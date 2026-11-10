Exportaciones y empleo minero: qué provincias generan divisas y a qué mercados llegan el oro, la plata y el litio

La minería exportó u$s4.650 millones durante el primer semestre de 2026. Santa Cruz y San Juan concentraron más del 62% de las ventas externas, mientras que el oro fue el principal producto. El empleo metalífero y de litio llegó a 19.011 puestos en el segundo trimestre, con un crecimiento interanual del 8,5%.

Minería argentina. Con u$s4.650 millones exportados en seis meses, se registró una fuerte concentración de las ventas en Santa Cruz, San Juan y las provincias del litio, y más de 19.000 puestos de trabajo en el sector.

La minería generó exportaciones por aproximadamente u$s4.650 millones durante el primer semestre de 2026 , impulsadas principalmente por el oro, la plata y el litio. Las ventas tuvieron como destinos centrales a Suiza, China, Estados Unidos y Canadá , mientras que, dentro del país, Santa Cruz y San Juan explicaron más del 62% de los envíos al exterior. En paralelo, el empleo en la minería metalífera y del litio continuó en expansión y alcanzó un promedio de 19.011 puestos durante el segundo trimestre.

Los datos surgen del último Compendio estadístico de la actividad minera , elaborado por el equipo de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera (DNPyEM), que conduce Fernando Ciacera , dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación. El informe reúne indicadores sobre exportaciones, origen provincial de las ventas, empleo y evolución de la cartera de proyectos.

El oro se mantuvo como el principal producto de exportación del sector, con ventas por u$s2.921 millones entre enero y junio. En segundo lugar se ubicó el litio , con u$s1.115 millones , seguido por la plata , que aportó u$s580,8 millones .

El cobre registró exportaciones por u$s33,4 millones , todavía con una participación reducida en el total, aunque con perspectivas de crecimiento a partir de los proyectos que avanzan hacia etapas de construcción y producción, como Vicuña, Los Azules, Taca Taca, Bajo la Alumbrera, Agua Rica , El Pachón y PSJ de Mendoza, entre otros. Los dos proyectos que exportan cobre son Lindero, en Salta , y Martín Bronce, en Jujuy.

En el mapa de destinos, Suiza concentró alrededor de u$s1.520 millones de las exportaciones de oro . Su importancia responde a su papel como centro internacional de refinación y comercialización de metales preciosos.

La minería argentina combina dos perfiles exportadores: el oro y la plata, ya consolidados, y el litio, impulsado por la demanda de baterías, el almacenamiento de energía y la transición energética.

China también tuvo un peso destacado, con u$s1.191 millones en exportaciones mineras; le siguieron Estados Unidos, con u$s778 millones, y Canadá, con u$s377 millones.

En el caso del litio, los principales mercados identificados por el informe son China, Corea del Sur y Estados Unidos. También aparecen Alemania, Bélgica, Japón y Canadá, una distribución que refleja la inserción de la producción argentina en distintas cadenas industriales vinculadas con las baterías y las tecnologías de energía limpia.

La estructura de destinos combina, así, la demanda internacional de oro y plata con el crecimiento de los mercados que utilizan litio como insumo estratégico. La diversificación geográfica también muestra que los minerales argentinos llegan a economías con distintos perfiles industriales y comerciales.

Santa Cruz y San Juan lideran las exportaciones provinciales

La distribución territorial de las ventas externas muestra una fuerte concentración en las provincias productoras de oro y plata. Santa Cruz explicó el 39,5% de las exportaciones mineras argentinas durante el primer semestre de 2026 y encabezó el ranking nacional. San Juan ocupó el segundo lugar, con el 22,9%.

Entre ambas provincias concentraron más del 62% del total exportado por la minería. El peso de Santa Cruz está asociado principalmente a la producción de oro y plata, mientras que San Juan también tiene una importante actividad metalífera y una cartera de proyectos de cobre en desarrollo.

Detrás se ubicaron las provincias del noroeste, donde el crecimiento del litio modificó el perfil exportador de la región. Jujuy aportó el 17,9% de las ventas mineras al exterior; Salta, el 10,5%; y Catamarca, el 7,5%. El resto de las provincias reunió el 1,7%.

El informe también mide cuánto representa la minería dentro de las exportaciones totales de cada provincia. En ese indicador, Catamarca mostró la mayor dependencia del sector: el 95,9% de sus ventas externas correspondió a productos mineros. La participación también fue muy elevada en Santa Cruz, con el 88,8%; Jujuy, con el 88,6%; y San Juan, con el 88,5%.

En Salta, la minería explicó el 63,9% de las exportaciones provinciales. Los porcentajes reflejan la importancia de la actividad para las economías regionales y muestran que, en varias jurisdicciones cordilleranas, los minerales constituyen el principal componente de las ventas al exterior.

La diferencia entre los dos indicadores es importante: mientras que la participación provincial en las exportaciones mineras nacionales permite identificar de dónde salen los minerales que generan divisas para el país, el peso de la minería en las exportaciones totales de cada jurisdicción muestra cuánto depende su comercio exterior de esa actividad.

El empleo minero superó los 19.000 puestos

El segundo gran eje del compendio es el empleo. La minería metalífera y del litio, incluyendo los puestos vinculados con producción, exploración y financiación, registró un promedio de 19.011 trabajadores durante el segundo trimestre de 2026. La cifra representó un aumento interanual del 8,5% y confirmó una tendencia de crecimiento en los períodos relevados.

La participación femenina llegó a 3.037 puestos, equivalentes al 16% del total. Ese segmento tuvo un crecimiento interanual del 10,6%, con 291 empleos más que en el segundo trimestre de 2025. La participación masculina, por su parte, alcanzó los 15.974 puestos, el 84% del empleo total, con una suba interanual del 8,1%.

Los datos muestran que el empleo femenino creció a un ritmo superior al promedio del sector y al de los puestos ocupados por varones. Sin embargo, la distribución todavía refleja una marcada diferencia en la composición de la fuerza laboral: aproximadamente uno de cada seis empleos metalíferos y de litio corresponde a mujeres.

Al separar las actividades, el empleo asociado a la producción metalífera, que también incluye exploración y financiación, registró un incremento interanual del 9,7% en el segundo trimestre. Además, creció un 3,9% respecto del trimestre anterior. En el primer trimestre de 2026, la variación interanual había sido del 5,7%.

En el litio, el empleo vinculado con producción, exploración y financiación aumentó 5,7% frente al segundo trimestre de 2025. En la comparación trimestral, en cambio, mostró una leve disminución del 0,2% respecto del primer trimestre de este año.

La evolución de ambos segmentos permite observar que el crecimiento del empleo no se limita a las operaciones que ya producen. La incorporación de trabajadores a tareas de exploración y financiación también forma parte del indicador y refleja la actividad que se desarrolla alrededor de los proyectos en distintas etapas.

La Secretaría de Minería incluyó una aclaración metodológica sobre la serie: respecto de la versión anterior del boletín, correspondiente al segundo semestre de 2025, se incorporaron reclasificaciones de rubros que elevaron aproximadamente un 0,7% los registros de empleo de los trimestres segundo y tercero de 2025, y un 0,9% los del cuarto trimestre. Esos cambios afectaron especialmente a empresas relacionadas con la minería metalífera y el litio.

Una fuerza laboral concentrada entre los 25 y los 44 años

El compendio también analiza la composición etaria de los trabajadores metalíferos y del litio. Para este apartado, la Secretaría tomó como referencia los registros de 2025 y seleccionó la información del último mes del año, con el objetivo de evitar duplicaciones en una base que tiene frecuencia mensual. A partir de la fecha de nacimiento de cada persona, calculó la edad y agrupó a los trabajadores por rangos.

El segmento más numeroso fue el de 35 a 44 años, que representó el 34,9% del empleo. Le siguió el grupo de 25 a 34 años, con el 27,5%. En conjunto, las personas de entre 25 y 44 años concentraron el 62,4% de la fuerza laboral relevada.

Los trabajadores de 45 a 54 años representaron el 24% del total. En los extremos de la distribución, los menores de 25 años explicaron el 4,2%, mientras que quienes tienen 55 años o más alcanzaron el 9,5%.

La composición muestra que la mayor parte del empleo minero metalífero y del litio se concentra en trabajadores de edad intermedia, con una participación menor de los segmentos más jóvenes y de mayor edad.

Una cartera de 63 proyectos, con 27 en producción

El relevamiento también ofrece una actualización de la cartera de proyectos metalíferos y de compuestos de litio, aunque en este caso el corte corresponde a septiembre de 2026, y no al cierre del primer semestre. La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera identificó 63 iniciativas, desde la etapa de Evaluación Económica Preliminar hasta la producción.

De ese total, 27 proyectos, equivalentes al 43%, ya se encuentran en producción. Los 36 restantes, el 57%, todavía están en etapas previas. Dentro de ese grupo, 22 iniciativas se ubican en construcción, factibilidad o prefactibilidad, es decir, en fases avanzadas de desarrollo y con potencial de incorporarse progresivamente a la actividad productiva.

El dato permite dimensionar la cantidad de proyectos que integran la cartera minera y el volumen de iniciativas que todavía deben completar etapas técnicas, económicas y de construcción antes de producir. También ofrece una referencia sobre el potencial de crecimiento de las exportaciones y del empleo en los próximos años.