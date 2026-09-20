Presupuesto 2027: cuáles serán las obras públicas más importantes para el cuarto año de Milei y cuántos fondos recibirán + Agregar ámbito en









El proyecto contempla más de 435 obras. Buenos Aires concentra la mayor partida, mientras que San Luis recibirá el menor monto.

El Presupuesto 2027 proyecta $1,3 billones para más de 435 obras públicas.

El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una partida de $1,3 billones para la ejecución de obras públicas en todo el país. Los fondos alcanzarán a más de 435 proyectos de infraestructura y representan alrededor del 0,7% del gasto total previsto, estimado en $202,1 billones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La distribución incluye $151.000 millones para obras interprovinciales, es decir, aquellas que alcanzan a dos o más jurisdicciones, y otros $110.000 millones para proyectos de alcance nacional. Además, se reservaron alrededor de $2.400 millones para trabajos en el exterior, entre ellos refacciones de representaciones diplomáticas.

Sin embargo, los montos presentan fuertes diferencias según la jurisdicción. Buenos Aires aparece como la provincia con la mayor asignación, con unos $321.000 millones, mientras que San Luis queda en el otro extremo, con $4.200 millones. La brecha entre ambas alcanza los $316.800 millones.

Cuáles son las 10 obras más costosas del Presupuesto 2027 Las diez inversiones de mayor magnitud previstas para el próximo año concentran alrededor de $585.000 millones, equivalente al 45% del total destinado a obras públicas. Entre ellas aparecen proyectos ferroviarios, viales, hidroeléctricos, tecnológicos y de infraestructura federal.

La obra con mayor presupuesto es la mejora integral del Ferrocarril General Roca, ramal Constitución-La Plata, para la que se contemplan $126.000 millones. En segundo lugar aparece el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz, con alrededor de $82.000 millones.

El listado de las diez principales obras se completa con: Ferrocarril General Roca, Constitución-La Plata: $126.000 millones.

Aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz: $82.000 millones.

Autopista Ruta Nacional 9/34 en Salta: $69.000 millones.

Misiones satelitales – Etapa III: $67.000 millones.

Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $64.000 millones.

Reactor RA-10: $40.000 millones.

Complejo Federal de Condenados de Agote: $39.000 millones.

Incorporación de cuatro helicópteros navales livianos en Puerto Belgrano: $38.000 millones.

Autopista Ruta Nacional 9/34 en Jujuy: $34.000 millones.

Diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A: $26.000 millones. Dentro de ese esquema, Buenos Aires concentra cuatro de los proyectos incluidos entre los de mayor presupuesto, entre ellos la Autopista Presidente Juan Domingo Perón, el Reactor RA-10 y el Complejo Federal de Condenados de Agote. El proyecto de Presupuesto 2027 fue enviado por el Ejecutivo al Congreso y deberá ser analizado por los legisladores antes de su eventual aprobación, por lo que las partidas previstas para infraestructura todavía forman parte de la iniciativa presupuestaria y no constituyen gastos definitivamente sancionados.