caso lo requiere, incorporar a otros especialistas. “Hemos tenido situaciones donde vos, siendo el médico en tal lugar remoto, fuiste ayudado no por uno, por un equipo de cuatro o cinco médicos al mismo tiempo”, explicó en la charla con Energy Report. Esa capacidad de sumar miradas permite discutir diagnósticos, tratamientos y la necesidad de evacuar al trabajador o mantenerlo en el sitio bajo seguimiento.

Para el especialista, la telemedicina no reemplaza la consulta presencial. La considera una herramienta complementaria, especialmente útil cuando la distancia dificulta el acceso a una atención especializada. “La atención médica presencial es el gold standard, es lo que debe ser. Simplemente hay que entender que en algunas situaciones se puede complementar con la atención virtual”, remarca.

El desafío cultural: cambiar la forma de atender en lugares aislados

La tecnología, sin embargo, no resuelve por sí sola el problema. Uno de los obstáculos que Ittig encontró en los proyectos para minería y energía fue cultural: tanto los médicos como los pacientes suelen estar acostumbrados a la atención presencial y pueden desconfiar de una evaluación a través de una pantalla.

El profesional sanitario fue formado para revisar, tocar y examinar al paciente. En una operación remota, además, puede sentir que debe resolver el caso con los recursos que tiene disponibles, sin recurrir a un colega que está a cientos o miles de kilómetros. Del otro lado, el trabajador también puede preguntarse quién es la persona que aparece en la pantalla y qué capacidad tiene para intervenir en su atención.

“El médico ha sido entrenado para atender y resolver todo en forma presencial, nada virtual”, señala Ittig. Por eso insiste en que la telemedicina debe presentarse como una segunda herramienta y no como una sustitución de la medicina tradicional. La aceptación depende, en buena medida, de que los equipos sanitarios conozcan sus posibilidades, confíen en la calidad de la información que reciben y entiendan cuándo conviene pedir ayuda.

La telemedicina conecta a comunidades o trabajadores de sitios remotos con médicos y especialistas, incluso cuando no hay centros de salud cercanos.

También varía la disposición de las compañías. Algunas incorporaron estos servicios desde el comienzo y los consideran parte de su esquema de seguridad y atención al personal. Otras prefieren resolver las consultas con los trabajadores sanitarios presentes en la planta y recurrir a una ambulancia cuando el caso lo exige. Entre ambos extremos, hay distintas experiencias y grados de implementación.

La calidad de la conexión es un factor importante, pero no es el único. El equipamiento disponible, la capacitación del personal que está en el lugar, la organización de las guardias y la posibilidad de contar con especialistas son parte de la misma estructura. Una cámara y una conexión a internet no alcanzan si no existe un protocolo de atención, profesionales preparados y un sistema que permita actuar cuando la consulta deriva en una emergencia.

De la Puna jujeña a una red de salud pública que llega todos los días

Después de años de trabajo en el sector privado y de experiencias internacionales, Ittig volcó parte de su recorrido a la gestión pública en Jujuy. Tras la pandemia, dejó su función como emergentista en el sistema provincial y asumió como director de Salud Digital. Desde allí impulsó líneas de atención destinadas a poblaciones aisladas de la Puna jujeña, donde en muchos parajes no hay médicos residentes y las visitas presenciales de los equipos sanitarios pueden producirse apenas unas pocas veces al año.

En ese esquema, el protagonista no es necesariamente el médico que aparece en la pantalla, sino el agente sanitario que vive o trabaja en la comunidad y conoce a sus habitantes. Jujuy tiene una larga tradición de atención primaria y de trabajo territorial con estos agentes, una figura que Ittig considera central para sostener la asistencia en localidades pequeñas y dispersas.

En algunos parajes, el agente sanitario puede ser la principal referencia de salud para una comunidad de 200 habitantes. Durante décadas, debió atender y orientar a los pacientes con los recursos disponibles, mientras esperaba las visitas periódicas de médicos y enfermeros. Dependiendo del lugar, esas rondas médicas podían realizarse dos, cuatro, seis o diez veces al año. El resto del tiempo, el agente quedaba prácticamente solo frente a las consultas y necesidades de la población.

La telemedicina también se aplica en yacimientos petroleros, minas, buques y plataformas offshore, donde una emergencia puede requerir una respuesta médica inmediata.

La incorporación de la telemedicina modificó esa dinámica. Actualmente, el sistema permite que el agente sanitario tenga acompañamiento virtual diario de médicos clínicos y pediatras, además de herramientas para registrar consultas en una historia clínica digital, solicitar medicamentos y gestionar estudios en el hospital regional más cercano. Si aparece una emergencia, también puede activar el pedido de evacuación a través del SAME.

“Imaginate cómo a ellos les cambió la historia, tanto al agente sanitario como al paciente”, dice Ittig. La diferencia se vuelve más evidente cuando se compara esa realidad con la de una ciudad, donde suele haber un médico cerca, una guardia a pocos minutos y un hospital al que se puede llegar rápidamente. En los parajes alejados, donde esa infraestructura no existe, una consulta virtual diaria puede modificar de manera sustancial el acceso a la atención.

El médico aclara que estos servicios no necesariamente llegan a las comunidades a través de los proyectos mineros. En la mayoría de los casos que conoce en Jujuy, se trata de políticas públicas de salud. La actividad minera puede contribuir a acercar herramientas y servicios a zonas donde también operan sus trabajadores, pero el despliegue territorial que describe tiene como eje el sistema sanitario provincial.

Una experiencia argentina que despertó interés en otros países

La trayectoria de Ittig también está vinculada con la Red Iberoamericana de Salud Digital (RISAD), una organización que reúne a profesionales y equipos que trabajan en telemedicina y otras áreas de salud digital. Primero fue vicepresidente y luego presidente, cargo que ejerció durante la pandemia, un período en el que, según recuerda, el trabajo del sector se multiplicó. Actualmente es past president y continúa vinculado a la red como consultor.

Desde ese espacio participó en proyectos, asesoramientos y presentaciones en distintos países. La experiencia incluye el armado de una red de telemedicina en el interior de Honduras y exposiciones en ciudades de Australia, Singapur, Europa, Canadá y Estados Unidos, además de numerosos países de América Latina. Ese recorrido le permitió comparar modelos con diferentes niveles de financiamiento, infraestructura y organización sanitaria.

En algunos países, como Canadá, encontró sistemas con un respaldo económico y tecnológico mucho mayor, capaces de explorar incluso el uso de drones para llevar insumos a comunidades aisladas. En otros, como Honduras, la implementación exige resolver problemas con estructuras más pequeñas y menos recursos. También observó que disponer de financiamiento no garantiza necesariamente avances rápidos: en países bálticos como Estonia y Letonia encontró proyectos condicionados por procedimientos y autorizaciones burocráticas.

En la Puna jujeña, la atención virtual amplía el acceso a la salud en comunidades donde la presencia permanente de médicos es limitada.

En esa comparación, Ittig reivindica el trabajo realizado en Argentina y en otros países de la región. Sostiene que, aun con limitaciones de presupuesto, conectividad y equipamiento, la motivación de los equipos sanitarios permitió desarrollar soluciones que despertaron interés en lugares con más recursos. “Podemos hacer cosas de acá para que otros miren y nos copien y no al revés”, plantea.

A nivel regional, menciona a Brasil, Colombia y Chile como países que avanzaron con decisiones políticas y presupuestos más firmes para desarrollar servicios de salud digital en el sector público. En Argentina, en cambio, observa un desarrollo desigual entre provincias y una brecha entre la voluntad de los equipos y el respaldo económico disponible. El principal límite, según comentó, está en la inversión tecnológica que requieren estos sistemas y en la velocidad con la que evolucionan los dispositivos y las plataformas.

Los médicos también se entrenan: la experiencia de la pandemia

La disponibilidad de profesionales es otro de los desafíos. La telemedicina necesita médicos que conozcan la atención a distancia, sepan interpretar información transmitida por dispositivos y puedan trabajar coordinadamente con el personal sanitario que está junto al paciente. Para Ittig, no alcanza con convocar profesionales: hay que buscarlos, motivarlos, capacitarlos y sostenerlos en el tiempo.

La pandemia fue una demostración de esa capacidad de organización. Jujuy, una de las provincias más alejadas de los principales centros de formación médica y sin facultad de Medicina, tenía una disponibilidad limitada de profesionales cuando comenzó a crecer la demanda de atención por Covid-19. Ittig empezó a convocar médicos locales que no tenían experiencia en telemedicina y logró reunir a 100. Pero el reclutamiento no terminó allí: incorporaron a otros 500 profesionales del resto del país, provenientes de provincias donde todavía no se había extendido ese tipo de atención.

“Terminamos reclutando 500 médicos más de toda la Argentina”, recuerda. El equipo llegó así a 600 médicos, de los cuales 100 eran de Jujuy y 500 de otras jurisdicciones, que fueron entrenados para atender de manera virtual a pacientes jujeños con Covid-19. Para Ittig, ese caso demuestra que la distancia geográfica puede dejar de ser una barrera para organizar recursos humanos cuando existe una decisión de hacerlo.

Durante la pandemia, un equipo coordinado desde Jujuy llegó a reunir 600 médicos de distintas provincias para brindar atención virtual a pacientes con Covid-19.

También subraya que la telemedicina debe ser un trabajo profesional, organizado y remunerado. No la confunde con el intercambio informal de mensajes o fotografías por WhatsApp, sin protección adecuada de los datos ni una relación laboral definida. Los servicios que integran una red de atención requieren guardias, protocolos, responsabilidades y profesionales que cobren por su tarea, ya sea mediante salarios o esquemas de remuneración por consulta.

“Los servicios de telemedicina están armados para que sea un trabajo regular y que vos cobres un sueldo”, alertó. En la red privada que integró, los médicos cumplían guardias de 12 o 24 horas; en el sistema público, son profesionales que trabajan de manera virtual dentro de la estructura sanitaria provincial. La remuneración, reconoce, puede mejorar, pero lo fundamental es que la atención no dependa de prestaciones gratuitas e informales.

En los lugares donde la distancia puede definir el desenlace de una emergencia, la tecnología necesita mucho más que una buena conexión. Requiere enfermeros entrenados, agentes sanitarios reconocidos por sus comunidades, médicos disponibles, equipamiento capaz de transmitir información clínica y una estructura que permita activar una evacuación cuando corresponde. En aquella mina de la Puna, esa combinación permitió detectar una arritmia, sumar a un cardiólogo y tratar a tiempo a un trabajador. El paciente fue evacuado estable y hoy sigue con vida.