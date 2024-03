Mujeres energéticas, la inspiración para recortar la brecha de género en el sector

Y como sostuvo el IAPG además será importante sostener y potenciar los esfuerzos realizados, con el compromiso de actuar y sentar las bases para mejorar los balances de género y trabajar en los obstáculos que dificultan el ingreso, la participación y el ascenso de mujeres en la industria.

En este marco, Energy Report recolectó historias de vida y testimonios de un grupo de mujeres energéticas de distintas empresas, que son inspiradoras para el resto de la industria de la energía, pero sobre todo para los hombres que allí también se desempeñan.

“Internalizar la agenda de género no sólo tiene impacto en términos de equidad social, sino también desde el punto de vista del negocio por el aporte a los procesos de innovación y creatividad y desarrollo del potencial” energético del país, advirtió el informe del IAPG.

Luciana Rodríguez, una ingeniera que logró sus objetivos y hoy es inspiración

Luciana Rodríguez YPF 2.jpg

Luciana Rodríguez es ingeniera química, jefa del Complejo de Aprovechamiento de Olefinas de YPF en La Plata y la primera mujer como máxima responsable de la planta. Hoy tiene a su cargo a un equipo de casi 60 personas, entre ingenieros, técnicos, laboratoristas y operarios.

Sus primeros pasos tras una pasantía se los ofrecieron en el área de Comercial de la petrolera, pero ella dijo que no, y se propueso ingresar a trabajar en operaciones. "Así me sumé al progrma de jóvenes profesionales refino y entré como procesista", contó. Sin embargo, no bajó los brazos y "siguió empujando" para para estar en producción. Y lo logró, al pasar a ser analista de operaciones, para luego ser la jefe del área.

Su guía fue su padre, Marcelo Rodríguez, trabajó y se jubiló en YPF, en los laboratorios de lo que fue Petroquímica General Mosconi, luego adquirida por la empresa estatal.

Luciana Rodríguez YPF 1.jpg

"Antes no había muchas en producción, y menos en el turno noche dentro del complejo, hoy ya hay un montón de mujeres en la jefutaras de turno. Yo pude ver y vivir todo ese cambio. Ahora estoy donde quiero estar, y lo hago pensando en insporar a más mujeres a ser paerte de la industria. Seamos más impulsando la equidad", esntusiasmó .

Soledad Riera, abogada especialista en temas energéticos, comprometida con con la igualdad de oportunidades

En este Día Internacional de la Mujer, quiero compartir mi experiencia como abogada en la industria energética y rendir homenaje a las mujeres inspiradoras con las que he tenido el privilegio de trabajar.

WhatsApp Image 2024-03-07 at 16.40.06.jpeg

Mi nombre es Soledad Riera y soy socia del Estudio Marval O'Farrell Mairal. Comencé mi carrera en la industria energética hace 20 años, como integrante del departamento legal interno de TGS. Luego asumí la posición de gerente de asuntos legales. Allí trabajé codo a codo con todas las áreas de la empresa en la estrategia, formación, negociación e instrumentación de los negocios. Hace casi dos años asumí el desafío de unirme al equipo de Energía de Marval, para acompañar a las empresas del sector desde este nuevo rol de abogada externa.

A lo largo de mi trayectoria, he participado en numerosos proyectos en las áreas de upstream, midstream y downstream. Aunque históricamente el sector ha estado conformado predominantemente por hombres, he tenido la fortuna de conocer a muchas mujeres inspiradoras en la industria, incluyendo ingenieras, contadoras y abogadas, a quienes admiro profundamente.

Hoy en día, el sector energético ha sumado a muchas mujeres en roles de liderazgo. Estas mujeres se destacan no solo por sus conocimientos técnicos, sino también por sus habilidades blandas, demostrando todas sus capacidades para ocupar estos puestos.

Este 8 de marzo, quiero reconocer especialmente el esfuerzo y la pasión de estas mujeres (y de todas las mujeres) que han trabajado para alcanzar estos objetivos. Es un día para reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y seguir avanzando hacia un futuro cada vez más inclusivo y equitativo.

Macarena Moyano, egresada de estudios superiores, pilar fundamental para crear valor

Macarena Moyano Total Austral.jpg

Macarena Moyano, oriunda de Aguada San Roque, una localidad ubicada en el corazón de Vaca Muerta, fue la primera egresada de estudios superiores de los programas de capacitación que impulsa Total Austral en el país. Macarena integró la primera camada de jóvenes que, al terminar el secundario, tuvieron la oportunidad de recibir el acompañamiento para un estudio superior, en ese momento de manera directa desde Buenos Aires. Así, se recibió de Técnica superior en Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental y hoy trabaja para la empresa.

“La iniciativa surgió del diálogo con el presidente de la Comisión de Fomento de Aguada San Roque, que nos presentó los casos de chicos de la localidad que querían seguir estudiando. Así fue como armamos el programa, hicimos convenio con la Comisión, con los chicos y con los institutos en Neuquén donde estudiaban, para costear las cuotas y matrículas”, detallaron desde la firma energética a este medio.

Para crear “prosperidad” en las comunidades de Neuquén y Tierra del Fuego, donde la compañía posee operaciones, Total Austral ahora lleva adelante un programa educativo basado en tres objetivos: lograr que más jóvenes terminen sus estudios secundarios; favorecer el acceso de jóvenes a estudios superiores, y apuntar a que cada vez más mujeres puedan tener la oportunidad de mejorar su educación.

Hasta este momento ayudaron a 198 jóvenes a completar sus estudios en educación secundaria y a 50 en estudios universitarios o terciarios. De ese total, 62,5% son mujeres. Además de entregar becas, el programa ofrece un acompañamiento a los jóvenes a través de tutores de la Fundación Cimientos.

“Nos enorgullece saber que tenemos por delante muchas más historias como la de Macarena. Estamos convencidos de que la educación es un pilar fundamental para crear valor en las comunidades donde desarrollamos nuestras actividades”, Claudia Borbolla, gerenta de Asuntos Públicos de Total Austral.

Embed

Natalia Salazar, la experta en seguridad e higiene que salió de la zona de confort

Natalia Salazar Shell Argentina.jpg

En Argentina y el mundo, Shell tiene el compromiso hace años de promover la inclusión y la diversidad de todas las personas. Globalmente, la compañía cuenta desde 1997 con metas de diversidad y ha trabajado desde entonces para promover la equidad de género en la organización.

Estas iniciativas ocupan un rol central en el marco de la estrategia corporativa para los próximos años, Impulsando el Progreso (Powering Progress), bajo la búsqueda de Impulsar el progreso de las personas, y están en línea con los tres valores históricos de la compañía: respeto por las personas, integridad y honestidad.

A nivel local, las políticas de talentos de la compañía prevén la atracción y el desarrollo de las mujeres en la organización, y de inclusión y diversidad en los espacios de trabajo. Pero estas iniciativas no se limitan únicamente al interior de la compañía. Como parte de la estrategia de inversión social, Shell Argentina promueve la educación y la capacitación de mujeres de distintas edades para impulsar su inclusión en el mercado laboral local, en la industria energética u ocupando roles clave en asociaciones civiles.

Casi la mitad de los y las estudiantes de las carreras terciarias que la compañía ofrece en la localidad neuquina de San Patricio del Chañar, junto a la Municipalidad y el Instituto Séneca, son mujeres. Es más, la mayoría son jóvenes. Y Natalia Salazar es una de ellas. Se egresó hace algunos años de los primeros cursos de Shell Argentina en San Patricio del Chañar y este año, finalizó la tecnicatura superior en Seguridad & Higiene Laboral, que la compañía promueve en la localidad vecina a sus operaciones.

En ese marco, hizo sus prácticas profesionalizantes en una obra en el bloque de Sierras Blancas, que opera Shell Argentina en Vaca Muerta. Desde ese lugar, podría conocer más sobre los estándares y las medidas de seguridad de la compañía y vivir en primera persona el trabajo al interior de la industria.

“Desde el día cero que empecé a venir, siempre me hicieron parte de la empresa. Me gusta mucho esto. Me gusta caminar, andar, estar en contacto con la gente en el lugar de trabajo, además de lo que tiene que ver con la tarea en sí. Me llevo fundamentalmente el logro y la felicidad que yo logré acá adentro”, expresó.

Natalia Salazar Shell Argentina 2.jpg

La estrategia de inversión social de Shell propone acompañar el desarrollo continuo de las personas en las comunidades vecinas, enfocándose principalmente en la educación como pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo continuo. En esa línea, Salazar señaló que la experiencia fue un desafío y un logro personal.

“Fue un salto muy grande porque me sacó de la zona de confort. Me animé y es lo que me llevo como logro personal y lo que me hace decir sí pude, sí puedo y sí voy a poder”, afirmó.

Cuando terminó su pasantía, Natalia fue contratada por la contratista a cargo de la obra por su buen desempeño en las tareas. “Estoy muy feliz. No me imaginaba estar acá, pero estoy muy feliz. Lo disfruté y ahora sé que es lo que me gusta a hacer. Lo quiero y lo sigo eligiendo”, sentenció.

Gabriela Aguilar, VP Latam Excelerate Energy y presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del IAPG

En el Día de la Mujer, valoro especialmente este espacio porque considero que quienes ocupamos posiciones de liderazgo debemos involucrarnos en estos debates y trabajar en nuestras organizaciones para lograr cambios verdaderos y sostenibles. La diversidad no es solo un valor ya que permite abordar los desafíos desde distintas perspectivas y encontrar soluciones innovadoras.

Gabriela Aguilar -Exce_opt.jpeg

Beneficia a las empresas mejorando sus KPIs, por sobre todo, enriquece nuestras sociedades. Aunque en los últimos años hemos avanzado en materia de inclusión y la diversidad, todavía queda un largo camino por recorrer para asegurar los beneficios de una fuerza laboral más equilibrada.

Como presidente de la Comisión de Género y Diversidad del IAPG podemos ver además como en nuestro país, en el sector energético, la participación de mujeres es baja, con un promedio del 18%. Es crucial trabajar para que más mujeres se incorporen a las distintas ramas de la industria energética. Debemos acercar la industria energética y su potencial a las universidades y espacios educativos para motivarlas desde jóvenes a participar en carreras técnicas, solo así se lograrán cambios estructurales en nuestra matriz económica.

Equidad, inclusión y educación deben ir de la mano. Es momento de actuar. De eliminar barreras, de desafiar estereotipos y de abrir caminos hacia un futuro en el sector energético más equitativo y diverso.

Marina Perricone, responsable de las turbinas eólicas

Marina Perricone es Head of Product Integrity de Vestas para Latinoamérica. Bajo este cargo, es la responsable técnica en la región sobre los puntos referentes a seguridad, calidad, confiabilidad y rendimiento de las turbinas eólicas para clientes en América Latina y los equipos globales de Vestas.

Marina Perricone Vestas.jpg

Marina comenzó su carrera en el sector energético hace siete años. Es ingeniera química por la Facultad de Ingeniería Industrial (FEI) de Brasil y realizó un master en Supply Chain en Massachusetts Institute of Technology. En 2021 ingresó a Vestas como Technical Bid Engineer basada en la oficina de San Pablo, Brasil. Pero en 2022, fue transferida a Buenos Aires. En 2023 fue promovida a Head of Product Integrity y desde la oficina local desempeña su rol para toda la región.

Hoy Marina es parte del Comité de Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia (DEIB) de Vestas en Latinoamérica y es una de las responsables en desarrollar acciones e iniciativas para el comité en la oficina de Buenos Aires para cuatro pilares clave: Mujeres, LGBTQIAPN+, Etnias y Personas con Discapacidad.

Desde la compañía, aseguran que la experiencia técnica de Perricone, combinada con su visión innovadora y su compromiso con la sostenibilidad y la diversidad, la convirtieron en un activo invaluable para Vestas y para la industria eólica.

Claudia Chávez, líder de equipo en plantas de procesamiento de gas en Fortín de Piedra

Claudia Chávez Fortín de Piedra Tecpetrol.jpg

Claudia Chávez es ingeniera química, tiene tres hijos, está casada y ocupa el cargo de Plant Manager de Tecpetrol en Fortín de Piedra, yacimiento líder del shale gas de Vaca Muerta. “Mi tarea consiste en liderar el equipo de trabajo de dos plantas de procesamiento de gas en el área no convencional de Fortín de Piedra, con el objetivo de alcanzar los programas de producción y procesamiento de gas y petróleo de acuerdo con los requerimientos de calidad de los clientes y de las normativas vigentes”, comentó para este especial de Energy Report.

El rol de Chávez es clave para garantizar la excelencia operativa a través de la mejora continua de nuestros procesos. “Esto se basa en desarrollar y ejecutar actividades de capacitación que comprenden manuales operativos, prácticas y procedimientos, además de evaluar la performance de las instalaciones para identificar oportunidades de mejora y proporcionar datos relevantes para la toma de decisiones”, detalló.

Según explicó, Chávez promueve el trabajo bajo la cultura de Seguridad, Ambiente y Salud y aboga por la implementación de los principios corporativos y las buenas prácticas. “Coordino y ejecuto, conjuntamente con los distintos sectores involucrados, las intervenciones a las instalaciones previstas en los Planes de Mantenimiento, Paros Programados e Intervenciones Mayores que contribuyen a una operación segura, confiable y eficiente”, remarcó.

Pero también destacó el respaldo familiar y laboral. “Disfruto mucho lo que hago. Trabajar en el campo, en operaciones, es desafiante. Creo que lo principal es buscar un equilibrio. En mi caso, pude equilibrar mi vida profesional con la familiar. Tanto mi esposo como mis tres hijos varones me apoyan, acompañan y celebran conmigo los logros alcanzados”, sostuvo.

Y en lo laboral, dijo que comparte el día a día con un equipo humano que, además de ser excelentes profesionales, tienen una calidez humana que hace que todo sea más fácil. “Desde que me recibí de Ingeniera Química hace 16 años, siempre trabajé en la industria Oil & Gas y mi experiencia es 100 por ciento positiva. En la actualidad, es normal ver a una mujer en el campo en diversos roles, pero sé que no siempre fue así. Hoy trabajo en Tecpetrol, una empresa que impulsa la diversidad y eso muy valioso, sobre todo en una industria que históricamente ha sido masculina. Actualmente el 50% de los jóvenes profesionales son mujeres y eso demuestra que todo depende de las capacidades y el esfuerzo, más allá del género”.

Lucía Mejuto y el rol de la mujer en la transición energética

Lucia Mejuto 3.jpg

Lucía Mejuto, Business Development Manager de la empresa de soluciones energéticas Aggreko, destacó el impacto de las mujeres en la industria y su papel clave en la transición energética. “Nosotros estamos comprometidos con la transición energética, confiamos en la minería como una actividad clave en el camino hacia la descarbonización. El trabajo realizado en Cerro Moro es un ejemplo de esto. Sin dudas, las mujeres debemos ser parte integrante de esa búsqueda”, contó la experta a Energy Report.

Mejuto es ingeniera química (ITBA) y se especializó petróleo (UBA). Hoy trabaja en el proyecto minero Cerro Moro, en Santa Cruz. “En este emprendimiento contamos con una planta de 10 MW, que fue instalada en 2017. Lo que hicimos fue adicionar una batería, dispositivo que funciona como desplazador de la reserva rotante: estabilizar el sistema y a la vez absorber los picos de consumo de energía, permitiendo trabajar con menor cantidad de motores a una potencia óptima, y así disminuir el consumo de combustible. De este modo, se generan importantes beneficios, no solo desde el lado económico con el ahorro de dinero, sino que también se apoya a la descarbonización con el uso mucho más eficiente de los motores”.

Pero además la experta está alineada con el mensaje de Women in Mining Argentina, la ONG comprometida con la equidad de género en la industria. “Creemos firmemente que las mujeres deben desempeñar un papel integral en la transición energética. En Aggreko, apoyamos este principio y continuaremos trabajando para acortar las distancias en la industria y abrir más oportunidades para las mujeres”, completó.