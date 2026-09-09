¿Día del Empleado de Comercio 2026: ¿se traslada el feriado del sábado 26 de septiembre?

La duda ya quedó despejada y la medida tendrá efecto tanto en los trabajadores, como en la actividad de los negocios.

La fecha elegida para el descanso altera el funcionamiento habitual de los negocios.

Septiembre no tiene feriados a nivel nacional, pero sí guarda una fecha importante para más de un millón de trabajadores mercantiles de todo el país. El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 y este año cae sábado, una coincidencia que abrió la posibilidad de trasladar el descanso.

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La duda ya quedó despejada. La jornada libre se moverá este año, una decisión que tendrá efecto tanto para los empleados como para buena parte de la actividad comercial.

El descanso por el Día del Empleado de Comercio se trasladará al lunes 28 de septiembre . Aunque la fecha de celebración sigue siendo el sábado 26, los trabajadores alcanzados tendrán su jornada libre dos días después.

Aunque alcanza a la mayoría del personal de locales y cadenas, no todos los que comparten establecimiento quedan incluidos si pertenecen a otro sector.

En 2025 ya se había tomado una medida similar, cuando la celebración también se movió al lunes. Para quienes habitualmente no trabajan sábados y domingos, este año volverá a formarse un fin de semana largo , pese a que la fecha no integra el calendario de feriados nacionales.

Quienes trabajen el lunes 28 deberán cobrar el doble por esa jornada. Los que no presten tareas, en cambio, mantendrán su sueldo habitual sin descuentos.

¿A qué sectores beneficia el asueto mercantil?

La jornada alcanza a más de un millón de empleados de comercio de Argentina. Allí entran trabajadores de supermercados, locales de indumentaria, zapaterías, perfumerías, casas de electrodomésticos, comercios mayoristas y otros negocios minoristas, además de quienes cumplen tareas de caja, administración o atención al público dentro de esos establecimientos.

No todas las personas que trabajan en un mismo establecimiento quedan necesariamente incluidas. En un shopping o un supermercado, por ejemplo, puede haber empleados pertenecientes a otras actividades y con condiciones diferentes.

Varios afortunados tendrán la posibilidad de contar con un fin de semana largo en caso de no trabajar sábado y domingo. Freepik

¿Los supermercados y shoppings abrirán el fin de semana?

El sábado 26 y el domingo 27 de septiembre podrán funcionar con normalidad, ya que el descanso se trasladó al lunes. Supermercados, shoppings y otros locales comerciales podrán mantener así su actividad habitual durante el fin de semana.

La situación cambia el lunes 28. A diferencia de lo que ocurre con muchos feriados, los comercios podrán abrir, aunque dependerán del personal disponible para atender y no todos funcionarán de la misma manera.

En algunas jurisdicciones ya se acordó que supermercados, grandes comercios y centros comerciales permanezcan cerrados durante esa jornada. En otras, cada establecimiento definirá cómo trabajará ese lunes.