Mujeres nucleares se unen para promover una energía con perspectiva de género

El sábado pasado se llevó a cabo el Festival Online “Mujeres en lo nuclear: Conquistando espacios en América Latina y El Caribe”. La actividad, organizada por Women in Nuclear ARCAL (WiN ARCAL), con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se encuadra en la acción global “Stand up for Nuclear”, en la que se encuentran participando más de 40 ciudades del mundo. Mujeres de 12 países de América Latina y El Caribe lideran dicha acción para la promoción de la energía nuclear y la equidad de género en la región, en el marco de la cual tendrán lugar más eventos durante este mes.