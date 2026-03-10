Argentina Week en Nueva York: fuerte interés de 50 empresas de EEUU en la energía nuclear

El Gobierno presentó en Nueva York el potencial de la industria nuclear nacional ante inversores internacionales. El evento reunió a más de medio centenar de firmas interesadas en explorar oportunidades de cooperación, tecnología y financiamiento.

Argentina Week. El momento global es favorable para reposicionar a la energía nuclear argentina como parte de la transición energética y la descarbonización.

La energía nuclear argentina volvió a posicionarse en el radar internacional. En el marco de Argentina Week 2026 , el Gobierno nacional presentó en Nueva York el potencial de la industria nuclear local ante representantes de más de 50 empresas estadounidenses , que participaron de un encuentro orientado a explorar oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y negocios en uno de los sectores estratégicos de la transición energética.

El evento, titulado “Argentina’s Nuclear Sector: A New Stage of Development and Global Projection” , se realizó en el Consulado General de la República Argentina en Nueva York y fue organizado por la Secretaría de Asuntos Nucleares con el acompañamiento de la Cancillería argentina.

Durante la jornada, autoridades y referentes del sector nuclear presentaron las capacidades tecnológicas del país, la cadena de valor industrial y las perspectivas de desarrollo de la energía nuclear en el contexto de la creciente demanda global de energía limpia y confiable.

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli , y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun , quienes destacaron el interés internacional por el desarrollo nuclear argentino y la oportunidad que representa el actual contexto energético global.

“ El renacimiento nuclear global no es un pronóstico: está sucediendo”, afirmó Ramos Napoli ante empresarios e inversores. “Sesenta y cinco reactores están en construcción en todo el mundo y la demanda de uranio, servicios de combustible y radioisótopos está creciendo. Argentina tiene los recursos, la tecnología y ahora tanto el marco institucional como la estabilidad macroeconómica para participar en ese crecimiento, no como espectador, sino como socio”.

El encuentro formó parte de una agenda más amplia de promoción económica impulsada por el Gobierno argentino en Estados Unidos, con la participación del presidente Javier Milei, funcionarios nacionales y empresarios de distintos sectores productivos.

El potencial del ecosistema nuclear argentino

Durante la jornada se presentaron las capacidades de toda la cadena de valor nuclear del país, desde la minería de uranio y el ciclo del combustible hasta el desarrollo tecnológico, la ingeniería y la generación de energía.

El panel incluyó la participación de representantes de Nucleoeléctrica Argentina, Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP, Dioxitek, CONUAR, IMPSA y URAmerica, entre otras empresas y organismos que integran la matriz nuclear argentina.

En ese contexto, el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos, expuso el rol de la compañía en la operación de las centrales nucleares del país y el potencial de la industria local para ofrecer servicios especializados a nivel internacional.

“Nucleoeléctrica está en condiciones de ofrecer soluciones específicas para problemas complejos y altamente especializados, porque contamos con un capital humano y un potencial tecnológico que pocos países en el mundo poseen”, afirmó Campos.

“A partir de esa experiencia acumulada a lo largo de décadas de trayectoria, hoy podemos afirmar que nuestra empresa está en condiciones de proveer materiales y servicios a lo largo de toda la cadena del programa nuclear”, agregó.

La industria nuclear argentina cuenta con más de siete décadas de desarrollo tecnológico y una estructura industrial que abarca desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación de componentes críticos para reactores y combustibles nucleares.

Un sector que busca posicionarse en la transición energética

Las repercusiones del encuentro reflejaron un diagnóstico compartido entre las empresas del sector: el momento global es favorable para reposicionar a la energía nuclear como parte de la transición energética y la descarbonización.

Desde Dioxitek, su presidente Bruno Oberlis destacó que el país avanza hacia una integración más completa de su cadena nuclear. “Nos estamos transformando en un hub nuclear integrado. La finalización de la nueva planta de uranio en Formosa es un paso clave en nuestra visión de largo plazo para desarrollar todo el potencial de la empresa y posicionarla como un socio estratégico en la gestión de instalaciones nucleares complejas”, señaló.

Por su parte, el titular de IMPSA, Jorge Salcedo, subrayó el interés de la compañía en ampliar su presencia internacional, especialmente en Estados Unidos. “Podemos asistir a otros desarrolladores en el mundo. Estamos tratando de enfocarnos en Estados Unidos, porque somos una empresa de propiedad estadounidense, pero también estamos buscando oportunidades en otros lugares”, explicó.

En la misma línea, el presidente de CONUAR, Rodolfo Kramer, consideró que el contexto internacional abre una ventana de oportunidad para la industria local. “Estamos en un momento muy propicio. Lo que podemos ofrecer, tanto CONUAR como todo el ecosistema nuclear en Argentina, es nuestra posición para ser su socio industrial, no solo en el diseño, sino además en soluciones para toda la cadena de valor”.

El potencial de los recursos uraníferos también formó parte de la agenda. En ese sentido, el presidente de URAmerica, Omar Adra, sostuvo que el país puede convertirse en un socio estratégico para el desarrollo nuclear en Occidente. “Argentina tiene la oportunidad de ser un socio ideal para cualquier país occidental. Más allá de proyectos individuales, hoy la oportunidad la representa nuestro país”.

El encuentro concluyó con una ronda de intercambio entre autoridades, empresarios e inversores internacionales, con el objetivo de profundizar vínculos y generar nuevos proyectos de cooperación tecnológica y financiamiento.

La convocatoria de más de 50 empresas estadounidenses interesadas en el sector nuclear argentino dejó en claro que la industria local vuelve a ganar visibilidad en el escenario global. En un contexto de creciente demanda de energía limpia y estable, el país busca posicionarse no solo como proveedor de recursos, sino también como socio tecnológico e industrial en el nuevo mapa de la energía nuclear mundial.