Cuánto cuesta pasar las fiestas en la Costa Atlántica: precios y demanda Por Andrea Glikman







Falta poco para las fiestas y los argentinos ya concretan alquileres para viajar a la Costa atlántica. ¿Cuánto cuesta alquilar en los principales destinos?

Mar del Plata es uno de los lugares más buscados para pasar las fiestas.

Con la llegada de diciembre y el cierre del año, la Costa Atlántica se prepara para recibir a los turistas en Navidad y Año Nuevo. Aunque el contexto económico muestra cautela, inmobiliarias y plataformas de alquiler coinciden en que la demanda para las fiestas se sostiene en niveles similares a los del año pasado. Los precios, en tanto, varían según la ciudad, el tipo de propiedad y la ubicación.

“La demanda para diciembre y la temporada es parecida a las reservas del año pasado”, señaló Oscar Gonnet, de la inmobiliaria Gonnet de Mar del Plata. Según detalló, un departamento de dos ambientes en el centro para 3 ó 4 personas cuesta entre $60.000 y $70.000 por día y $80.000 si tiene cochera. Para grupos más grandes, las opciones se encarecen: “Si es con dos dormitorios, para seis personas y cochera, hay que calcular entre $100.000 y $120.000 por día”, sostuvo.

Gonnet remarcó que el mínimo de alquiler para estas fechas es de cinco días y que la zona más buscada sigue siendo el microcentro, sobre todo en los edificios nuevos. Las casas, en cambio, se ubican más alejadas de la zona céntrica y suelen tener valores más altos, al igual que los departamentos premium o frente al mar.

Lo más demandado para las fiestas Desde la plataforma Alohar, su CEO Fernando Unzué confirmó que las reservas para pasar las fiestas están concentradas en Mar del Plata, Pinamar, Necochea y San Bernardo. En este sentido, explicó que la preferencia por los alquileres en el centro se mantiene estable: “La localización preferida es zona céntrica, cerca de los principales centros urbanos y turísticos”.

Las búsquedas varían según el tipo de viajero. “Las familias priorizan casas con patio, jardín y parrilla, las parejas eligen departamentos o cabañas y las personas mayores valoran la seguridad de los departamentos”, detalló. En cuanto a precios, Unzué estima que para una familia tipo el rango general para el alquiler de un departamento en los balnearios mas demandados, oscila entre $80.000 y $150.000 por noche, según destino, ubicación y servicios, con estadías promedio de siete noches.

Cariló, la zona premium de la costa atlántica Cariló muestra una dinámica particular. Silvia Melgarejo, dueña de Constructora del Bosque de Cariló, asegura que este diciembre llega con más movimiento que el anterior. “Para las fiestas estamos mejor de reservas que el año pasado”, afirmó. Los valores, en su caso, se manejan mayormente en dólares y dependen del nivel de prestaciones. “Para seis personas, si venís el 20 de diciembre y te vas el 3 de enero, una casa está desde u$s 4.000”, explicó. En segmentos más altos, la referencia se dispara: “Una casa con pileta frente al golf cuesta u$s 6.000”. Sin embargo, los precios son muy variados de acuerdo a la ubicación y tipo de inmueble. “Va a ser una buena temporada. Hay muchos propietarios que decidieron no alquilar sus casas y van a venir”, sostuvo Melgarejo. Aun así, aclara que “hay casas disponibles en alquiler”. Con precios que combinan ajustes y cierta heterogeneidad entre algunos destinos, la Costa Atlántica encara las fiestas con un nivel de consultas sostenido y un interés marcado en propiedades bien ubicadas y con buenas prestaciones. Aunque el bolsillo obliga a comparar y ajustar estadías, el atractivo de cerrar el año frente al mar se mantiene firme para muchos viajeros.