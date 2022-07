Pymes de Vaca Muerta celebran los altísimos niveles de producción y la Ley Compre Neuquino

“Creemos que la nueva normativa es superadora. Esta nueva ley tiene por objeto fortalecer el desarrollo de los proveedores locales en la cadena de valor”, afirmó Anabel Lucero Idizarri, gerenta general del Centro PyME-ADENEU.

Según datos oficiales, en la Cuenca Neuquina hay actualmente 15 operadoras y 23 de servicios en actividad, que poseen contratos con 107 empresas certificadas locales. “Con la nueva ley la idea es ampliar este número. En nuestros registros disponemos de un universo de 1.200 empresas locales que componen la cadena de valor hidrocarburífera. No obstante, este universo es más amplio si sumamos a empresas de otras regiones que operan en la provincia. Es decir, analizamos la industria con termómetro en mano, con estadísticas y números concretos”, sostuvo Lucero Idizarri.

En 2021 las Empresas Certificadas Neuquinas (ECN) cerraron contrataciones por u$s536 millones, mientras que en 2020 habían accedido a u$s329 millones. “Esto refleja claramente un incremento en la contratación de empresas locales. Este es el objetivo principal de la ley”, agregó la gerenta.

Daniel González, presidente de ACIPAN, la Cámara de Comercio de la Provincia de Neuquén, aseguró que “hay mucho trabajo” para todas las pymes locales y más ahora que se sancionó la Ley Provincial 3.338. “El compre neuquino no se cierra para que solo trabajen las empresas neuquinas, sino para que todas las empresas que vengan se puedan establecer como corresponde, con mano de obra local. El objetivo es que quede algo de la renta en Neuquén, no importa de dónde vengan. Lo que estaba ocurriendo era que muchos venían con un tráiler y un talonario de facturas y se llevaban toda la renta y en Neuquén no quedaba nada, ni siquiera tomaban empleados”, advirtió el dirigente empresario del comercio.

Una ley para crecer

Según comentó González, a partir de la ley del compre local todo será diferente. “Se basa en una fórmula polinómica que tiene distintos componentes y se pondera si tiene que ser de mano obra local, si está radicado en la provincia, si tributa en Neuquén. Es una ley que contribuye al crecimiento y que la renta se reinvierta para la reconversión productiva”, expresó.

El titular ACIPAN también reveló que las operadoras de los yacimientos están en permanente contacto con las entidades que agrupan a las pymes para saber en qué rubro prestan servicios para contratar porque hay un exceso de demanda. “Las perspectivas son muy buenas”, celebró González.

Para Edgardo Phillip, secretario de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén (Fecene), la ley establece un régimen destinado a fortalecer la cadena de valor local, que se considera producirá un efecto positivo en el volumen de actividad local y regional. “Las economías de enclave como la de hidrocarburos fósiles requieren una programación adecuada a la necesaria transformación de la matriz productiva ante el agotamiento del recurso o su imposibilidad de explotación por razones económicas, ambientales o incluso sanitarias como la reciente pandemia”, evaluó Phillip. Y añadió que en estos meses se ha iniciado un “proceso de expansión de la actividad de las pymes locales, que poseen un excelente conocimiento de la industria, lo que permitió su integración al proceso de disminución de costos que ha permitido ser competitivos a nivel internacional”.

Sin embargo, en el horizonte de las pymes de Vaca Muerta aparecen otros desafíos. Anabel Lucero Idizarri consideró que la actividad se ha recuperado después de la pandemia y que ahora se hace necesario que las pymes puedan ampliar sus capacidades para que puedan acceder a una mayor porción del mercado. “Con el vertiginoso desarrollo de Vaca Muerta, las empresas locales han dado muestra de eficiencia y han recorrido rápidamente la curva de aprendizaje”, afirmó.

Para la gerenta del Centro PyME-Adeneu una de las claves para fortalecer a las pymes es promover espacios institucionales, de intercambio y planificación estratégica como el Clúster Vaca Muerta, a través del cual se impulsa la promoción y posicionamiento para la concreción de nuevos negocios y oportunidades comerciales. “En agosto nos toca ser anfitriones de la Argentina Oil & Gas y ahí las pymes locales, con nuestro apoyo, tendrán su stand institucional para promocionarse y mantener rondas de negocios y espacios de networking”, anticipó.

Oleoductos

Para Daniel González, de ACIPAN, “no es una novedad” que Vaca Muerta “está funcionando a full” en este contexto internacional de guerra rusa. “El precio del barril de petróleo y de los hidrocarburos subieron por las nubes. Hay un trabajo permanente y para todos, pero la limitante es la capacidad de transporte. El Gasoducto Néstor Kirchner es fundamental, pero también hacen falta oleoductos, como el que se está preparando para enviar crudo a Chile. Necesitamos caños para evacuar, producción de gas y petróleo es los que sobra”, indicó.

Edgardo Phillip, de Facene, aseguró que el sector pyme de la cadena de valor hidrocarburifera se encuentra en un proceso de recuperación de los efectos de la pandemia, aunque persisten algunos “efectos negativos”, como los referidos a la previsibilidad de la situación futura y las necesidades de financiamiento para las inversiones requeridas. Phillip y González coinciden en algo: todavía existe una especial preocupación por el agregado de valor local y la construcción de los ductos para el traslado de la producción de hidrocarburos.