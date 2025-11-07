Resultados históricos: YPF logra su mayor EBITDA en dos años y rompe récords en Vaca Muerta

Con una producción récord en Vaca Muerta y avances estratégicos en proyectos clave, YPF registró un EBITDA ajustado de u$s1.357 millones en el tercer trimestre de 2025, consolidando su liderazgo energético en Argentina.

YPF. El crecimiento sostenido en Vaca Muerta, la mayor eficiencia operativa y la diversificación de su matriz de negocios sitúan a la compañía en una posición sólida para cerrar 2025 con resultados récord.

YPF cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados sobresalientes en todos sus frentes operativos y financieros, en el marco de la ejecución del Plan 4x4 que lleva adelante la gestión de Horacio Marín.

El EBITDA ajustado ascendió a u$s1.357 millones , un incremento del 21% respecto al trimestre anterior, impulsado por la expansión de la producción shale y una fuerte reducción en los costos de extracción.

La compañía destacó que el shale oil representa ya el 70% de su producción total de crudo , un salto que consolida el cambio estructural de su portafolio y compensa la salida planificada de campos maduros, especialmente en cuencas convencionales.

El trimestre marcó un récord absoluto de producción shale , con 170 mil barriles diarios , un crecimiento interanual del 43%, incluso tras la venta del 49% de su participación en Aguada del Chañar.

En octubre, el ritmo continuó en ascenso hasta alcanzar 190 mil barriles por día , cifra que superó con anticipación la meta prevista para fin de año.

“La combinación de aumento en producción no convencional, salida ordenada de campos maduros y disciplina de capital nos permitió mejorar los costos y el EBITDA en aproximadamente u$s1.300 millones anuales respecto de hace dos años”, destacó la compañía en su informe.

En el segmento Downstream, las ventas de combustibles crecieron un 3% intertrimestral, mientras las refinerías de la empresa alcanzaron el nivel de procesamiento más alto de los últimos 15 años, reflejo de una operación estable y eficiente en el abastecimiento interno.

Inversiones por más de u$s1.000 millones

Durante el trimestre, YPF invirtió u$s1.017 millones, de los cuales el 70% se destinó a desarrollos no convencionales.

Entre los hitos técnicos se destacan la perforación del pozo más largo de la historia en Vaca Muerta, con 8.200 metros, y la completación de otro de casi 6.000 metros en solo 11 días, demostrando avances notables en productividad y tecnología.

Estos logros técnicos son parte de un proceso de optimización integral que apunta a aumentar la rentabilidad de cada barril producido, mientras se reduce el costo operativo por pozo mediante técnicas de perforación simultánea y automatización avanzada.

Avances del Plan 4x4: VMOS y Argentina LNG

En el marco del Plan 4x4, YPF también exhibe progresos significativos en proyectos de infraestructura clave:

VMOS (Vaca Muerta Oil System): la obra del nuevo oleoducto, de 440 kilómetros de extensión , alcanzó un avance del 35% , y en noviembre se completaron los trabajos de soldadura.

Argentina LNG: a comienzos de octubre, YPF y la italiana Eni firmaron el Technical FID (Decisión Final Técnica de Inversión) para un megaproyecto integrado de GNL de 12 millones de toneladas anuales, ampliable a 18 millones. La semana pasada, además, YPF y Eni firmaron un acuerdo preliminar con XRG, el brazo internacional de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), para avanzar en su incorporación al proyecto, que se perfila como uno de los más relevantes en la historia energética argentina.

Estos desarrollos apuntan a posicionar a YPF como un actor de escala global, integrando su producción de shale con una plataforma de exportación sostenible y competitiva en el mercado internacional de gas natural licuado.

Financiamiento y confianza internacional

En el plano financiero, la petrolera concretó operaciones de financiamiento por u$s1.200 millones, que incluyen un préstamo sindicado por u$s700 millones con 10 bancos internacionales y la reapertura de un bono internacional 2031 por u$s500 millones, con una tasa del 8,25%, la más baja obtenida por YPF en los últimos ocho años.

Esta mejora en las condiciones financieras refleja la confianza del mercado internacional en la gestión y en la solidez de los proyectos que impulsa la compañía bajo la nueva estrategia de largo plazo.

Los resultados del tercer trimestre consolidan a YPF como la locomotora del desarrollo energético nacional, en un contexto global desafiante y de alta volatilidad.

El crecimiento sostenido en Vaca Muerta, la mayor eficiencia operativa y la diversificación de su matriz de negocios sitúan a la compañía en una posición sólida para cerrar 2025 con resultados récord y encarar una nueva etapa de expansión exportadora a partir de 2026.

“YPF está demostrando que Argentina puede ser un jugador competitivo en la energía global, con tecnología, productividad y una visión de largo plazo”, subrayaron desde la empresa.