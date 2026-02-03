La fusión entre Rio Tinto y Glencore entra en definición, pero podría extenderse el plazo

Las conversaciones entre las dos gigantes mineras llegan a su fecha límite del 5 de febrero. En el mercado consideran probable una prórroga para continuar las negociaciones, aunque el desenlace sigue siendo incierto.

Las negociaciones para una eventual fusión entre Rio Tinto y Glencore entran en una etapa decisiva, con la fecha límite del 5 de febrero cada vez más cerca y sin una definición concreta. En este contexto, distintas fuentes del sector coinciden en que el escenario más probable es la solicitud de una prórroga para extender las conversaciones , aunque eso no garantiza que el acuerdo finalmente se concrete.

De acuerdo con información publicada por The Australian Financial Review (AFR), el mercado descuenta que Rio Tinto optará por pedir una extensión del plazo, en lugar de presentar una oferta firme o retirarse del proceso. Según la normativa británica sobre adquisiciones y fusiones, la minera anglo-australiana deberá definir su posición antes del vencimiento o solicitar autorización al panel regulador del Reino Unido para continuar negociando.

Fuentes citadas por AFR señalaron que el progreso de las conversaciones ha sido dispar. El proceso habría atravesado etapas de intensa actividad, seguidas por períodos de menor movimiento, lo que refleja la complejidad de una operación de esta magnitud dentro del sector minero global.

Una eventual prórroga sería interpretada como una señal de que no surgieron obstáculos insalvables en la negociación. Sin embargo, no implicaría una confirmación del acuerdo. El antecedente de otras conversaciones de gran escala en la industria, como las protagonizadas por BHP y Anglo American, muestra que extensiones similares no siempre desembocan en una fusión concreta.

Con el calendario avanzando, la atención del mercado se concentra en la decisión que adopte Rio Tinto en los próximos días y en el margen que otorgue el regulador británico para seguir adelante con las conversaciones.

Asesores financieros y costos del proceso

En paralelo al vencimiento del plazo, se conocieron nuevos movimientos en el plano financiero. Según informó Reuters, Glencore estaría a punto de nombrar a Citigroup como su principal banco de inversión para asesorarla en el proceso. Citi ya presentó declaraciones ante el Panel de Adquisiciones del Reino Unido, confirmando su rol como asesor en relación con una posible oferta por Rio Tinto.

Hasta el momento, ni Glencore ni Citigroup realizaron comentarios oficiales sobre esta información. Por su parte, Rio Tinto trabaja con J.P. Morgan, Evercore y Macquarie como asesores financieros, en una operación que, de concretarse, implicaría honorarios que superarían los u$s100 millones para las entidades involucradas.

La conformación de estos equipos refleja la escala y la complejidad de una eventual fusión que sería una de las más relevantes en la historia reciente del sector minero.

El cobre, un activo estratégico en la negociación

Uno de los principales atractivos estratégicos de Glencore para Rio Tinto es su cartera de proyectos vinculados al cobre. AFR destaca que estos activos ganan relevancia en un contexto de creciente demanda de metales críticos, impulsada por los procesos de electrificación y el desarrollo de energías renovables.

Otras grandes compañías del sector, como BHP, también vienen incrementando su exposición al cobre, con inversiones que alcanzan los u$s840 millones en distintos proyectos. Según proyecciones de Wood Mackenzie, la demanda global del metal podría crecer un 24% hacia 2035, hasta acercarse a las 43 millones de toneladas anuales.

Con la fecha límite del 5 de febrero cada vez más próxima, el mercado sigue de cerca si Rio Tinto y Glencore logran avanzar hacia un acuerdo, solicitan una extensión del plazo o dejan caer una de las negociaciones más ambiciosas de la industria minera global.