Se incendió una refinería de YPF en La Plata: el fuego fue controlado

Las llamas generaron columnas de humo visibles desde varios barrios cercanos, lo que generó tensión y pánico entre los vecinos.

Densas columnas de humo se elevaron sobre la refinería de YPF en La Plata, aunque la empresa aseguró que el fuego fue controlado sin heridos.

Momentos de tensión se vivieron este martes en el área que rodea la refinería de YPF, ubicada en el límite entre Ensenada, Berisso y La Plata, cuando un incendio se desató en la unidad Toping D del complejo industrial.

El episodio ocurrió alrededor de las 15.30, y de inmediato se activó el protocolo de emergencia interno, con la intervención del cuerpo especializado de la empresa.

Vecinos de Barrio Mosconi y zonas aledañas reportaron densas columnas de humo negro que podían verse a la distancia, lo que generó alarma entre los residentes.

incendio Redes El incendio fue controlado De acuerdo con fuentes de la compañía, el fuego se mantuvo circunscripto al sector afectado y no representó peligro para la comunidad. “Se trabaja intensamente para controlar definitivamente la situación”, informó YPF en un comunicado, en el que también confirmó que no se registraron heridos.

Personal de bomberos y seguridad industrial estuvieron presentes este martes por la tarde con las tareas de enfriamiento y verificación en el área siniestrada, mientras las autoridades locales monitoreaban el desarrollo del operativo.

Asimismo, desde YPF comunicaron que se "logró controlar definitivamente el incendio ocurrido en la unidad Topping D de la Refinería de La Plata", al tiempo que "no se registraron heridos durante el incidente". "La rápida intervención de la guardia de emergencias del Complejo permito circunscribir el incidente a la locación y extinguir el fuego de manera segura", concluyeron.

