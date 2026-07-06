El banco proyectó una baja del crudo hacia fin de año por la normalización del flujo en Ormuz. La previsión genera preocupación en el país, donde el precio internacional es clave para la rentabilidad de Vaca Muerta.

La estimación de Citi ubica al Brent entre u$s60 y u$s65 por barril hacia finales de año. La recomendación del banco es vender ante eventuales repuntes durante el verano del hemisferio norte.

Citigroup proyectó que el petróleo Brent podría extender sus caídas hasta los u$s60 por barril hacia finales de año, a medida que disminuyen las interrupciones en el estrecho de Ormuz y se normalizan los flujos marítimos de crudo.

La previsión no solo impacta en el mercado global, sino que enciende alertas en la Argentina , donde el precio internacional del petróleo es una referencia clave para el desarrollo de Vaca Muerta y las inversiones en el sector energético.

El banco se sumó así a otras perspectivas bajistas para el mercado petrolero global, en un contexto en el que la reanudación del tránsito por una de las rutas energéticas más relevantes del mundo comenzó a impulsar la oferta de corto plazo.

“Los fundamentos se están reafirmando rápidamente”, señalaron los analistas de Citigroup, entre ellos Francesco Martoccia. En ese diagnóstico, el banco sostuvo que los flujos marítimos se están normalizando, que los compradores chinos siguen ausentes, que los mercados físicos de crudo se debilitaron y que las existencias disminuyeron menos de lo previsto.

La estimación de Citi ubica al Brent entre u$s60 y u$s65 por barril hacia finales de año. La recomendación del banco es vender ante eventuales repuntes durante el verano del hemisferio norte.

“Seguimos recomendando vender en cualquier repunte veraniego y pronosticamos que el Brent alcanzará entre u$s60 y u$s65 por barril a finales de año”, indicaron los analistas.

La proyección bajista de Citi genera preocupación en la Argentina, donde el precio del Brent funciona como referencia para la producción no convencional en Vaca Muerta. Depositphotos

El informe plantea que el mercado energético mundial está volviendo rápidamente a la normalidad después del impacto que generó la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz. La recuperación de los flujos permitió que llegaran más barriles a las refinerías, luego de que las plantas procesadoras buscaran alternativas durante el período de mayores restricciones.

Ese proceso derivó en una rápida caída de los precios. Según Bloomberg, el Brent cayó 30% en el segundo trimestre y revirtió todas las ganancias acumuladas durante el conflicto.

Impacto en la Argentina: el precio que mira Vaca Muerta

La proyección bajista de Citi genera preocupación en la Argentina, donde el precio del Brent funciona como referencia para la producción no convencional en Vaca Muerta.

Un escenario de precios en torno a los u$s60 por barril podría afectar la rentabilidad de los proyectos, especialmente en un contexto en el que las empresas buscan sostener inversiones y aumentar la producción para impulsar exportaciones.

El nivel de precios es clave para definir la dinámica del sector: valores más bajos pueden ralentizar decisiones de inversión, mientras que precios más altos favorecen la expansión de la actividad y el ingreso de divisas.

En ese marco, la previsión de Citi se suma a otras señales del mercado que apuntan a una mayor oferta global y una demanda que no logra absorber completamente ese incremento, lo que presiona a la baja las cotizaciones.

Un escenario de precios en torno a los u$s60 por barril podría afectar la rentabilidad de los proyectos, especialmente en un contexto en el que las empresas buscan sostener inversiones y aumentar la producción para impulsar exportaciones. Depositphotos

Ormuz y la normalización de los flujos marítimos

El estrecho de Ormuz conecta a los productores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales y volvió a quedar en el centro del mercado petrolero tras el bloqueo registrado durante la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada a fines de febrero.

El conflicto provocó un fuerte desorden en los mercados energéticos. Sin embargo, la firma de un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para suspender las hostilidades abrió la expectativa de una normalización gradual del tránsito marítimo.

Citi señaló que el período inicial podría mantenerse inestable mientras se reorganizan las rutas de navegación, se ajustan los mercados de seguros y se resuelven los problemas logísticos pendientes.

“El restablecimiento de patrones de navegación organizados y el aumento del volumen de tráfico sugieren que los operadores comerciales perciben cada vez más el entorno de riesgo como manejable, en lugar de prohibitivo”, sostuvieron los analistas.

El estrecho de Ormuz conecta a los productores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales y volvió a quedar en el centro del mercado petrolero tras el bloqueo registrado durante la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada a fines de febrero.

Goldman Sachs y Morgan Stanley también advierten sobre sobreoferta

La visión de Citi se suma a las proyecciones de otros bancos de inversión. Goldman Sachs sostuvo que el mercado petrolero mundial está cerca de enfrentar un repunte de sobreoferta a medida que disminuyan los efectos de la guerra con Irán y se recupere el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

Morgan Stanley también recortó sus previsiones de precios del petróleo en dos oportunidades durante las últimas semanas y advirtió sobre los riesgos de un exceso de oferta.

El punto común entre esas estimaciones es que la reducción del riesgo geopolítico en Ormuz cambia el balance de corto plazo del mercado. Con más barriles disponibles y una demanda que no aparece como suficiente para absorber el aumento de oferta, los bancos prevén una presión bajista sobre los precios.

El mercado espera un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Citi consideró que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán podría sostenerse y transformarse en un acuerdo durante los próximos meses.

“Esperamos que el MOU se mantenga y se convierta en un acuerdo durante los próximos meses, ya que los incentivos para reducir las tensiones superan la alternativa para EE.UU., Irán y gran parte de la región de Medio Oriente”, indicó el banco.

La evolución de ese proceso será uno de los factores que seguirá el mercado petrolero en los próximos meses. Por ahora, el informe de Citi marca que el riesgo en Ormuz comenzó a disiparse y que los fundamentos del mercado vuelven a ocupar el centro de la formación de precios.

En ese escenario, el Brent podría sostener la tendencia bajista si se consolidan la normalización del tránsito marítimo, el aumento de oferta disponible y la debilidad de los mercados físicos de crudo, un panorama que mantiene en alerta a la Argentina por su impacto directo en el desarrollo energético.