PAE se suma al Instituto Vaca Muerta: preparan acto de inauguración en Neuquén

Pan American Energy (PAE) se incorporó como socia del Instituto Vaca Muerta (IVM), la nueva institución educativa formar entre 2.000 y 3.000 perfiles técnicos por año destinados a la industria del shale.

En el marco del “ Argentina Week ” realizado en Nueva York , Pan American Energy (PAE) formalizó su incorporación como socia del Instituto Vaca Muerta (IVM) , la institución educativa impulsada por la industria energética para formar técnicos especializados para el desarrollo del shale en Argentina.

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La firma del acuerdo contó con la presencia del Group CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el presidente del IVM, Lisandro Deleonardis . La inauguración oficial del instituto está prevista para el 16 de marzo en el Polo Tecnológico de Neuquén .

El proyecto busca atender una de las principales necesidades del sector: la formación de recursos humanos calificados para acompañar la expansión de la actividad no convencional en Vaca Muerta.

“El Instituto Vaca Muerta es una pieza estratégica para los futuros proyectos de la industria energética de nuestro país, que permitirán exportar 30 mil millones de dólares para 2031. Necesitamos formar a los nuevos profesionales que se van a demandar, porque solo así vamos a garantizar una actividad eficiente, segura y con estándares internacionales” , afirmó Horacio Marín .

Por su parte, Marcos Bulgheroni destacó el carácter estructural del proyecto para el desarrollo del shale argentino. “El desarrollo del no convencional es el proyecto industrial más relevante de las últimas décadas en el país y requiere el compromiso de largo plazo de todos los sectores. El Instituto Vaca Muerta es una respuesta de toda la industria a la creciente demanda de talento especializado que requerirá nuestro sector durante los próximos años” , sostuvo.

Formación técnica con prácticas reales

En su primera apertura de inscripciones, el instituto registró más de 13.000 inscriptos, una cifra que reflejó la expectativa generada por la iniciativa.

El IVM ofrecerá una formación técnica basada en la práctica operativa, con foco en seguridad y excelencia técnica. Entre sus principales recursos se destacan:

Un pozo escuela para realizar maniobras críticas y prácticas en condiciones controladas.

Simuladores educativos y operativos , laboratorios técnicos y equipamiento de última generación.

Participación directa de especialistas de la industria en el diseño y dictado de los contenidos. Pampa Gustavo Mariani YPF Horacio Marín Gustavo Mariani (Pampa) y Horacio Marín (YPF).

La sede principal funciona en el Polo Tecnológico de Neuquén, donde los estudiantes tendrán acceso a simuladores de perforación, fractura y wireline, tableros de control de procesos con PLC, laboratorios de automatización, química aplicada y mantenimiento electromecánico.

Además, el instituto contará con una segunda sede en el Río Neuquén, donde se ubica el pozo escuela destinado a las prácticas en campo para la formación de operadores del upstream.

Más empresas se suman al proyecto

En paralelo, Pampa Energía también confirmó su incorporación al Instituto Vaca Muerta. Durante la firma estuvieron presentes el CEO de Pampa, Gustavo Mariani, junto a Marín y Deleonardis.

“La incorporación de Pampa Energía al Instituto Vaca Muerta confirma que estamos construyendo, entre todas las empresas de la industria, el proyecto educativo más importante para el futuro energético del país”, afirmó Marín.

Por su parte, Mariani remarcó la importancia de fortalecer la formación técnica. “Para consolidar el crecimiento de Vaca Muerta es imprescindible fortalecer las instancias de formación técnica y profesional. Sumarnos al Instituto es una manera concreta de aportar al desarrollo del talento técnico que el sector necesita para seguir creciendo”, señaló.

Días atrás también se había sumado Shell, cuyo presidente para Argentina, Chile y Uruguay, Germán Burmeister, destacó el valor de la iniciativa. “La educación y la formación de talentos son pilares fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta que impulsamos desde Shell. Nos enorgullece formar parte de este Instituto que nació y crecerá a partir de la colaboración estratégica entre todos los que formamos parte de la industria”, afirmó.

Germán Burmeister Shell Horacio Marín YPF Germán Burmeister (Shell) y Horacio Marín (YPF). YPF

Un proyecto educativo de toda la industria

Actualmente ya forman parte del Instituto Vaca Muerta las operadoras YPF, TotalEnergies, Vista Energy, Chevron, Pluspetrol, CGC, Shell Argentina y Pampa Energía, además de numerosas empresas de servicios petroleros como Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, Calfrac Well Services, NOV, Huinoil PECOM y Milicic, entre otras.

Los egresados recibirán certificados que acreditarán competencias técnicas y horas prácticas, reconocidos por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, un paso clave para profesionalizar la formación del capital humano que demandará la expansión del shale argentino.

Con este esquema, el Instituto apunta a formar entre 2.000 y 3.000 técnicos por año, un volumen considerado clave para sostener el crecimiento operativo de Vaca Muerta y acompañar el objetivo del sector energético de multiplicar las exportaciones en la próxima década.