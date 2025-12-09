Mendoza blindó por ley el proyecto de cobre San Jorge: señal para inversores extranjeros

Es el primer proyecto de explotación minera aprobado integralmente bajo la Ley 7.722. la iniciativa la impulsan la suiza Zonda Metals GmbH y la argentina Alberdi Energy. Invertirán u$s559 millones.

Cobre en Mendoza. En la pantalla figuran 27 votos a favor, pero finalmente fueron 29 en total, más dos que se sumaron por secretaría.

En una jugada política e institucional de alto voltaje económico, Mendoza decidió blindar por ley el proyecto de cobre San Jorge y envió una señal directa -y largamente esperada- a los inversores extranjeros y locales que miran la minería argentina con atención. Además, se aprobó la creación del Distrito Minero Occidental II , la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Senado provincial aprobó PSJ Cobre Mendocino con 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención , consolidando un marco legal que resguarda el proyecto ante futuros cambios normativos o vaivenes de gestión. El mensaje es claro: la provincia quiere dar previsibilidad de largo plazo y convertir a San Jorge en un nuevo motor económico en su matriz productiva.

Antes del tratamiento de la ley, el proyecto había recibido el respaldo explícito del presidente Javier Milei: "Es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años" , dijo en las redes socailes.

"Esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería. Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblematicos vinos en los mercados más exigentes del mundo" , agregó.

"Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera. Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo", completó.

Un proyecto que abre una nueva etapa en la minería mendocina

Con la aprobación legislativa, el proyecto ubicado en Estancia Yalguaraz, Uspallata, obtiene luz verde para avanzar en su factibilidad, antes de entrar en la fase de construcción orientada a producir concentrado de cobre.

Proyecto de cobre San Jorge minería Mendoza PSJ Cobre Mendocino se ubica a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza. Representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país.

Se trata de un hito institucional para Mendoza: es el primer proyecto de explotación minera aprobado integralmente bajo la Ley 7.722, un marco regulatorio conocido por su rigurosidad y por haber frenado en el pasado iniciativas mineras de gran escala.

Detrás del proyecto está Minera San Jorge S.A., integrada por la suiza Zonda Metals GmbH y la argentina Alberdi Energy.

La inversión estimada asciende a u$s559 millones, que se distribuyen en u$s461 millones para construcción y u$s81 millones para la operación inicial.

Producción, vida útil y proyecciones

PSJ Cobre Mendocino apunta a posicionarse entre los proyectos estratégicos de cobre del país. Sus números lo explican:

40.000 toneladas de cobre fino por año en la etapa base.

Posibilidad de alcanzar 70.000 toneladas en su segundo año de operación.

Una vida útil inicial de 16 años, extendible hasta 27.

Este perfil productivo es especialmente atractivo en un contexto global de fuerte demanda de cobre para infraestructura eléctrica, movilidad sustentable y tecnologías de transición energética.

Además, San Jorge es el primer proyecto minero mendocino en postularse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la ley nacional orientada a desatar inversiones de más de u$s200 millones mediante un esquema reforzado de estabilidad fiscal y cambiaria.

Proyecto de cobre San Jorge minería bandera Mendoza Con el proyecto minero crea un Fondo Socioambiental y de Compensación destinado a financiar medidas de compensación ambiental, fortalecer las instancias de monitoreo y participación comunitaria.

Una DIA histórica, con fuerte participación social y análisis técnico exhaustivo

Semanas atrás, la provincia había otorgado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), luego de uno de los procesos de evaluación más amplios y participativos de la historia reciente:

Talleres técnicos y sectoriales

Audiencia pública de 10 días , con récord de participación

Más de 9.500 aportes ciudadanos incorporados al expediente

Un informe final de casi 6.000 páginas, elaborado por la Autoridad Ambiental Minera (disponible para consulta pública)

En total, intervinieron casi 100 profesionales, 16 organismos sectoriales, la CEIAM y el restablecido Consejo Provincial del Ambiente, que no se conformaba desde hacía más de una década.

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo afirmó que la aprobación de la DIA marca un paso histórico para Mendoza y abre la puerta a producir cobre, un mineral clave para la transición energética y para dejar atrás los combustibles fósiles. Destacó que, junto con la aprobación del Distrito Minero Occidental II, la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, la provincia avanza en un proceso ordenado, con reglas claras y fuerte control ambiental, cumpliendo plenamente la Ley 7.722.

Alfredo Cornejo

Cornejo subrayó que esta decisión es fruto de trabajo técnico, diálogo y estudios, con la audiencia pública más grande de la historia provincial y la participación de universidades y organismos especializados. Criticó al kirchnerismo por no acompañar con su voto, pese a haber dicho que apoyaba la minería.

Finalmente, el mandatario llamó a los mendocinos a aprovechar esta oportunidad histórica, asegurando que la provincia puede convertirse en un productor de cobre reconocido internacionalmente, con la misma responsabilidad con la que produce sus vinos. Añadió que el progreso exige coherencia, responsabilidad y no dejarse llevar por el miedo.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró la votación y abogó por más proyectos mineros. "Mendoza dio un paso histórico para ampliar su desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando su ambiente. La Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino fue aprobada por la Legislatura, con controles ambientales estrictos y en pleno cumplimiento de la ley vigente", sotuvo.

Jimena Latorre Mendoza Energía Minería

“(La DIA) es el resultado de un proceso técnico, participativo y transparente”, sostuvo, y apuntó que la ciudadanía seguirá pudiendo acceder a toda la información durante la vida del proyecto.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, remarcó sobre la DIA que “no es un cheque en blanco”, sino una autorización con obligaciones estrictas, monitoreo en tiempo real y participación comunitaria.

Jerónimo Shantal Minería Mendoza Mariano Fuchila

Por su parte, Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, enfatizó que el agua, la biodiversidad y el patrimonio cultural estarán en el centro de las salvaguardas ambientales.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) destacó que la provincia abrió “una nueva era de desarrollo productivo sostenible”. Según la entidad, el avance legislativo marca el primer paso de una transformación profunda que permitirá diversificar la matriz productiva y consolidar una hoja de ruta hacia el desarrollo a largo plazo. “Es una apuesta que piensa en el futuro de Mendoza en los próximos 100 años”, remarcaron.

Un proyecto estratégico para la transición energética

Ubicado a 37 km de Uspallata y 97 km de la capital mendocina, PSJ Cobre Mendocino será la primera explotación de cobre de mediana escala de la provincia y uno de los proyectos estratégicos de la Argentina desde Bajo de la Alumbrera.

La iniciativa apunta directamente al mercado de insumos críticos para tecnologías limpias, posicionando a Mendoza en el mapa global de la transición energética.

Todos los documentos del expediente, informes técnicos, opiniones sectoriales y dictámenes de la CEIAM están disponibles para consulta pública en el sitio del Ministerio de Energía y Ambiente.

Cinco pilares de control ambiental

La DIA estructuró un esquema de protección basado en cinco ejes centrales:

Agua : monitoreo continuo, estaciones automáticas, impermeabilización y alerta temprana.

Biodiversidad : planes de revegetación, control de especies exóticas y protección de vegas y humedales.

Patrimonio cultural / Qhapaq Ñan : estudios actualizados y participación de comunidades Huarpe.

Aire, emisiones y clima : red meteorológica, control de material particulado e inventario de GEI.

Participación ciudadana: creación de la UGA-PSJ, monitoreo participativo y reportes públicos trimestrales.

El proyecto incorpora además el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), protocolos sísmicos e hídricos, programas de compliance para contratistas y un Fondo Socioambiental y de Compensación destinado al empleo local, proveedores regionales y capacitación técnica.