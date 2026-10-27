Mendoza busca acelerar el desarrollo de Vaca Muerta con el proyecto de YPF por u$s4.500 millones

La provincia presentó en la AOG Patagonia 2026 los avances de sus estudios geológicos, que ampliaron casi tres veces el área prospectiva de Vaca Muerta mendocina. El objetivo es convertir recursos en reservas, atraer inversiones y complementar el sostenimiento de los yacimientos convencionales.

La estrategia que Mendoza presentó en la AOG Patagonia combinó dos objetivos: recuperar actividad en los yacimientos maduros y preparar las condiciones para una expansión no convencional.

Mendoza busca ganar protagonismo en el mapa energético argentino con una estrategia que combina exploración no convencional, incentivos a la inversión y cambios regulatorios. En la AOG Patagonia 2026, el Gobierno provincial presentó los avances de Vaca Muerta mendocina , una campaña de cinco nuevos pozos y el proyecto de YPF por más de u$s4.500 millones, que contempla unas 480 perforaciones y cuya presentación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) requiere completar definiciones técnicas y administrativas.

La apuesta apunta a transformar el potencial geológico del sur provincial en nuevas inversiones, producción y empleo. Al mismo tiempo, Mendoza busca sostener la actividad en sus yacimientos convencionales maduros, mediante la incorporación de nuevas operadoras, tecnologías de recuperación mejorada y un esquema de licitación continua de áreas hidrocarburíferas.

“ Con el anuncio de Horacio Marín en Mendoza, del presidente de YPF, de un RIGI de más de u$s4.500 millones , estamos trabajando en forma conjunta para desarrollar la parte Norte de la misma formación geológica que hoy se está explotando aquí en Neuquén ” , señaló el Gobernador.

En ese sentido, explicó que se estableció un plazo de tres meses para trabajar sobre las características del proyecto y avanzar con su presentación, teniendo en cuenta los plazos previstos para acceder a los beneficios del régimen. El objetivo es generar condiciones que permitan transformar el potencial geológico de Mendoza en inversiones, actividad económica y empleo.

Cornejo también remarcó la importancia de construir acuerdos sostenidos para acompañar el crecimiento de la industria energética. “Creo que la Argentina tiene que dejar de prescindir tanto de la actividad política y de una persona u otra, sino de un acuerdo de mediano y largo plazo, como el que aspiramos a tener con Vaca Muerta, con el oil and gas, con la minería” , expresó.

Durante la apertura del stand institucional en la AOG Patagonia, el gobernador Alfredo Cornejo señaló que ambas partes establecieron un plazo de tres meses para avanzar en las definiciones necesarias para presentar el proyecto al RIGI.

Vaca Muerta mendocina: más superficie prospectiva y recursos por evaluar

“Estamos concluyendo el proceso de reconversión del convencional y comenzando la gran promesa del no convencional de Vaca Muerta mendocina”, afirmó el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, al realizar un balance de la participación provincial en la exposición organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

El funcionario destacó tanto la campaña de cinco pozos como el proyecto de YPF, que, según señaló, podría darle a Mendoza una nueva escala de desarrollo hidrocarburífero. La iniciativa contempla 480 perforaciones, aunque todavía requiere avanzar en las definiciones necesarias para su presentación al RIGI.

“Estamos concluyendo el proceso de reconversión del convencional y comenzando la gran promesa del no convencional de Vaca Muerta mendocina”, afirmó Bandini.

Uno de los principales objetivos de la Provincia es reducir la incertidumbre geológica y económica para atraer capitales. En ese sentido, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, explicó que los equipos técnicos realizaron estudios a partir de perfiles, legajos de pozos históricos y datos de producción para caracterizar la formación en territorio mendocino.

Ese trabajo permitió ampliar casi tres veces el área considerada prospectiva de Vaca Muerta en Mendoza y construir una evaluación propia de su potencial técnico y económico. Según el estudio, el escenario medio estima aproximadamente 1.220 millones de barriles equivalentes de petróleo de recursos técnicamente recuperables en el sector analizado del sur provincial.

La cifra constituye una referencia para orientar futuras decisiones de inversión, pero no equivale a reservas probadas ni garantiza por sí misma la viabilidad comercial de los recursos. Para avanzar hacia un desarrollo de mayor escala, será necesario continuar con la exploración, sumar información productiva y evaluar las condiciones económicas de cada proyecto. “Lo que hizo la Provincia con su capacidad técnica interna fue medir si Vaca Muerta en Mendoza tiene potencial. ¿Con qué? Con datos concretos, con perfiles y legajos de pozos históricos”, explicó Erio.

El funcionario sostuvo que el desafío consiste en transformar ese conocimiento en oportunidades concretas. “Los resultados son muy buenos y entendemos que esos recursos que la Provincia tiene, si se acompañan con políticas energéticas estratégicas, se pueden transformar en reservas y, en definitiva, en un nuevo vector de crecimiento para la matriz energética de la provincia”, afirmó.

Según el estudio, el escenario medio estima aproximadamente 1.220 millones de barriles equivalentes de petróleo de recursos técnicamente recuperables en el sector analizado del sur provincial.

Cinco pozos para sumar información y evaluar el desarrollo

La estrategia exploratoria incluye una nueva campaña de cinco perforaciones no convencionales en Malargüe. El programa contempla tres pozos de YPF en el área CN VII A y otros dos a cargo de la UTE Quintana Energy-TSB en Cañadón Amarillo.

Los trabajos permitirán ampliar el conocimiento sobre la formación, incorporar datos productivos y analizar las posibilidades de avanzar hacia desarrollos de mayor escala. En paralelo, la Provincia busca impulsar otros proyectos privados: Erio señaló que Quintana-TSB tiene áreas en Vaca Muerta mendocina y prevé comenzar una perforación en los próximos meses, mientras que TanGo también cuenta con iniciativas de desarrollo.

Durante la presentación técnica, el ingeniero en petróleo Diego Urréjola expuso los resultados productivos de dos pozos perforados por YPF en Malargüe: Aguada Negra x-101(h), en CN VII A, y Paso de las Bardas Norte x-101(h), en el área homónima.

La exposición incluyó comparaciones con pozos de características similares de Neuquén y evaluaciones económicas de distintos escenarios de desarrollo, que arrojaron valores actuales netos positivos. Estos análisis forman parte de la información que la Provincia busca consolidar para evaluar el potencial de la formación y generar condiciones más claras para las inversiones.

El proyecto de YPF y el desafío de llegar al RIGI

El proyecto de YPF por más de u$s4.500 millones es una de las principales apuestas de Mendoza para desarrollar sus recursos no convencionales, pero requiere completar una etapa de trabajo técnico y administrativo entre la empresa y el Gobierno provincial. La Provincia busca que el régimen nacional funcione como una herramienta para impulsar inversiones de gran escala, con impacto sobre la producción y el empleo. Sin embargo, el anuncio todavía debe atravesar las instancias de definición y presentación correspondientes.

“Estuvimos mostrando qué es lo que la provincia de Mendoza tiene para ofrecer en términos de recursos. Con políticas de incentivos bien diseñadas, se pueden transformar en oportunidades de inversión y esos recursos pueden pasar a ser reservas”, sostuvo Erio. El funcionario planteó que el objetivo es ampliar la matriz energética provincial y generar nuevas oportunidades de trabajo.

Lucas Erio y su equipo brindaron la conferencia Política energética de Mendoza: resultados exploratorios y caracterización de Vaca Muerta.

La otra cara de la estrategia: sostener los yacimientos convencionales

Mientras busca acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, Mendoza también necesita sostener la producción de sus áreas convencionales, en particular las de la Cuenca Cuyana. Para eso, el Gobierno provincial destacó las cesiones y prórrogas vinculadas con el Plan Andes, que permitieron incorporar nuevas operadoras con proyectos orientados a recuperar producción y extender la vida útil de los yacimientos.

Las empresas que ingresaron a esas áreas apuntan a aplicar tecnologías de recuperación mejorada, realizar exploración complementaria y desarrollar recursos que requieren inversiones específicas, incluidos los crudos pesados. “Presentamos la política energética estratégica que Mendoza tiene para el desarrollo de sus recursos. Hablamos del sostenimiento de la producción convencional y de las medidas que la Provincia ha implementado con las cesiones y prórrogas del Plan Andes”, señaló Erio.

El funcionario destacó que Mendoza avanzó administrativamente con la cesión de áreas convencionales y la extensión de contratos a nuevas operadoras. La intención es evitar que la transición hacia los no convencionales deje en segundo plano los yacimientos maduros, que todavía pueden aportar producción si cuentan con inversiones y tecnología adecuadas.

Otro instrumento es el modelo de licitación continua, mediante el cual la Provincia adjudicó nueve bloques hidrocarburíferos en los últimos dos años. El Gobierno anticipó una nueva convocatoria que incluirá áreas con potencial no convencional.

Una nueva Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones

La agenda presentada en la exposición también incluyó el proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial. La iniciativa busca actualizar la normativa vigente desde 2006 y adecuarla a los cambios productivos, tecnológicos y regulatorios de la industria.

María de los Ángeles Hernández, jefa de Legales de la Dirección de Hidrocarburos, explicó los lineamientos de la propuesta, que contempla incentivos para recuperar la actividad en áreas maduras, un esquema más flexible de regalías para futuras inversiones y un régimen específico para las concesiones de explotación no convencional.

El proyecto también apunta a fortalecer las obligaciones ambientales y los mecanismos de fiscalización. La intención es adaptar las herramientas provinciales a las distintas necesidades de sus cuencas: facilitar inversiones que permitan recuperar producción convencional y ofrecer previsibilidad para proyectos de largo plazo en Vaca Muerta.

La estrategia que Mendoza presentó en la AOG Patagonia combinó, así, dos objetivos: recuperar actividad en los yacimientos maduros y preparar las condiciones para una expansión no convencional.

El desafío será convertir los resultados técnicos y el potencial estimado en inversiones efectivas, nuevas perforaciones y producción comercial. En ese proceso, el proyecto de YPF, la campaña de cinco pozos y la actualización del marco regulatorio aparecen como las principales apuestas de la Provincia.