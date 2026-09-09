Los parques solares más grandes del mundo

China concentra prácticamente todo el ranking y tiene al líder mundial, un gigantesco parque que supera los 17 GW de potencia instalada.

China arrasa en energía solar: tiene nueve de los 10 parques más grandes del mundo

La expansión de la energía solar alcanzó una nueva escala: los mayores parques fotovoltaicos del mundo dejaron atrás capacidades medidas en cientos de megavatios para transformarse en gigantes de varios gigavatios (GW) , construidos principalmente sobre desiertos y grandes superficies poco pobladas.

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El fenómeno tiene un protagonista indiscutido. China concentra nueve de los diez mayores complejos solares del planeta , impulsada por enormes desarrollos en Qinghai, Xinjiang, Mongolia Interior y Ningxia que combinan generación eléctrica, líneas de transmisión de ultra alta tensión y, cada vez con mayor frecuencia, sistemas de almacenamiento.

Determinar exactamente cuál es el mayor parque después de los primeros puestos tiene una dificultad metodológica. En China, muchas estadísticas agrupan decenas de centrales contiguas bajo una misma base fotovoltaica, mientras que otras contabilizan solamente plantas individuales. Además, varios complejos continúan incorporando capacidad.

Tomando como criterio principal la potencia actualmente conectada u operativa y sin contabilizar ampliaciones todavía en construcción, este es el ranking aproximado de los mayores parques solares del mundo a septiembre de 2026.

El primer puesto está fuera de discusión. El Gonghe Talatan Solar Park , ubicado en la provincia china de Qinghai, alcanzó una capacidad fotovoltaica conectada a la red de 17,73 GW hacia fines de 2024, según datos difundidos por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China.

El complejo ocupa unos 420 kilómetros cuadrados y reúne millones de paneles solares. Su construcción comenzó en 2012 en una región con alrededor de 3.000 horas anuales de radiación solar.

Por sus dimensiones, Talatan no debe entenderse como una única central: se trata de una enorme base de generación, integrada por numerosos proyectos desarrollados durante más de una década. Esa característica explica también las diferencias con algunos relevamientos internacionales, que le asignan alrededor de 15,6 GW según el perímetro utilizado para realizar el cálculo.

2. Urtmorin Solar Park, China: 6,1 GW

En segundo lugar aparece Urtmorin Solar Park, también en Qinghai, con alrededor de 6,1 GW de capacidad contabilizados dentro del complejo.

La instalación forma parte del enorme desarrollo renovable del oeste chino, una región con extensas superficies desérticas y alta disponibilidad de radiación solar. Los grandes proyectos instalados allí están vinculados con la estrategia del país de transportar electricidad desde las regiones occidentales hacia los principales centros industriales y urbanos del este.

La diferencia con Talatan permite dimensionar la magnitud del líder: aun siendo uno de los mayores parques fotovoltaicos conocidos, Urtmorin posee aproximadamente un tercio de su capacidad.

3. Midong Solar Park, China: alrededor de 4 GW operativos

El Midong Solar Park, situado cerca de Urumqi, en Xinjiang, cuenta con aproximadamente 4 GW actualmente operativos, aunque el complejo ya reúne proyectos por unos 5 GW y tiene nuevas ampliaciones en desarrollo.

Una de sus instalaciones comenzó a operar en junio de 2024 con 3,5 GW, momento en que se convirtió en la mayor planta fotovoltaica individual del mundo. La instalación ocupa cerca de 13.300 hectáreas y fue diseñada para producir unos 6.090 millones de kWh por año.

4. Ruoqiang Solar Park, China: 4 GW

También en Xinjiang se encuentra Ruoqiang, una planta de 4 GW ubicada sobre el límite sudoriental del desierto de Taklamakán.

El proyecto entró en operación hacia fines de 2024 y fue presentado oficialmente por China como la instalación fotovoltaica de mayor capacidad individual desarrollada dentro de las grandes zonas desérticas, arenosas y rocosas del país.

Su escala lo coloca prácticamente a la par de Midong, aunque las comparaciones dependen de si se considera una sola central o la totalidad de cada complejo.

5. Lingwu Solar Park, China: 4 GW

Uno de los ingresos más recientes al ranking es Lingwu, en la región autónoma de Ningxia. El complejo alcanzó sus 4 GW de capacidad el 28 de febrero de 2026, cuando comenzó a operar la segunda fase del proyecto.

La particularidad es que fue desarrollado sobre áreas afectadas por el hundimiento del terreno generado por antiguas explotaciones de carbón. La planta ocupa aproximadamente 80 kilómetros cuadrados y cuenta con más de siete millones de paneles solares.

Lingwu forma, además, un polo de 6 GW junto con otros 2 GW instalados en Ningdong. El conjunto está diseñado para producir aproximadamente 10.800 millones de kWh anuales, que son transportados hacia Zhejiang mediante una línea de transmisión de ultra alta tensión.

6. Hobq Solar Park, China: 4 GW

El Hobq Solar Park, emplazado en el desierto de Kubuqi, en Mongolia Interior, dispone de alrededor de 4 GW de capacidad fotovoltaica dentro de distintas instalaciones.

El complejo forma parte de uno de los mayores polos renovables que desarrolla China en regiones desérticas. El plan energético de Kubuqi es considerablemente más grande que las instalaciones ya operativas y contempla nuevas expansiones de generación solar y eólica.

7. Otog Front Banner Solar Park, China: 4 GW

Otro complejo de 4 GW se encuentra en Otog Front Banner, también en Mongolia Interior.

Los relevamientos internacionales contabilizan dentro del parque proyectos desarrollados por diferentes compañías, entre ellos una instalación de alrededor de 3 GW vinculada a China Energy Group y otra de 1 GW.

Dentro del complejo aparece además Mengxi Lanhai, una instalación de 3 GW que algunas clasificaciones presentan de manera independiente. Para evitar duplicaciones, en este ranking se la considera parte del polo de Otog Front Banner.

8. Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, Emiratos Árabes Unidos: 3,86 GW

El primer parque del ranking ubicado fuera de China es el Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, en Dubai, que alcanzó una capacidad operativa de 3.860 MW.

El desarrollo combina tecnología fotovoltaica y solar termoeléctrica de concentración (CSP) y continuará creciendo durante los próximos años. Dubai elevó su meta original y ahora prevé superar los 8.000 MW de capacidad para 2030.

Entre las próximas etapas figura una séptima fase con 2.000 MW fotovoltaicos y un sistema de almacenamiento mediante baterías de 1.400 MW y 8.400 MWh. Esa capacidad futura no fue incluida en el ranking actual.

9. Gelmud East Solar Park, China: alrededor de 3,5 GW

El Gelmud East Solar Park, nuevamente en Qinghai, reúne aproximadamente 3,5 GW de capacidad instalada.

Forma parte del extenso corredor fotovoltaico desarrollado alrededor de Golmud, una de las regiones centrales de la expansión de las energías renovables en China. Los relevamientos internacionales ubican su potencia en aproximadamente 3.534 MW, lo que lo mantiene entre los diez mayores complejos solares actualmente operativos.

10. Delingha Solar Park, China: 3,35 GW

El décimo lugar corresponde al Delingha Solar Park, también localizado en Qinghai, con aproximadamente 3,35 GW.

El desarrollo comenzó a incorporar proyectos a partir de 2018 y actualmente conforma otro de los grandes polos solares del oeste chino. Su capacidad supera ampliamente a la mayoría de los parques construidos fuera del gigante asiático.

Bhadla, Pavagada y Al Dhafra: los gigantes que quedan fuera del top 10

La concentración china queda todavía más clara al observar los puestos siguientes. Entre los mayores parques del mundo aparecen Bhadla Solar Park, en India, con 2.245 MW; Pavagada, también en India, con aproximadamente 2.000 MW; y Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, con 2 GW.

Bhadla ocupa unas 5.700 hectáreas en Rajasthan y fue terminado por etapas hacia 2020. Durante varios años estuvo entre los mayores parques fotovoltaicos del planeta antes de que la nueva generación de megaproyectos chinos modificara por completo la escala del sector.

Al Dhafra, por su parte, fue inaugurado en 2023 cerca de Abu Dhabi con aproximadamente cuatro millones de paneles bifaciales. Al momento de su puesta en marcha fue presentado como la mayor planta solar fotovoltaica construida en un único emplazamiento.

La carrera todavía está lejos de terminar. China mantiene grandes expansiones en ejecución, mientras que India desarrolla el Khavda Renewable Energy Park, en Gujarat, un gigantesco polo que proyecta combinar hasta 20 GW solares y 10 GW eólicos cuando alcance su configuración prevista.