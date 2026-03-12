Lollapalooza Argentina 2026: cómo cargar plata a las pulseras

Dentro del predio, todas las compras de comida, bebida y merch se realizan con LollaCashless, un chip integrado a la pulsera que funciona como único medio de pago.

El festival se realizará este viernes, sábado y domingo en el Hipódromo de San Isidro con shows de Tyler, The Creator, Lorde, Skrillex, Lewis Capaldi y Sabrina Carpenter.

Este viernes, sábado y domingo se realizará una nueva edición de Lollapalooza Argentina 2026 en el Hipódromo de San Isidro . Durante las tres jornadas se presentarán artistas internacionales y nacionales, entre ellos Tyler, The Creator , Lorde, Skrillex , Lewis Capaldi, Sabrina Carpenter , Deftones, Chappell Roan y Paulo Londra, entre muchos otros.

Como ocurre cada año, quienes asistan al evento deberán utilizar el sistema de pago LollaCashless , que funciona a través de la pulsera del festival y permite comprar comida, bebidas y merchandising dentro del predio sin usar efectivo ni tarjetas . ¡Descubrí cómo funciona!

El sistema LollaCashless es el método de pago oficial que utiliza Lollapalooza Argentina para todas las compras que se realizan dentro del predio. Funciona a través de la pulsera del festival , que incluye un chip electrónico donde se carga el saldo que luego se utiliza para abonar en los distintos puestos de la zona gastronómica y merch.

Esto significa que no se aceptan otros medios de pago dentro del evento , como efectivo, tarjetas o billeteras virtuales. Todas las transacciones se realizan acercando la pulsera a un lector ubicado en los stands y el sistema descuenta automáticamente el monto correspondiente del cargado previamente.

Su implementación permite agilizar las compras y reducir el tiempo de espera en los puestos, algo clave un evento tan masivo.

Recordá que su uso no tiene costo adicional para el público, ya que la pulsera funciona como entrada al festival y como medio de pago al mismo tiempo.

lollapalooza

Paso a paso: cómo cargar plata en tu pulsera de forma online

Una de las opciones más recomendadas para quienes asistirán al festival es cargar saldo en la pulsera antes de llegar al predio. Recordá que hay tiempo para esto hasta 24 horas antes del comienzo del festival, es decir, este jueves 12 de marzo.

El proceso se realiza de forma online y solo tenés que seguir estos pasos:

Ingresá al sitio de AllAccess, la plataforma donde se gestionan las entradas del festival, e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tenes una cuenta, puede crear una en pocos minutos. Buscá la sección llamada LollaCashless, destinada a administrar el saldo de la pulsera. Cada pulsera tiene un código alfanumérico único impreso en su parte central. Ese debe cargarse en el sistema para vincular el dispositivo con la cuenta del usuario. Hace click en “Cargar Dinero” y seleccioná el monto deseado. Completá los datos de una tarjeta de crédito o débito habilitada, confirmá la operación y espera la validación del sistema.

cashless lolla

Beneficios de la carga virtual: evitá filas y aprovechá cuotas

La principal ventaja al cargar su pulsera online es evitar las filas dentro del predio. Durante las primeras horas de cada jornada, muchas personas se acercan a los puestos para agregar dinero a sus pulseras. Quienes ya tienen saldo disponible pueden empezar a comprar comida o bebidas sin perder tiempo.

Otro beneficio es que el abono virtual permite planificar mejor los gastos. Al elegir el monto con anticipación, resulta más fácil organizar el presupuesto para todo el fin de semana.

Además, si después del festival queda saldo sin utilizar, el dinero puede recuperarse. Podes solicitar la devolución a través del sitio de AllAccess siguiendo el procedimiento indicado por la plataforma. El reintegro se realiza al medio de pago utilizado originalmente, aunque el tiempo de acreditación puede variar según el banco o la tarjeta.