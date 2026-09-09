Las acciones de Meta se disparan 7% en Wall Street tras la presentación de su nueva inteligencia artificial

Para la tecnológica, la ventaja competitiva está en su distribución. Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger le permiten llegar a miles de millones de usuarios.

Las acciones de Meta recogen la expectativa por su nueva IA.

Meta volvió a captar la atención de Wall Street con el lanzamiento de Muse , su nuevo agente de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas cotidianas como organizar correos, planificar viajes, hacer compras y gestionar actividades digitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reacción del mercado fue inmediata: las acciones de la compañía llegaron a subir alrededor de 7% en la apertura , mientras los analistas destacaron que el producto podría convertirse en una nueva fuente de crecimiento.

El entusiasmo tiene una explicación. Durante los últimos meses, Meta destinó enormes recursos a infraestructura y desarrollo de inteligencia artificial, lo que generó dudas entre los inversores sobre el retorno de semejantes desembolsos. La aparición de Muse ofrece ahora una primera respuesta concreta a esa preocupación .

Lloyd Walmsley, analista de Mizuho Securities, consideró que el lanzamiento representa "un paso significativo en esa dirección", en referencia a la necesidad de demostrar un retorno tangible de las inversiones de Meta en IA. El especialista también destacó el nivel de desarrollo del producto, su amplia variedad de funciones y el hecho de que tenga una entrada gratuita.

La expectativa también alcanzó a otras firmas de Wall Street. Los analistas de KeyBanc mantuvieron un precio objetivo de u$s780 y sostuvieron que el mercado continúa "subestimando la posición de Meta en IA y su ciclo de productos". La tesis apunta a que Muse podría abrir una nueva etapa de crecimiento para la compañía, todavía no completamente incorporada en la cotización.

Uno de los principales atractivos está en el enorme mercado potencial. Morgan Stanley estima que las tareas realizadas por agentes de IA para consumidores podrían representar un mercado de hasta u$s30 billones, incluyendo comercio electrónico, viajes, publicidad digital y diferentes actividades cotidianas.

Para Meta, la ventaja competitiva está en su distribución. Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger le permiten llegar a miles de millones de usuarios.

Para Meta, la ventaja competitiva está en su enorme distribución. Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger le permiten llegar directamente a miles de millones de usuarios y, al mismo tiempo, disponer de grandes cantidades de datos sobre sus preferencias y comportamientos.

Desde Morgan Stanley destacaron precisamente la combinación entre distribución masiva y datos de consumidores como dos elementos fundamentales para competir en el mercado de agentes de IA.

Manteniendo la cautela

Sin embargo, Wall Street todavía mantiene cierta cautela. Los analistas recuerdan que proyectos anteriores de Meta, como Facebook Shopping y el metaverso, no cumplieron inicialmente con las elevadas expectativas generadas.

Por eso, la adopción será el primer indicador clave. Justin Patterson, de KeyBanc, resumió la estrategia al señalar: "Como ocurre con otras aplicaciones de Meta, vemos el engagement como el primer indicador de éxito, y la monetización llegará con el tiempo".

El impacto potencial también excede a Meta. Un desarrollo exitoso de Muse podría amenazar especialmente a Google al disputar una parte de las búsquedas vinculadas con compras, viajes y organización personal. Morgan Stanley advirtió que un despliegue exitoso "podría representar una nueva amenaza potencial para la posición de las búsquedas".

Así, el desafío para Meta será demostrar que Muse no es solamente otro producto de IA, sino una plataforma capaz de transformar el gasto multimillonario en inteligencia artificial en crecimiento, usuarios y nuevas fuentes de ingresos.