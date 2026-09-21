El Gobierno prevé destinar $6,97 billones a Energía, Combustibles y Minería, un monto casi idéntico en términos nominales al de 2026 pero 16,4% menor una vez descontada la inflación. El ajuste se explica principalmente por una caída cercana al 50% real de las transferencias a CAMMESA, mientras se mantienen partidas para infraestructura, energía nuclear y empresas públicas.

El Presupuesto 2027 prevé una caída real de 16,4% en Energía, Combustibles y Minería, explicada principalmente por menores transferencias a CAMMESA.

Pese a ser el sector más pujante de la economía argentina hoy, el Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei prevé una reducción significativa de los recursos destinados al sector energético, impulsada principalmente por un mayor ajuste de subsidios al sistema eléctrico. Prevé que casi el 100% de la tarifa mayorista esté cubierta por los usuarios .

Según un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) , la función Energía, Combustibles y Minería contará con $6,966 billones el próximo año, apenas por encima de los $6,918 billones calculados para 2026, pero registrará una caída del 16,4% en términos reales una vez descontado el efecto de la inflación.

La explicación central está en las transferencias destinadas a sostener el funcionamiento del mercado eléctrico. ASAP señaló que la reducción de los fondos del sector energético está motivada principalmente por una caída de aproximadamente 50% real en las transferencias a CAMMESA , la compañía encargada de administrar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El dato marca uno de los principales cambios del Presupuesto energético para 2027. Mientras el gasto total de la Administración Nacional crecería 3,9% real, los recursos destinados a Energía, Combustibles y Minería se moverían en sentido contrario. Su participación dentro de la economía también disminuiría: pasaría de representar el 0,6% del PBI en 2026 al 0,5% en 2027 .

Las transferencias a CAMMESA constituyen uno de los principales mecanismos mediante los cuales el Estado nacional cubre la diferencia entre los costos del sistema eléctrico y los ingresos obtenidos a través de las tarifas que pagan los usuarios.

Por ese motivo, la reducción de casi 50% real proyectada para 2027 es consistente con una menor participación del Estado en el financiamiento corriente del mercado eléctrico. El informe de ASAP identifica específicamente esa disminución como la principal causa de la contracción del gasto de la función Energía, Combustibles y Minería.

Las transferencias a CAMMESA constituyen uno de los principales mecanismos mediante los cuales el Estado nacional cubre la diferencia entre los costos del sistema eléctrico y los ingresos obtenidos a través de las tarifas que pagan los usuarios. Depositphotos

El documento no determina cuánto deberán aumentar las tarifas para alcanzar ese objetivo ni establece una relación automática entre la reducción de las transferencias y las facturas que pagarán los usuarios. Sin embargo, el Presupuesto oficial analizado previamente establece como meta avanzar hacia una mayor cobertura de los costos eléctricos mediante los ingresos tarifarios.

La menor asistencia a CAMMESA se inscribe, además, dentro de una reducción más amplia de los Servicios Económicos, cuyos recursos caerían 9,5% real en 2027. Dentro de esa finalidad, Energía presenta una de las contracciones más pronunciadas, con un retroceso del 16,4%.

En términos nominales, el presupuesto energético prácticamente permanecerá congelado: los $6,918 billones previstos para 2026 pasarían a $6,966 billones el próximo año. Es precisamente la comparación ajustada por inflación que realiza ASAP la que muestra la magnitud del recorte real.

El gasto de capital se mantiene en energía y nuclear

La reducción de subsidios corrientes no implica que desaparezcan las partidas destinadas a inversión energética. El Presupuesto mantiene recursos para infraestructura y para distintos proyectos vinculados con el sector nuclear y las empresas públicas.

ASAP calcula que el gasto de capital de toda la Administración Nacional alcanzará $3,77 billones en 2027, con un aumento de apenas 0,7% real. Dentro de ese universo, la inversión real directa se contraería 1%, aunque el informe identifica a las inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la infraestructura energética entre los principales destinos de esos recursos.

Entre las nuevas obras previstas para comenzar durante 2027 aparecen además instalaciones para la producción de radioisótopos destinadas a medicina nuclear, bajo la órbita de la CNEA.

En términos nominales, el presupuesto energético prácticamente permanecerá congelado: los $6,918 billones previstos para 2026 pasarían a $6,966 billones el próximo año. Picasa

Las transferencias de capital, por su parte, crecerían 3,3% real. Dentro de ellas, Nucleoeléctrica Argentina aparece como uno de los principales receptores, con el 26,5% de las asignaciones destacadas en el mensaje presupuestario, mientras que Energía Argentina (ENARSA) concentra otro 12,9%.

El esquema muestra así una diferenciación entre los componentes del gasto energético: mientras se reducen con fuerza los recursos destinados a subsidiar el funcionamiento corriente del sistema eléctrico, continúan las transferencias para inversiones específicas e infraestructura.

Renovables: vuelve un cupo fiscal

El Presupuesto también incorpora una novedad para las energías renovables. ASAP destacó la reincorporación del cupo correspondiente al régimen de fomento del uso de fuentes renovables de energía, establecido por las leyes 26.190 y 27.191.

Además, entre los fondos fiduciarios cuyos flujos financieros serán aprobados para 2027 continúan figurando el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER).

De esta manera, el proyecto mantiene instrumentos específicos para promover inversiones renovables, aun dentro de un escenario general de reducción real del gasto destinado al sector energético.

Menos subsidios, pero se preservan herramientas para garantizar el abastecimiento

El articulado del proyecto también mantiene mecanismos destinados a cubrir eventuales necesidades de abastecimiento del sistema eléctrico.

El artículo 66 prevé que durante 2027 puedan ingresar al país hasta 1 millón de metros cúbicos de gasoil y diésel oil sin pagar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos ni el Impuesto al Dióxido de Carbono, siempre que se destinen a generación eléctrica durante picos de demanda que no puedan ser atendidos mediante producción local. La utilización del cupo requerirá autorización previa de la Secretaría de Energía.

El Presupuesto también dispone cambios relacionados con las centrales termoeléctricas Guillermo Brown y Vuelta de Obligado, al extenderles un tratamiento tributario para la transferencia de los patrimonios de sus fideicomisos hacia las respectivas sociedades generadoras, condicionado a que el sector público mantenga una participación accionaria mayoritaria.

Así, el esquema energético planteado para 2027 combina una reducción significativa del gasto corriente destinado a subsidios, particularmente a través de CAMMESA, con la continuidad de inversiones selectivas en infraestructura, energía nuclear y empresas públicas, junto con instrumentos específicos para renovables y para garantizar el abastecimiento eléctrico.

La principal señal presupuestaria, de acuerdo con el análisis de ASAP, está en la magnitud del ajuste: Energía, Combustibles y Minería tendrá prácticamente los mismos pesos nominales que en 2026, pero dispondrá de 16,4% menos recursos en términos reales, fundamentalmente porque el Gobierno proyecta reducir de manera considerable las transferencias necesarias para sostener el mercado eléctrico.