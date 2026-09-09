ELAION EXTRADRIVE: tecnología que protege el motor cuando más lo necesita + Agregar ámbito en









Los motores evolucionan y sus exigencias también. ELAION incorpora la tecnología EXTRADRIVE para brindar mayor protección, limpieza y control térmico, y contribuir a extender la vida útil del motor.

Cada vez que un vehículo arranca, circula en el tránsito, recorre kilómetros en ruta o enfrenta temperaturas extremas, su motor opera bajo condiciones variables y exigentes de carga, presión y temperatura. En ese contexto, el lubricante debe hacer mucho más que reducir la fricción: tiene que proteger las piezas críticas, mantener limpio el interior del motor y colaborar con el control del calor.

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Para responder a estos desafíos, ELAION presenta su tecnología EXTRADRIVE, desarrollada para actuar de manera integral y acompañar las exigencias de los motores actuales.

EXTRADRIVE: triple acción para cuidar el motor PROTECCIÓN cuando más importa En el interior del motor, las superficies metálicas trabajan a distancias microscópicas. Si la película lubricante pierde resistencia, aumenta el contacto entre las piezas y, con él, la fricción, la temperatura y el desgaste. EXTRADRIVE orienta las moléculas del lubricante para formar un blindaje molecular sobre las superficies metálicas, minimizando el desgaste. Además, cada lubricante ELAION cuenta con una viscosidad HTHS adecuada a las necesidades del motor, para sostener una película resistente en zonas críticas incluso a alta temperatura y máxima exigencia.

Un motor LIMPIO conserva su rendimiento La combustión genera hollín y otros contaminantes que pueden formar depósitos y afectar la circulación del aceite. El poder dispersante de doble afinidad química de EXTRADRIVE captura el hollín y lo mantiene suspendido en el lubricante, evitando que se deposite sobre las piezas y facilitando su retención en el filtro. A la vez, una película estable reduce el contacto metal con metal y el desprendimiento de partículas que pueden acelerar la oxidación. Así, favorece piezas más limpias, un flujo de lubricación estable y un rendimiento sostenido.

Mayor CONTROL TÉRMICO en condiciones extremas El lubricante también cumple un rol clave en el manejo de la temperatura: reduce la fricción, ayuda a evitar puntos calientes, absorbe calor y lo transporta lejos de los componentes críticos. Gracias a la calidad de sus bases y a su estabilidad térmica, ELAION con tecnología EXTRADRIVE limita la evaporación y la oxidación prematura del aceite, contribuyendo a conservar sus propiedades durante todo el intervalo de uso.

TECNOLOGÍA respaldada por las principales exigencias internacionales Esta triple acción se complementa con el respaldo de normas internacionales como API, ACEA e ILSAC, y con pruebas específicas desarrolladas por las principales automotrices. Así, cada producto ofrece la protección adecuada según el diseño y las necesidades particulares de cada motor. ELAION con tecnología EXTRADRIVE CALIDAD QUE FLUYE EN CADA MOTOR.

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