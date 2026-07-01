El Gobierno actualizó las tarifas de luz y gas y aplicó una nueva suba de los impuestos a los combustibles

Las medidas fueron oficializadas en el Boletín Oficial y comenzaron a regir este 1 de julio. Además de los nuevos cuadros tarifarios para electricidad y gas, el Ejecutivo mantuvo las bonificaciones para los usuarios alcanzados por el régimen de subsidios energéticos.

El Gobierno oficializó una nueva actualización de las tarifas de electricidad y gas , al tiempo que dispuso un nuevo incremento de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono , una medida que impactará en los precios de las naftas y el gasoil durante julio .

Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante distintas resoluciones y decretos firmados por el presidente Javier Milei , el ministro de Economía , Luis Caputo , y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger . También llevan la firma del secretario de Energía , Daniel González , según corresponda en cada norma.

En materia de combustibles, el Decreto 562/2026 dispuso una nueva actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. Para las naftas, el incremento será de $21,192 por litro en el primer tributo y de $1,298 por litro en el segundo.

En el caso del gasoil, la actualización será de $18,959 por litro para el gravamen general, de $10,266 para la alícuota diferencial aplicable en determinadas regiones del país y de $2,161 por litro por el impuesto al dióxido de carbono.

La actualización responde al mecanismo previsto por la normativa vigente, que establece ajustes trimestrales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC .

Se actualizaron los precios de combustibles. Depositphotos

Suben el gas y la luz

En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur, que comenzaron a aplicarse desde este miércoles para usuarios residenciales, comerciales y el resto de las categorías.

El organismo explicó que el ajuste surge de la combinación entre la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el IPC, lo que derivó en una actualización del componente de distribución del 2,39% para ambas distribuidoras. Con ese esquema, el Costo Propio de Distribución aumentó 2,95% en Edenor y 2,76% en Edesur.

Para los usuarios residenciales sin subsidio de menor consumo, Edesur fijó un cargo variable de $153,935 por kWh, mientras que Edenor estableció un valor de $154,881 por kWh, de acuerdo con los cuadros tarifarios publicados.

Las resoluciones también mantuvieron el esquema de asistencia para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Durante julio continuará vigente el subsidio sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales, mientras que el excedente será abonado al valor pleno correspondiente a cada categoría.

Se actualizaron los valores de luz y gas. Depositphotos

En el servicio de gas natural, el ENReGE también aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y Naturgy BAN. Para los usuarios sin subsidio de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual quedó en $22.606,14 para las categorías R1 a R3 y en $85.449,38 para la categoría R4. En el caso de Naturgy BAN, el cargo fijo será de $19.694,91 para R1 a R3 y de $74.776,64 para R4 en la subzona Buenos Aires Norte.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% para los usuarios de gas alcanzados por el régimen de subsidios focalizados. Para el servicio eléctrico, continuará una bonificación del 16,59% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales, con el objetivo de amortiguar el impacto de las nuevas tarifas sobre los hogares beneficiarios.