Litio: Rio Tinto informó compras por u$s696 millones y busca ampliar su red de proveedores

La minera presentó una herramienta para que empresas argentinas actualicen información, registren capacidades y se integren a su cadena de abastecimiento. El anuncio se apoya en una escala creciente de compras en Catamarca, Jujuy y Salta, con fuerte participación de proveedores nacionales y del NOA.

El informe de compras de Rio Tinto Lithium Argentina detalla que, en sus operaciones locales, el NOA concentró u$s349,3 millones sobre un total de u$s696,2 millones, mientras que el resto de la Argentina explicó u$s201,3 millones y los proveedores internacionales u$s145,7 millones.

Rio Tinto , una de las mayores compañías mineras del mundo y un jugador global en minerales críticos para la transición energética, busca ampliar su red de proveedores en la Argentina. La multinacional anglo-australiana, con operaciones en hierro, aluminio, cobre, litio y otros insumos estratégicos , lanzó un Portal de Proveedores para ordenar el vínculo con empresas locales y sumar nuevas capacidades a su cadena de abastecimiento en el NOA.

La iniciativa llega en un momento de expansión de su negocio de litio en el país, con proyectos y operaciones en Catamarca, Jujuy y Salta . En el período 2025/2026, Rio Tinto informó órdenes de compra por u$s696,2 millones en sus operaciones locales: el 79% del valor correspondió a proveedores argentinos y el 50% a empresas del NOA, sobre un universo de 1.805 proveedores.

El dato es relevante porque muestra cómo los grandes proyectos mineros empiezan a derramar sobre la cadena nacional de bienes y servicios. Desde el inicio de Rincón, uno de los proyectos comprendidos en el RIGI, las órdenes de compra emitidas alcanzaron u$s1.419 millones, de los cuales u$s941 millones fueron para proveedores argentinos. En Fénix 1B, durante el período informado, se adjudicaron u$s310,7 millones a empresas locales, con Catamarca concentrando casi la mitad del monto total.

El nuevo canal permitirá que las empresas que ya trabajan con Rio Tinto actualicen su información y que potenciales proveedores registren sus datos y presenten sus capacidades. La compañía busca contar con una base más clara sobre servicios, bienes, estándares técnicos y disponibilidad productiva para acompañar el crecimiento de sus proyectos en el país.

Ignacio Costa , General Manager de Rio Tinto en Argentina, sostuvo que las cifras muestran que el crecimiento de las operaciones y proyectos “se apoya en una red amplia de proveedores argentinos y regionales”. Según explicó, el portal permitirá ordenar ese vínculo, conocer mejor las capacidades disponibles y ofrecer un canal más claro a empresas de Catamarca, Jujuy, Salta y del resto del país.

El lanzamiento se complementa con programas provinciales de desarrollo de proveedores, orientados a fortalecer capacidades de pymes y empresas comunitarias en seguridad, calidad, cumplimiento, gestión y conocimiento técnico.

El peso del NOA en las compras de Rio Tinto

El informe de compras de Rio Tinto Lithium Argentina detalla que, en sus operaciones locales, el NOA concentró u$s349,3 millones sobre un total de u$s696,2 millones, mientras que el resto de la Argentina explicó u$s201,3 millones y los proveedores internacionales u$s145,7 millones.

La compañía remarcó que los productos adquiridos a proveedores internacionales estuvieron vinculados a paquetes tecnológicos o insumos críticos para la producción que no estaban disponibles en el mercado local.

En el documento también se destacan casos concretos de participación regional, como la construcción del campamento de Rincón por una UTE de empresas de Salta y Jujuy, las cosechas de sal de SDJ en Jujuy y Sal de Vida en Catamarca realizadas por proveedores locales, y la compra del primer avión Dash 8-400 como hito para el desarrollo de la industria aérea en el país a través de una empresa proveedora de servicios de Rio Tinto.

Rincón: u$s941 millones para proveedores argentinos

En el proyecto Rincón, desde el inicio, el 66% de las órdenes de compra emitidas fue destinado a proveedores argentinos. Ese monto equivale a u$s941 millones, distribuidos entre proveedores comunitarios, empresas de Salta y compañías del resto del país.

Hasta junio de 2026, Rio Tinto informó pagos por u$s483 millones en Argentina y u$s265 millones a proveedores internacionales. La proyección de la compañía es que, al final de la obra, el 75% de las contrataciones sean argentinas y el 25% internacionales, considerando que en el componente externo se incluye una parte importante del paquete tecnológico.

El proyecto ya involucra a 236 proveedores, de los cuales 182 son argentinos: 7 de comunidades cercanas, 78 de Salta y 97 del resto del país. Otros 54 proveedores se encuentran fuera de la Argentina.

Fénix 1B: casi toda la inversión fue a proveedores locales

El caso de Fénix 1B muestra una integración todavía más alta con la cadena nacional. Para el período 4Q 2025/2026, el proyecto registró adjudicaciones por u$s311,98 millones, de los cuales u$s227,85 millones correspondieron al NOA y u$s82,83 millones al resto de la Argentina. Los proveedores internacionales representaron apenas u$s1,3 millones.

Según el informe, el 99,10% de lo invertido en Fénix 1B fue destinado a proveedores argentinos. La cantidad de proveedores nacionales adjudicados fue de 411, de los cuales el 34,6% corresponde al NOA.

La próxima etapa para las empresas interesadas será registrarse o actualizar su información en el Portal de Proveedores, que Rio Tinto presentó como canal de acceso para ordenar capacidades locales y acompañar los programas de desarrollo en las provincias donde opera.